На «саммит мира» по Украине приедут премьеры и главы государств 58 стран из 160 приглашённых

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На «саммит мира» по Украине приедут премьеры и главы государств 58 стран из 160 приглашённых

Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее. Так называемый саммит мира по Украине, который сегодня начинается в швейцарском курортном городке Бюргеншток, станет одним из самых провальных мероприятий, затеянным при поддержке Запада потерявшим, согласно Конституции собственной страны, власть Зеленским.

Принимающая сторона в лице Швейцарии разослала приглашения принять участие лидерам и главам правительств 160 стран. России в этом списке не было, что более чем нелепо. Впрочем, в Кремле, да и в целом в России этому нисколько не расстроились. Сам Зеленский последние несколько месяцев был только тем и занят, что пытался зазвать как можно больше высших должностных лиц в Бюргеншток, делая упор на государства, которые напрямую не являются союзниками Украины. Как выяснилось, тщетно.



Правительство Швейцарии тянуло буквально до последнего, но сегодня опубликовало список участников мероприятия. Получился, как и предполагалось, обычный междусобойчик.

Из 160 стран на уровне глав государств и правительств в Швейцарию приедут представители 58 государств. Еще более характерен список участников, в котором 38 европейских государств, включая саму Украину, непризнанное Косово, а также совсем карликовые Андорру и Лихтенштейн.

Американский континент представлен девятью лидерами: Аргентина (ну как Зеленскому без Милея), Гватемала, Доминикана, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Эквадор. Ну, не считая премьера Канады Джастина Трюдо — остальные страны даже не третьего мира. Как бы ни хотел Зеленский вновь пообниматься с президентом США, вместо Байдена в Бюргеншток приедет реально почти ничего не решающая «декоративная» вице-президент Камала Харрис.

Африканский континент представлен лидерами шести стран: Гана, Кабо-Верде, Кения, Кот д’Ивуар, Ливия, Сомали. Уж без них точно никак не получится «навязать» России условия мирного решения конфликта по формуле Зеленского, что он и обозначал как результат проведения данного мероприятия.

Совсем расстроила главу киевского режима Азия, откуда приедут руководители только трех стран: Катара, Японии (ожидаемо) и одного из беднейших государств мира — Восточный Тимор (Тимор-Лешти). Последнее без помощи интернета вообще мало кто сумеет отыскать на карте. Из региона Океания будут Палау и Фиджи.

Еще 29 государств представлены на уровне министров иностранных дел. При этом для большей солидности швейцарцы внесли в эту категорию и замов глав МИД, которых прислали Индия и Таиланд. На уровне министров иностранных дел представлены и некоторые европейские государства — со стороны Венгрии, Словакии и Сербии это выглядит ожидаемой оппозицией Брюсселю. Со стороны Румынии, Монако и Сан-Марино — несколько неожиданно. Ну а приезд секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна – это уже вызов Москве. Хотя примечательно, что премьер Никол Пашинян, известный умением сидеть на двух стульях, в Бюргеншток не поехал, хотя наверняка ждали именно его.

Наконец, шесть государств представлены на наиболее низком уровне посланников. Это далеко не последние страны в мировой политике: Бразилия, Индонезия, ОАЭ, Филиппины, ЮАР и даже Израиль. Видимо, еврейские корни Зеленскому не сильно помогли.

В общем итоге из 160 приглашенных государств на разных уровнях будут представлены 93 страны, включая Швейцарию и Украину. Это на сотню меньше членов ООН. Вообще отказался присутствовать Азербайджан, хотя Берн направлял приглашение в Баку. Китай категорически отказался участвовать в мероприятии, назвав главной причиной отсутствие России.

Одна из главных идей Зеленского — привлечь лидеров стран Глобального Юга, причем тех, которые имеют мировой вес, полностью провалилась. Даже если включать в это официально неопределенное понятие Южную Корею, окажется, что Глобальный Юг составит в Бюргенштоке явное меньшинство — 35 государств, из которых лишь 17 на уровне лидеров.

Сам глава киевского режима уже в Швейцарии и вовсю раздает интервью, призывая «весь мир сплотиться против Путина и России». Ну и конечно, про свою пресловутую «формулу мира» не забывает. Даже корометражку с аналогичным названием у себя в телеграм-канале опубликовал.
14 комментариев
Информация
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 13:39
    Да хоть бы и все приехали, ничего бы это не изменило.
  2. solar Звание
    solar
    -7
    Сегодня, 13:43
    Около сотни делегаций, большинство - две трети- представлены первыми лицами государств- премьерами или президентами, треть- на уровне руководства МИД приглашенных стран. Не так уж мало, как в статье пытаются представить. Сложно вспомнить, когда последний раз собирались в таком количестве на разовое, а не регулярное, мероприятие.
    Глобальный Юг составит в Бюргенштоке явное меньшинство — 35 государств

    Это немало, третья часть участвующих- от Глобального Юга.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: solar
      Около сотни делегаций, большинство - две трети- представлены первыми лицами государств- премьерами или президентами, треть- на уровне руководства МИД приглашенных стран. Не так уж мало, как в статье пытаются представить

      Ну соберутся, поговорят, какое-нибудь итоговое обращение сочинят, а дальше что? Никаких решений, к чему-либо обязывающих РФ, они принять не могут, ввиду отсутствия соответствующих возможностей. Да и чем ещё этот саммит, даже чисто теоретически, сможет навредить? Всё, чем мог напакостить запад в отношении РФ. уже воплощено в виде тысяч санкций (с 2022 года против России ввели более 15 тысяч санкций). Разве что Зе и К* попытаются любой результат изобразить перемогой.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 14:37
        У вас очень прямолинейный взгляд на вещи. Конечно, они не могут принять никаких обязывающих решений. Но принятое там решение- скорее всего оно будет чем-то отличаться от позиции Украины сейчас- будет далее подаваться не как позиция Украины, а как позиция большей части мирового сообщества. Будет еще одна конференция, на которую позовут Россию и там поставят вопрос в свете принятых решений. И будут это везде подавать- весь мир за мир, а Россия против. Думаю, в Кремле эту ситуацию прекрасно понимают.
        Всё, чем мог напакостить запад в отношении РФ. уже воплощено в виде тысяч санкций

        Кто вам сказал, что всё? На западе во многих случаях проблема не ресурса, а мотивации его применить.
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 13:44
    Сам глава киевского режима уже... раздает интервью, призывая «весь мир сплотиться против Путина и России».

    Ну посмотрим, к чему это нелегитимное помело в итоге придет.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 14:05
      Тут еще вопрос, что не всякий приехавший участник - Бразильцы, представитель ОНН - присутствуют в качестве наблюдателя, т.е. посмотреть посмотрим, но голосовать не будем... Так что вопрос кто и как проголосует... организаторам нужно продемонстрировать единство, т.е. документ должен устроить всех, иначе когда выясниться что часть не голосовала, часть против, часть воздержались... это уже не то...
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 14:17
      Ну посмотрим, к чему это нелегитимное помело в итоге придет
      Попьют шампанского на халяву, поедят устриц и разъедутся. Банкет за счёт Швейцарии wink
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 13:55
    Сожгут кучу горючего, снимут тысячи проституток, потратят десятки миллионы долларов на отели и еду. ВВП Швейцарии вырастет на 10 процентов.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 13:57
    Интересно, ожидается ли подписание двустороннего соглашения о безопасности между б/у Украиной и Восточным Тимором после этого "саммита"? Как это Зеля проморгал такого мощного союзника? request
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 14:19
      Как это Зеля проморгал такого мощного союзника?
      Если Восточный Тимор ввяжется в эту войну, нам надо сразу сдаваться. Противник опасный wink
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:02
    Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее.

    Естественно...Я вам больше скажу, здравомыслящих людей на свете гораздо больше, чем тупых халдеев (людей, вызывающих возмущение окружающих своим угодничеством, подобострастием, приспособленчеством).
    А в руководстве стран мира их всё же явное большинство.
    Значит, не всё потеряно...
  7. anatolmd Звание
    anatolmd
    +1
    Сегодня, 14:04
    Там бесплатно пожрать дают? Ну, на всякий случай, если буду мимо проезжать.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:11
    Мне одного не понятно почему в России Миллей только в чёрном цвете ,человек ищет кому продаться подороже.Аргентинские СМИ сегодня:
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:15
    "Калибром" бы по этому змеятнику, когда все вместе соберутся. Больше такого случая может и не представиться wink