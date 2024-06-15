Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории России
Украина должна иметь право бить западным оружием по всей территории России, а не только по приграничным районам. С таким утверждением выступил депутат Бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.
Немецкий эксперт считает, что союзникам Украины, поставляющим ей свое оружие, необходимо разрешить применять его по целям на всей территории России, поскольку в условиях конфликта все они становятся «законными». Кроме того, немец считает, что, выдавая разрешение, западные страны не становятся участниками конфликта, так как переданное оружие якобы автоматически становится украинским.
— заявил Фабер, добавив, что при ударах по России ВСУ должны соблюдать «нормы международного права».
Стоит отметить, что в последние дни на Западе стало слишком много заявлений и призывов к властям стран НАТО разрешить применять западное оружие по всей территории России. Заявляется, что Украина имеет право использовать все возможности для «своей защиты».
Как уже сообщалось, Запад будет всячески поощрять Киев к ведению дальнейших боевых действий против России, поскольку ему не нужна свободная и суверенная Россия, имеющая свое мнение. В США видят Россию только как источник полезных ископаемых.
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