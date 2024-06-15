МИД Чехии: первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы уже прибывают на Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о начале поставок украинской армии первых партий артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы чешского правительства.По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Прага ранее уже поставила ВСУ более миллиона снарядов. До конца текущего года чешское правительство планирует осуществлять закупки и поставлять Киеву значительное количество артиллерийских боеприпасов.Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о планах поставлять боевикам киевского режима десятки тысяч снарядов ежемесячно. Кроме Чехии, в инициативе участвуют полтора десятка стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, по мнению главы чешского правительства, ВСУ должны обладать правом применять предоставляемые Западом вооружения для нанесения ударов вне своей территории.При этом, как сообщает западная пресса, около половины из предоставленных Чехией снарядов оказались непригодными для использования. Чешская компания Czechoslovak Group заявила, что около 50% приобретенных в странах Африки и Азии боеприпасов требуют существенной доработки перед отправкой на Украину. В частности, для некоторых снарядов чешская компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.Также сообщается, что содействие в транспортировке предоставленных ВСУ в рамках чешской инициативы боеприпасов пообещал оказать президент Польши Анджей Дуда.

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