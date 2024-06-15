Глава МИД Венгрии: права закарпатских венгров будут учтены как условие вступления Украины в ЕС

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Глава МИД Венгрии: права закарпатских венгров будут учтены как условие вступления Украины в ЕС

Требования венгерского правительства, касающиеся возвращения прав проживающих на Закарпатье этнических венгров в полном объеме внесены в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД напомнил, что в рамках обсуждения в Брюсселе условий, которые предполагалось включить в документ о возможной евроинтеграции Украины, руководство Евросоюза согласилось со всеми предложенными Будапештом требованиями.



Согласно рамочному соглашению о возможности вступления Украины в Евросоюз, Киев должен в полной мере вернуть права, отнятые у закарпатских венгров после госпереворота 2014 года. При этом предполагается, что переговоры о евроинтеграции Украины могут начаться до конца июня текущего года. Ранее начало переговорного процесса блокировалось правительством Венгрии.

Таким образом, согласно документу, предполагается принудить киевский режим обеспечить право венгерского населения Закарпатской области Украины свободно использовать родной язык в сферах образования, услуг и СМИ. Как известно, в вышеназванном регионе компактно проживает значительное количество этнических венгров. После произошедшего в 2014 году захвата власти на Украине нацистами, Киев взял курс на усиление принудительной украинизации населения, в рамках которой были в значительной степени урезаны права этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров.