В столицу Кубы Гавану прибыл канадский патрульный корабль Margaret Brooke

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В столицу Кубы Гавану прибыл канадский патрульный корабль Margaret Brooke

В кубинском порту было замечено присутствие Королевских ВМС Канады. В столицу Кубы Гавану вчера прибыл канадский арктический патрульный корабль Margaret Brooke (AOPV 431) класса Harry DeWolf. Незадолго до этого он побывал в американском порту Ки-Уэст (штат Флорида), где находился с 11 по 13 июня.

И хотя корабль вступил в строй относительно недавно – летом 2021 года, он совершенно не выглядит новым. На бортах Margaret Brooke отчетливо проступают крупные пятна ржавчины.


Почти одновременно с кораблем канадцев на Кубе оказалась подлодка ВМС США USS Helena. Правда, она прибыла не в Гавану, а на американскую военную базу Гуантанамо, расположенную на Острове Свободы. Кубинские власти уже выразили свое неудовольствие по этому поводу.

Активности ВМС США и Канады на Кубе предшествовал заход в порт Гаваны российской военно-морской эскадры. В ее состав вошли фрегат «Адмирал Горшков», танкер «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер» и атомная субмарина «Казань». Последняя является головной подлодкой новейшего проекта 885M «Ясень-М».

В прибытии кораблей российского Военно-морского флота на Кубу кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего главу американского государства Джо Байдена. Он называет их присутствие вблизи побережья Соединенных Штатов признаком слабости Белого Дома и его руководителя.

Прибытие военных кораблей ВМФ России в Гавану вызвало значительную тревогу в США, особенно, в штате Флорида.
14 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:46
    Канадский ледокол прибыл с визитом приуроченного к гоодовщине начала дипломатических отношений Канада - Куба .Родители Трюдо в 60 ых прошлого века постарались.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 12:56
      Канадцев,как шнырей- послали пронюхать и доложить.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -4
        Сегодня, 13:10
        Андрей Николаевич ни каких теорий заговора,визит ледокола Канады планировался заранее.Это мы " припёрлась " не по графику.В 1990 г на рейде Уолфиш Бея ( Намибия ) два наших ледокола Мурманской параходства ,но там было весело.Накануне был день рыбака,пол экипажа вусмерть," мостик в хлам ".Ну как их было не разыграть ,кто мы ,где мы и почему рядом ледоколы? Кэпу понравилось. drinks
      2. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 14:22
        Уважаемый Андрей Николаевич! Думаю, что Вы заблуждаетесь.... Просто Куба, после откровенного предательства, её, горбачевско -ельцинской Россией, стала осторожна и предусмотрительна.... И, этим "жестом" (разрешение на посещение Гаваны военным кораблём Канады) даёт "сигнал" нашим руководителям, что на "небосклоне" российско - кубинских отношений, не всё так "безоблачно", как нам "вещуют" отечественные СМИ.... К нам, России, Куба присматривается, чтобы не наступить, ещё раз, на те же "грабли".....
  2. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 13:05
    автор, все корабли ржавеют весьма быстро, морская вода химически весьма агрессивна
    1. Ash Звание
      Ash
      0
      Сегодня, 14:34
      Там нет никакой ржавчины, есть ржавые потёки от солёной воды, так и у меня в ванне такие за пару месяцев, если спецсредствами не мыть, образуются. И это от пресной воды! Так вот эти потёки обычно брызгалками с преобразователем ржавчины убирают перед приходом в порт, обычно по надстройке, когда она белая. Чтоб в глаза не бросалось для очередного ПСКашника.
    2. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 14:38
      Уважаемый faiver! Вы очень и очень правы... Не ржавеют, только, те корабли, которые покоятся на дне морском, и то, там идут разрушительные процессы другого плана или те, что стоят у пирсов или выходят в акваторию порта для участия в парадах... А канадская Арктика, местами, "похлещи" наших арктических районов.... А "канадец" выглядет, как и положено "арктической рабочей лошадке".... Просто среди "пишущей братии", что у нас, что в "забугорье" - привыкли наблюдать за кораблями - судами с берега куротного городка или в парадном строю, в дни определённых торжеств, а самые "одарённые," как правило, просто пишут, для аудитории, "все, что знают про военно - морской флот".....
  3. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +1
    Сегодня, 13:15
    Я почему-то всегда был уверен что Куба свободна от присутствия амеранцев, а там и база, тюрьма, пристани для кораблей.

    Странный остров свободы.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 13:49
      Странный остров свободы.

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  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:24
    Канадское позорище ,могли бы один борт,который к причалу " шаровой" краской закатать .А может и закатали на переходе,правый борт.. wassat
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:31
    Кстати только сейчас рассмотрел ,на фальштрубе " Vиктор" .А он с ней выходил из Североморска в поход?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:43
      На фальш трубе правого борта " Адмирала Горшкова "Z",при выходе в поход из Североморска 17 мая 2024г.Снег ещё лежал на сопках.
  6. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 13:48
    На бортах Margaret Brooke отчетливо проступают крупные пятна ржавчины.

    Канадский корабль перед этим ловил торговцев наркотиками в Карибском море. Корабль на базе не стоит.
  7. DenVB Звание
    DenVB
    +1
    Сегодня, 14:08
    На бортах Margaret Brooke отчетливо проступают крупные пятна ржавчины.

    На функциональность это не влияет никак. yes