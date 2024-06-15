Министр иностранных дел Венесуэлы: главы G7 – «нелепое руководство загнивающего империализма»

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Министр иностранных дел Венесуэлы: главы G7 – «нелепое руководство загнивающего империализма»

Главы государств и правительств G7 – это «нелепое руководство загнивающего империализма». Они используют методы колониального прошлого, вмешиваясь в чужие дела, к которым они не должны иметь никакого отношения.

Такое мнение высказал на свой странице в социальной сети министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, опубликовав там также копию итогового заявления лидеров «Большой семерки» на саммите в Италии.

Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7

- считает дипломат.

По его словам, венесуэльский народ и власти этой страны, где победила «революционная демократия», являются свободными и суверенными, в отличие от руководителей государств «Большой семерки», которые, по сути, выполняют функции лакеев. Это Каракас в очередной раз докажет, по словам главы МИД Венесуэлы, 28 июля, когда в стране пройдут президентские выборы.

Хиль утверждает, что государства G7 активно пользуются колониальными методами и позволяют себе вмешательства в чужие дела, которые их не должны касаться. Он раскритиковал западных лидеров, заявив, что они утратили доверие у собственных народов и не пользуются их поддержкой.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сравнил государства Запада с грабителями, живущими по понятиям, а не по закону.

Саммит «Большой семерки» проходил в итальянской провинции Апулия на юге страны с 13 июня и завершился сегодня.
12 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:11

    Такое мнение высказал на свой странице в социальной сети министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, опубликовав там также копию итогового заявления лидеров «Большой семерки» на саммите в Италии.
    Правильно "высказался министр иностранных дел Венесуэлы". Да, и имя у него настоящее, венесуэльское - Иван Хиль,!!! good Наш венесуэлец!
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 11:35
      Да на Западе сами про себя всё знают
      Но, похоже, это им нравится.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:38
        Но, похоже, это им нравится
        Высокий уровень жизни за счёт паразитирования на других странах. Ещё бы такому не понравиться!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:13
    «Главы G7 – "нелепое руководство загнивающего империализма"» —

    — Но воздух нам,пока гниют,ещё попортят ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:36
      Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства,
      Про убогость - так она почти везде ! belay
  3. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +2
    Сегодня, 11:18
    Короче собрались шестёрки главного мирового говнюка !
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:21
      Berg Berg
      (Вячеслав)
      0
      Сегодня, 11:18
      Новый
      Короче собрались шестёрки главного мирового говнюка !
      Вряд ли это "мировое" что то знает об этом. оно уже по бумажке не может прочитать. wink
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:22
      Они больше напоминают карательную команду этого главного говнюка)
  4. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    -2
    Сегодня, 11:20
    Первым про загнивающий империализм высказался Ленин в 1916г. С тех пор империализм продолжает загнивать уже более 100 лет и в целом явно более успешен, чем коммунизм или социализм.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:40
      в целом явно более успешен, чем коммунизм или социализм
      Успешные страны можно пересчитать на пальцах одной руки. А остальные без малого двести стран? wink
    2. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 11:40
      Первым про загнивающий империализм высказался Ленин в 1916г.

      Точно. В советское время конспектирование работ Ленина входило в обязанность во многих случаях- в институте, в школе, в армии.
      И работа "Империализм, как высшая стадия капитализма" тоже входила с главой "Паразитизм и загнивание капитализма".
      Только в России сейчас не советское время, а такой же капитализм. И сейчас российское обличение пороков капитализма выглядит просто комично. :((
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:51
    Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7
    Про убогое и нелепое руководство высказано совершенно справедливо. Но зато все чему-то улыбаются, о чем-то разговаривают создавая атмосферу взаимопонимания и единой политики. В кого пальцем не ткни - русофоб, мерзавец и запачканный военными преступлениями НАТО, а сегодня и ВСУ.