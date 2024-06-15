В Средиземном море стартовали российско-египетские военно-морские учения

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В Средиземном море стартовали российско-египетские военно-морские учения

В Средиземном море стартует совместное российско-египетское военно-морское учение, от России в нем примет участие отряд кораблей Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» покинули порт Александрии, куда российские корабли зашли 12 июня. Экипажи в течение трех дней отдохнули после длительного пребывания в море и ознакомились с местными достопримечательностями.



Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении с военно-морскими силами Египта.

- говорится в сообщении Минобороны.

Совместное учение пройдет в формате «PASSEX» (освоение приемов боевого слаживания действий флотов разных государств). Корабли отработают совместное маневрирование, тренировки по связи и досмотровые действия.

От ВМС Египта в учениях будет принимать участие фрегат ENS Al-Qadeer, ВМФ России представят крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». После учений отряд боевых кораблей ТОФ продолжит выполнение задач дальнего похода.
24 комментария
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -6
    Сегодня, 12:05
    «…В Средиземном море стартует совместное российско-египетское военно-морское учение…».

    И какой смысл в этом учение – кого чему и кто учит?
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +5
      Сегодня, 12:31
      С точки зрения нирваны , ровным счётом никакого . С точки зрения отработки программы тренировок для экипажей - масса .
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 12:40
        Уважаемый КВУ-НСвД!

        А причём здесь «отработка программы тренировок» для НАШИХ экипажей, но в присутствии «египетских зрителей»?
        1. КВУ-НСвД Звание
          КВУ-НСвД
          0
          Сегодня, 12:43
          Вы или уточните вопрос , или я вас внесу в список троллей и ботов
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +2
            Сегодня, 12:48
            Уважаемый КВУ-НСвД!

            Или Вы «включаете» голову для «понимания» вопросов или не обращайтесь в принципе.

            Да и "вносите" куда хотите – хоть на «доску почёта».

            Сами-то, из «каких будете»?
            1. КВУ-НСвД Звание
              КВУ-НСвД
              0
              Сегодня, 12:53
              Сами-то, из «каких будете»?

              Из военных .
              Внесу в свой личный список , не переживайте

              А вопрос так и не уточнил , бывает ..,
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                +1
                Сегодня, 12:57
                Уважаемый КВУ-НСвД!

                Да это Вы переживаете…

                Из военных, говорите?
                Из тех, которые СССР «сдали» в 1991 году без единого выстрела?

                Или помоложе?
                1. КВУ-НСвД Звание
                  КВУ-НСвД
                  -1
                  Сегодня, 12:59
                  Помоложе . А ты кто уважаемый ?
                  А вопрос опять не уточнил
                  1. Андрей Храмов Звание
                    Андрей Храмов
                    -1
                    Сегодня, 13:14
                    Уважаемый КВУ-НСвД!

                    «Тыкать» будете на службе, там, где Вы «военный».
                    Ещё вопросы?
                    1. КВУ-НСвД Звание
                      КВУ-НСвД
                      +2
                      Сегодня, 13:34
                      Не пузырься , пропагандист должен быть хладнокровным wink
                      А вопрос опять не уточнил
                      1. Андрей Храмов Звание
                        Андрей Храмов
                        -3
                        Сегодня, 13:36
                        Уважаемый КВУ-НСвД!

                        Так понял, что вопросы закончились?
                        Вот и славно…

                        Всех благ, «военный помоложе»…
                      2. КВУ-НСвД Звание
                        КВУ-НСвД
                        +1
                        Сегодня, 13:39
                        Так ты на них не отвечаешь . И тебе всех .
            2. Медведев_Дмитрий Звание
              Медведев_Дмитрий
              +3
              Сегодня, 12:54
              Прям по Довлатову, про 4 миллиона доносов... smile
          2. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 12:49
            Учиться, учиться и ещё раз учиться. (С) В.И. Ленин. good
            Не так важны сами учения, как состав участников. Египет в прошлом году вошёл в состав БРИКС+. Так что это очередные военно-морские учения БРИКС в районе Суэцкого (Карл) канала!!!
            Очередная пилюля для НАТО после Кубы.
            Жалко, что в учениях не примут участия Мистрали. sad
            1. КВУ-НСвД Звание
              КВУ-НСвД
              +2
              Сегодня, 12:56
              Не так важны сами учения, как состав участников

              В самую тыковку.
            2. Андрей Храмов Звание
              Андрей Храмов
              -1
              Сегодня, 12:59
              Уважаемый Бородач!

              Пилюля, это «проблемы» – мягко говоря – с ЧФ.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 13:44
                Проблема не с ЧФ, а с адмиралами и генералами. yes
                Вон под Ростовом на аэродроме опять 5 СУ-34 пролюбили. На взлетке стояли крылом к крылу, как 22 июня 1941 года. Что-то не слышно, чтобы кто-то из генералов застрелился, как Кобец. am
                1. Андрей Храмов Звание
                  Андрей Храмов
                  -2
                  Сегодня, 14:21
                  Уважаемый Бородач!

                  Да, Вы правы - кадры решают всё... Как в плюс для страны, так и в минус...
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 12:08
    Интересно, как там наши вертолетоносцы, успели мы их К-52 укомплектовать?
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -1
    Сегодня, 12:08
    На фото "Варяг" ТОФа? В Средиземном море?
  4. курвиметр Звание
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 12:16
    Заглянули бы в Чёрное море... Вот вам и выполнение задач.. Покошмарить страну без флота, и демонстрация флага опять же smile
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 12:27
      Ага, и чтобы последний этого проекта потопили.
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        +1
        Сегодня, 12:54
        У Нас осталось два крейсера пр. 1164 «Атлант» - «Варяг» и « Маршал Устинов» на СФ. Прошедший глубокую модернизацию на СМП в Северодвинске.
    2. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 12:36
      Чувствуется в вашем посте что-то московское , ципсошным знаете-ли веет