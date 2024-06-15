МИД Чехии: первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы уже прибывают на Украину

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МИД Чехии: первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы уже прибывают на Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о начале поставок украинской армии первых партий артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы чешского правительства.

По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Прага ранее уже поставила ВСУ более миллиона снарядов. До конца текущего года чешское правительство планирует осуществлять закупки и поставлять Киеву значительное количество артиллерийских боеприпасов.



Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о планах поставлять боевикам киевского режима десятки тысяч снарядов ежемесячно. Кроме Чехии, в инициативе участвуют полтора десятка стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, по мнению главы чешского правительства, ВСУ должны обладать правом применять предоставляемые Западом вооружения для нанесения ударов вне своей территории.

При этом, как сообщает западная пресса, около половины из предоставленных Чехией снарядов оказались непригодными для использования. Чешская компания Czechoslovak Group заявила, что около 50% приобретенных в странах Африки и Азии боеприпасов требуют существенной доработки перед отправкой на Украину. В частности, для некоторых снарядов чешская компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также сообщается, что содействие в транспортировке предоставленных ВСУ в рамках чешской инициативы боеприпасов пообещал оказать президент Польши Анджей Дуда.
10 комментариев
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  1. Multicam Звание
    Multicam
    +4
    Сегодня, 12:53
    Капитализм, густо разбавленный русофобией ,приводит вот к таким действиям чешского и не только правительства.
    И вообще, не привыкать вам работать на нацистов, да, чехи??
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Multicam
      И вообще, не привыкать вам работать на нацистов, да, чехи??

      Так они не сильно -то и отвыкли.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Multicam
      Капитализм, густо разбавленный русофобией ,приводит вот к таким действиям чешского и не только правительства.
      И вообще, не привыкать вам работать на нацистов, да, чехи??

      Вот же ж, дети собаки мягко говоря ! А когда то, кто-то из их предков поднял восстание в Праге в конце войны и кричали, "Русские помогите !". И сколько наших дедов и прадедов осталось на земле чешской, чтобы теперь внуки тех посылали вооружение для убийства русских ?!
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 12:54
    Чему удивляться? Во время Великой Отечественной войны треть вооружения для вермахта делали чехи. С воодушевлением...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:04
    — Вы нам ещё за золото Колчака ответите ...
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +3
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вы нам ещё за золото Колчака ответите

      А что у Колчака был свой золотой запас? Или всё же, это был золотой запас Российской империи. который палач Сибири -Колчак раздавал на право и на лево....
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    +4
    Сегодня, 13:11
    А депо железнодорожные и мосты на Западе Украины ещё стоят одним куском... Странно.. Да? нет?
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 14:03
      Долбить иль не долбить, вот в чем вопрос, достойно ли… Да не вопрос на самом деле - долбить однозначно. Могу понять почему не трогают транспортную инфраструктуру в глубине территорий, но почему она еще существует у западной границы - не понимаю.
      Достойно ль
      Смиряться под ударами судьбы,
      Иль надо оказать сопротивленье
      И в жесткой схватке с бандой ‘цивилизованных’
      Покончить с транспортной инфраструктурой
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:18
    заявил о начале поставок украинской армии первых партий артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы чешского правительства
    Сколько же маленьких вонючек образовалось в Европе после развала СССР и все активно смердят.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 14:20
      Сколько же маленьких вонючек образовалось в Европе после развала СССР и все активно смердят.
      Янки времени не теряли. Нашли, приручили, научили и навязали всем кому смогли своих засланных казачков в правительства, плюс пропаганда и подачки для плебса, и вот готовая страна "вонючка", отчаянно ненавидящая то что велели ненавидеть.