На фоне украинского конфликта в Восточной Европе растёт спрос на танки
Извлекая уроки из продолжающихся военных действий на Украине, несколько восточноевропейских стран стремятся закупить новые танки, пишет американское издание Defense News.
Издание отмечает, что немецкие, южнокорейские и американские производители активно конкурируют за заказы из Чехии, Польши, Румынии и Словакии.
Словакия, к примеру, недавно обнародовала планы закупки новых танков и, по некоторым данным, хочет приобрести до 104 бронемашин.
Потенциальная покупка может радикально увеличить возможности ее Сухопутных войск, которые в настоящее время опираются на около 30 устаревших танков Т-72М1 советской эпохи. Есть у Братиславы и 15 подержанных танков «Леопард», подаренных Германией вслед за передачей Словакией Украине 30 БМП.
Соседняя со Словакией Чехия ведёт переговоры с Германией о приобретении танков Leopard 2A8. 12 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что его правительство одобрило план покупки до 77 танков Leopard 2A8 для вооруженных сил страны.
Между тем, по данным Defense News, Румыния готовится приобрести американские танки M1A2 SEPv3 Abrams для своих Сухопутных войск после того, как Госдеп США одобрил потенциальную продажу за рубеж 54 таких танков.
Издание напоминаем, что Польша ещё в апреле 2022 года заключила сделку на сумму около 4,75 миллиарда долларов на покупку до 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams. Ранее Польша уже приобрела южнокорейские танки K2 Black Panther. Румыния также рассматривает возможность их приобретения.
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