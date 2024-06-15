Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7

Главы государств и правительств G7 – это «нелепое руководство загнивающего империализма». Они используют методы колониального прошлого, вмешиваясь в чужие дела, к которым они не должны иметь никакого отношения.Такое мнение высказал на свой странице в социальной сети министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, опубликовав там также копию итогового заявления лидеров «Большой семерки» на саммите в Италии.- считает дипломат.По его словам, венесуэльский народ и власти этой страны, где победила «революционная демократия», являются свободными и суверенными, в отличие от руководителей государств «Большой семерки», которые, по сути, выполняют функции лакеев. Это Каракас в очередной раз докажет, по словам главы МИД Венесуэлы, 28 июля, когда в стране пройдут президентские выборы.Хиль утверждает, что государства G7 активно пользуются колониальными методами и позволяют себе вмешательства в чужие дела, которые их не должны касаться. Он раскритиковал западных лидеров, заявив, что они утратили доверие у собственных народов и не пользуются их поддержкой.Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сравнил государства Запада с грабителями, живущими по понятиям, а не по закону.Саммит «Большой семерки» проходил в итальянской провинции Апулия на юге страны с 13 июня и завершился сегодня.