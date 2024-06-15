Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории России

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Немецкий депутат назвал «законным» право Украины наносить удары западным оружием по всей территории России

Украина должна иметь право бить западным оружием по всей территории России, а не только по приграничным районам. С таким утверждением выступил депутат Бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.

Немецкий эксперт считает, что союзникам Украины, поставляющим ей свое оружие, необходимо разрешить применять его по целям на всей территории России, поскольку в условиях конфликта все они становятся «законными». Кроме того, немец считает, что, выдавая разрешение, западные страны не становятся участниками конфликта, так как переданное оружие якобы автоматически становится украинским.



Военные цели являются законными. По всей России

— заявил Фабер, добавив, что при ударах по России ВСУ должны соблюдать «нормы международного права».

Стоит отметить, что в последние дни на Западе стало слишком много заявлений и призывов к властям стран НАТО разрешить применять западное оружие по всей территории России. Заявляется, что Украина имеет право использовать все возможности для «своей защиты».

Как уже сообщалось, Запад будет всячески поощрять Киев к ведению дальнейших боевых действий против России, поскольку ему не нужна свободная и суверенная Россия, имеющая свое мнение. В США видят Россию только как источник полезных ископаемых.
10 комментариев
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  1. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 13:03
    Он что-то запоздало срабатывает. Таймер у него поломался наверное.
    Ответ от НАТО и Минобороны СШП вчера ещё был.
    ЗЫ: или этот шакал хочет подвзвизгнуть "а мы пойдём на север"? Ну пусть возьмёт печенек у хозяев. Хороший "пёс"...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 13:08
      Да они эту мантру о "разрешениях", еще долго мусолить будут. Они всё еще верят что эта пугалка будет работать.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 14:27
        Они всё еще верят что эта пугалка будет работать.

        Да нет это не пугалка а констатация фактов. А то типа до этих заявлений всуки не стреляли западным оружием по территории РФ ? Да те же ЛДНР Разве не в составе России? Просто теперь нашим на официальном уровне пришло время заявить что Россия применит ТЯО в случае продолжения или увеличения ударов по территории РФ. Красные фломастеры закончились.
  2. Garris199 Звание
    Garris199
    +3
    Сегодня, 13:06
    Законно сбивать НАТОвские БПЛА и ДРЛО ведущие разведку и целеуказание в интересах противника. Сбросить их с неба и тогда посмотрим как украинцы запоют. И делать это нужно было еще в самом начале СВО пока не очухались и не осмелели.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 14:19
      Я тоже жду этого момента, когда сообщат об уничтожении этого нахала в Чёрном море... с нетерпением.)
  3. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    Сегодня, 13:13
    и ШО ВОН говорИт, вы понимАете. Пусть у деда своего спросит, а это БОЛЬНО когда на голову падают бомбы. Или он далеко живёт от базы Рамштайн, так они везде будут падать.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 13:15
    Военные цели являются законными. По всей России
    Тогда цели в странах поставляющих киеву оружие и разрешающих использовать его по российской территории тоже законны. Или вся эта англосаксонско-европейская шобла считает себя вне досягаемости и не подлежащей наказанию? Все же наверное прошло время уговаривать и призывать к благоразумию тех кто даже не хочет этого слышать.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 13:27
    немец считает, что, выдавая разрешение, западные страны не становятся участниками конфликта, так как переданное оружие якобы автоматически становится украинским.

    Оригинально...то есть если мы передадим свое дальнобойное оружие пингвинам Антаркиды оно автоматически становится пингвинным...если они пальнут им по Берлину с Мюнхеном то мы тут не причем...это все они .
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:44
      Так именно так и получается. Никто официально никому войны не объявлял. Если не ошибаюсь, то именно при условии официально воюющей страны, те страны, которые ей официально поставляют оружие, становятся участниками конфликта со всеми вытекающими. (Но это не точно laughing )
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:19
    Масштабы всей Европы таковы, что, если ее закопать в Сибири, то никто никогда не найдет. Вот об этом такие деятели должны почаще думать..