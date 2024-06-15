Инвесторы стран G7 в РФ могут лишиться более 80 млрд долларов в случае изъятия российских активов
На Западе никак не могут угомониться в поисках механизмов изъятия (воровства по всем законам) арестованных после начала СВО российских активов. Точная их сумма не известна до сих пор, в основном превалирует цифра в 300-330 миллиардов долларов, львиная доля которых находится в Европе, в основном в виде ценных бумаг у бельгийской депозитарной (клиринговой) компании Euroclear (около 200 млрд евро).
К слову, по данным СМИ, в этих средствах у Euroclear 80 млрд долларов — это казначейские облигации США. Некоторые западные финансовые аналитики утверждают, что ЦБ РФ при посредничестве Центробанка Китая вывел эти ценные бумаги из США в аккурат перед началом спецоперации, сделав тем самым их как минимум малодоступными для американского произвола.
Юридически эти активы бельгийской компании не принадлежат, они переданы ей ЦБ РФ в доверительное управление, она лишь отвечает за транзакции. В прошлом году на них Euroclear заработала около пяти миллиардов евро, за вычетом процента за услуги, основная часть этих денег тоже должна быть возвращена Банку России.
Более всех за полное изъятие найденных (а обнаружена не вся сумма даже из 300 млрд) активов в пользу Украины ратуют США, где таковых арестовано от пяти до семи миллиардов. Соответствующий закон в Штатах уже принят, но Байден пока такого решения не принял.
В пятницу на саммите «Большой семерки» в Италии лидеры стран вновь по инициативе США подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Деньги выдадут Штаты, а вот возвращать их, получается, придется европейцам. Не совсем понятно, как ЕС будет отнимать деньги у частной компании — таких прецедентов в истории еще не было, не считая национализации или других подобных экстраординарных событий.
Российские власти неоднократно заявляли, что любые действия Запада по изъятию активов получат зеркальный ответ. И вновь от действий Москвы более всего пострадают европейцы. По состоянию на 2022 год инвестиции стран G7 в РФ составили около 83 млрд долларов. Эту цифру приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. Более поздних данных нет.
Крупнейшим инвестором в Россию была Британия — по последним доступным данным размер активов оценивался в 18,9 миллиарда долларов. Далее идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда долларов). Вложения инвесторов из США составляли 9,6 миллиарда долларов, японских — 4,6 миллиарда, а канадских — 2,9 миллиарда.
Скорее всего, указанная цифра в реальности больше. Причем это активы, которые Москва может изъять здесь и сейчас, а 50 миллиардов для Украины придется погашать в течение нескольких лет с учетом даже тех доходов, которые получает от российских ценных бумаг Euroclear.
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