Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее. Так называемый саммит мира по Украине, который сегодня начинается в швейцарском курортном городке Бюргеншток, станет одним из самых провальных мероприятий, затеянным при поддержке Запада потерявшим, согласно Конституции собственной страны, власть Зеленским.Принимающая сторона в лице Швейцарии разослала приглашения принять участие лидерам и главам правительств 160 стран. России в этом списке не было, что более чем нелепо. Впрочем, в Кремле, да и в целом в России этому нисколько не расстроились. Сам Зеленский последние несколько месяцев был только тем и занят, что пытался зазвать как можно больше высших должностных лиц в Бюргеншток, делая упор на государства, которые напрямую не являются союзниками Украины. Как выяснилось, тщетно.Правительство Швейцарии тянуло буквально до последнего, но сегодня опубликовало список участников мероприятия. Получился, как и предполагалось, обычный междусобойчик.Из 160 стран на уровне глав государств и правительств в Швейцарию приедут представители 58 государств. Еще более характерен список участников, в котором 38 европейских государств, включая саму Украину, непризнанное Косово, а также совсем карликовые Андорру и Лихтенштейн.Американский континент представлен девятью лидерами: Аргентина (ну как Зеленскому без Милея), Гватемала, Доминикана, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Эквадор. Ну, не считая премьера Канады Джастина Трюдо — остальные страны даже не третьего мира. Как бы ни хотел Зеленский вновь пообниматься с президентом США, вместо Байдена в Бюргеншток приедет реально почти ничего не решающая «декоративная» вице-президент Камала Харрис.Африканский континент представлен лидерами шести стран: Гана, Кабо-Верде, Кения, Кот д’Ивуар, Ливия, Сомали. Уж без них точно никак не получится «навязать» России условия мирного решения конфликта по формуле Зеленского, что он и обозначал как результат проведения данного мероприятия.Совсем расстроила главу киевского режима Азия, откуда приедут руководители только трех стран: Катара, Японии (ожидаемо) и одного из беднейших государств мира — Восточный Тимор (Тимор-Лешти). Последнее без помощи интернета вообще мало кто сумеет отыскать на карте. Из региона Океания будут Палау и Фиджи.Еще 29 государств представлены на уровне министров иностранных дел. При этом для большей солидности швейцарцы внесли в эту категорию и замов глав МИД, которых прислали Индия и Таиланд. На уровне министров иностранных дел представлены и некоторые европейские государства — со стороны Венгрии, Словакии и Сербии это выглядит ожидаемой оппозицией Брюсселю. Со стороны Румынии, Монако и Сан-Марино — несколько неожиданно. Ну а приезд секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна – это уже вызов Москве. Хотя примечательно, что премьер Никол Пашинян, известный умением сидеть на двух стульях, в Бюргеншток не поехал, хотя наверняка ждали именно его.Наконец, шесть государств представлены на наиболее низком уровне посланников. Это далеко не последние страны в мировой политике: Бразилия, Индонезия, ОАЭ, Филиппины, ЮАР и даже Израиль. Видимо, еврейские корни Зеленскому не сильно помогли.В общем итоге из 160 приглашенных государств на разных уровнях будут представлены 93 страны, включая Швейцарию и Украину. Это на сотню меньше членов ООН. Вообще отказался присутствовать Азербайджан, хотя Берн направлял приглашение в Баку. Китай категорически отказался участвовать в мероприятии, назвав главной причиной отсутствие России.Одна из главных идей Зеленского — привлечь лидеров стран Глобального Юга, причем тех, которые имеют мировой вес, полностью провалилась. Даже если включать в это официально неопределенное понятие Южную Корею, окажется, что Глобальный Юг составит в Бюргенштоке явное меньшинство — 35 государств, из которых лишь 17 на уровне лидеров.Сам глава киевского режима уже в Швейцарии и вовсю раздает интервью, призывая «весь мир сплотиться против Путина и России». Ну и конечно, про свою пресловутую «формулу мира» не забывает. Даже корометражку с аналогичным названием у себя в телеграм-канале опубликовал.