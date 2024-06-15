На фоне украинского конфликта в Восточной Европе растёт спрос на танки

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На фоне украинского конфликта в Восточной Европе растёт спрос на танки

Извлекая уроки из продолжающихся военных действий на Украине, несколько восточноевропейских стран стремятся закупить новые танки, пишет американское издание Defense News.

Издание отмечает, что немецкие, южнокорейские и американские производители активно конкурируют за заказы из Чехии, Польши, Румынии и Словакии.



Словакия, к примеру, недавно обнародовала планы закупки новых танков и, по некоторым данным, хочет приобрести до 104 бронемашин.

Потенциальная покупка может радикально увеличить возможности ее Сухопутных войск, которые в настоящее время опираются на около 30 устаревших танков Т-72М1 советской эпохи. Есть у Братиславы и 15 подержанных танков «Леопард», подаренных Германией вслед за передачей Словакией Украине 30 БМП.

Соседняя со Словакией Чехия ведёт переговоры с Германией о приобретении танков Leopard 2A8. 12 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что его правительство одобрило план покупки до 77 танков Leopard 2A8 для вооруженных сил страны.

Между тем, по данным Defense News, Румыния готовится приобрести американские танки M1A2 SEPv3 Abrams для своих Сухопутных войск после того, как Госдеп США одобрил потенциальную продажу за рубеж 54 таких танков.

Издание напоминаем, что Польша ещё в апреле 2022 года заключила сделку на сумму около 4,75 миллиарда долларов на покупку до 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams. Ранее Польша уже приобрела южнокорейские танки K2 Black Panther. Румыния также рассматривает возможность их приобретения.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:40
    «В Восточной Европе растёт спрос на танки» —

    — Купите у свидомых,они продадут ...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 12:44
    Так всё что было "пожертвовали" попрошайкам 404, а теперь пришло время и о себе подумать. А ВПК запада то как рад...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 12:46
      Повыбили на вна.И дали возможность немецкому и амерзскому ВПК погреть руки..
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 12:49
    Чем больше Абрамсов и Леопардов купят эти страны - тем меньше останется для передачи Украине.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:30
      Цитата: Роман Ефремов
      Чем больше Абрамсов и Леопардов купят эти страны - тем меньше останется для передачи Украине.

      Купят сначала себе, а потом хозяин прикажет пожертвовать украине...
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 12:50
    Да ежу понятно куда они пойдут... но вот и до абосрамцев сепов дойдет и леопердов а8 ... вот только дронам и корнетам что танкетка... что последние можификации.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 12:53
    На фоне украинского конфликта в Восточной Европе растёт спрос на танки
    ...да ни чё там не растёт...речь идёт об выгодных сделок по выгодному сбагреванию западного бронеотстоя...только и всего
  6. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 12:58
    Это прям поле чудес и западные буратины закапывают монетки....
    ЗЫ: с мангалами закупают или ещё смеются?
    ЗЗЫ: а давайте заболтаем время чтобы западные буратины создали большие танковые армии? Голуби мира как вам такая идея? (Нет)
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:06
    Амеры молодцы, своего старого Абрамовича сейчас сплавят, а себе новый сварганят и утилизировать ничего ненадо
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:25
    немецкие, южнокорейские и американские производители активно конкурируют за заказы из Чехии, Польши, Румынии и Словакии.
    Можно представить какая подковерная борьба идет между ними за каждую сотню миллионов из предполагаемого заказа. Может хотя бы частично "перегрызут глотки" друг другу?