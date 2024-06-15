В столицу Кубы Гавану прибыл канадский патрульный корабль Margaret Brooke
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В кубинском порту было замечено присутствие Королевских ВМС Канады. В столицу Кубы Гавану вчера прибыл канадский арктический патрульный корабль Margaret Brooke (AOPV 431) класса Harry DeWolf. Незадолго до этого он побывал в американском порту Ки-Уэст (штат Флорида), где находился с 11 по 13 июня.
И хотя корабль вступил в строй относительно недавно – летом 2021 года, он совершенно не выглядит новым. На бортах Margaret Brooke отчетливо проступают крупные пятна ржавчины.
Почти одновременно с кораблем канадцев на Кубе оказалась подлодка ВМС США USS Helena. Правда, она прибыла не в Гавану, а на американскую военную базу Гуантанамо, расположенную на Острове Свободы. Кубинские власти уже выразили свое неудовольствие по этому поводу.
Активности ВМС США и Канады на Кубе предшествовал заход в порт Гаваны российской военно-морской эскадры. В ее состав вошли фрегат «Адмирал Горшков», танкер «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер» и атомная субмарина «Казань». Последняя является головной подлодкой новейшего проекта 885M «Ясень-М».
В прибытии кораблей российского Военно-морского флота на Кубу кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего главу американского государства Джо Байдена. Он называет их присутствие вблизи побережья Соединенных Штатов признаком слабости Белого Дома и его руководителя.
Прибытие военных кораблей ВМФ России в Гавану вызвало значительную тревогу в США, особенно, в штате Флорида.
https://www.vesselfinder.com/Mark Warren, AP
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