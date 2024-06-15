ВМС НОАК развернули группировку из 90 кораблей у спорных островов Спратли в Южно-Китайском море
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Военно-морские силы КНР продолжают наращивать свое присутствие в районе спорных островов Спратли в акватории Южно-Китайского моря. В настоящее время общая численность группировки ВМС НОАК в этом районе достигла 90 кораблей, включая береговую охрану и морскую милицию.
В частности, в районе рифа Суби впервые отмечено развертывание десантного вертолетного корабля-дока Тип 075 ВМС НОАК. Появление крупных военных кораблей в регионе свидетельствует о серьезности намерений Пекина отстаивать права на спорные территории у Филиппин, являющихся основным конкурентом КНР в Южно-Китайском море.
Как подчеркнуло Минобороны КНР, действия США и Филиппин в очередной раз демонстрируют, кто усиливает региональную напряженность и провоцирует конфронтацию в Южно-Китайском море. В заявлении китайского оборонного ведомства отмечается, что Пекин никому не угрожает, но при этом не боится угроз с какой-либо стороны, к каковым МО КНР относит проведения совместных учений морской пехоты США и Филиппин, а также развертывание в Маниле американских БПЛА MQ-9A.
Также сообщается, что в районе китайской судостроительной верфи "Худон Чжунхуа" американские разведывательные спутники выявили объект, предположительно являющийся базой беспилотников. На открытой парковочной площадке замечены два БПЛА GJ-11 (Гунцзи-11). Взлетно-посадочной полосы нет, однако на грунте замечены широкие рулежные дорожки и площадки, похожие на перрон.
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