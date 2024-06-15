ВМС НОАК развернули группировку из 90 кораблей у спорных островов Спратли в Южно-Китайском море

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ВМС НОАК развернули группировку из 90 кораблей у спорных островов Спратли в Южно-Китайском море

Военно-морские силы КНР продолжают наращивать свое присутствие в районе спорных островов Спратли в акватории Южно-Китайского моря. В настоящее время общая численность группировки ВМС НОАК в этом районе достигла 90 кораблей, включая береговую охрану и морскую милицию.

В частности, в районе рифа Суби впервые отмечено развертывание десантного вертолетного корабля-дока Тип 075 ВМС НОАК. Появление крупных военных кораблей в регионе свидетельствует о серьезности намерений Пекина отстаивать права на спорные территории у Филиппин, являющихся основным конкурентом КНР в Южно-Китайском море.



Как подчеркнуло Минобороны КНР, действия США и Филиппин в очередной раз демонстрируют, кто усиливает региональную напряженность и провоцирует конфронтацию в Южно-Китайском море. В заявлении китайского оборонного ведомства отмечается, что Пекин никому не угрожает, но при этом не боится угроз с какой-либо стороны, к каковым МО КНР относит проведения совместных учений морской пехоты США и Филиппин, а также развертывание в Маниле американских БПЛА MQ-9A.

Также сообщается, что в районе китайской судостроительной верфи "Худон Чжунхуа" американские разведывательные спутники выявили объект, предположительно являющийся базой беспилотников. На открытой парковочной площадке замечены два БПЛА GJ-11 (Гунцзи-11). Взлетно-посадочной полосы нет, однако на грунте замечены широкие рулежные дорожки и площадки, похожие на перрон.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:53
    " Временное " развёртывание США на Филиппинах ракет наземного базирования средней дальности, КНР заставило показать часть своей военноморской мощи.Если американцы не уберут эту приблуду, мы тоже развёртываем РМСД наземного базирования ,и как я понял это будет развёрнуто и на ДВ и в Европейской части.Всё лучшее ,мощное и убийственное для США.Европа и РМСД обойдётся и летает не далече и заряд пожиже.Марионетке Маркосу надо бежать на поклон к Си Цзиньпину.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 14:10
      Вспоминаются анекдоты про "небольшую группу китайцев"
      Филипинам, наверное, не смешно.
      По международным правилам, или нет - Китай от туда не уйдёт.
      Для самих Филипин лучше признать право Китая на эти воды. Победа им не светит, а выгода от соглашения может быть большой. В принципе, Китай даже согласится заплатить выкуп, если Филипины официально откажутся от претензий.
      Приглашать же американцев было плохой идеей.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 14:14
        Приглашать США третейским судьёй плохая идея .США будут в выигрыше ,за деньги клиента.
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 14:02
    Все эти шаги Китая, конечно, впечатлающи, но малоубедительны. Малоубедительны потому как - не верю. После событий с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, после той риторики и угроз со стороны Китая - многое в их исполнении кажется бутафорским. А готов ли Китай к войне? Да, многочисленная армия; да, есть флот; да ,грозная риторика - а что дальше?

    И вот тут хочется обратиться к истории войн в исполнении Китая. А это сплошные поражения и неудачи. Вторая Мировая не в счёт - всё за них сделал СССР. А что могут сами китайцы? Поражение во вьетнамо-китайской войне во второй половине ХХ века. А что ещё? Показуха -и ничего больше, а сейчас ещё и крупные проблемы в экономике.

    Одним словом - шапито.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:20
      Поражение во вьетнамо-китайской войне во второй половине ХХ века
      - ну тут стоит вспомнить что Китаю угрожал СССР, находясь фактически на пике своего могущества...
    2. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 14:34
      Вы знаете,Ярослав,а с вами трудно не согласиться..Да,китайцы модернизируют свою армию.хвалятся техникой "не имеющей аналогов",красиво и чётко маршируют на парадах.....но
      они торгаши...ради выгоды готовы "и вашим и нашим"...пар выйдет в свисток...не зря ходят байки про "1001е китайское предупреждение"...
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:04
    Южно-Китайское море - жизненно важное направление для подвоза ресурсов. Китай его будет держать мертвой хваткой, чтобы никто там по доверенности от мирового сообщества не встал на антикитайскую стражу.
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    -3
    Сегодня, 14:04
    Поплавают да и уйдут в свои порты не солоно хлебавши. Такие пустобрёхи как и наши руководители.
  5. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:09
    Никто из их региональных сателлитов полосатых не потянет противостояния с ВМС и ВВС Китая. Расчет, видимо, на морскую блокаду силами объединенной группировки под единым командованием. Но непонятно, кого янки готовят в качестве основы этой группировки?