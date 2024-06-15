Тайваньский вопрос – это первая красная линия, которую нельзя переступать в китайско-американских отношениях

Общеизвестно, что США признали в трех совместных коммюнике, что существует только один Китай, и Тайвань является его частью. Но нельзя доверять США в том, что они сдержат свое слово

Столкнувшись с внешними провокациями, в том числе с поддержкой американскими политиками сепаратистских властей Тайваня и их деятельности, НОАК всегда готова выполнить свой священный долг по защите национального суверенитета и территориальной целостности

Комиссия Конгресса США провела в четверг слушания, утверждая, что Китай готовится к потенциальному конфликту в Тайваньском проливе, который, возможно, следует ожидать уже в следующем году.Это обычный шаг США, направленный на эскалацию региональной напряженности, чтобы служить своим стратегическим интересам против Китая и найти оправдания для дальнейшего сговора с сепаратистами, выступающими за независимость Тайваня, отмечает издание Global Times.Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (USCC) Конгресса считает, что Китай готовится к потенциальному конфликту из-за Тайваня и даже к прямой конфронтации с США, и подчеркивает необходимость того, чтобы США усилили мониторинг Китая.По словам научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, рассмотрение США возможности участия в конфликте в Тайваньском проливе выставляет Вашингтон как настоящего нарушителя спокойствия, который «всегда ищет способы подорвать региональный мир и стабильность». Кроме того, это отражает безответственность США в поддержании стабильных китайско-американских отношений, считает эксперт.- заявил ранее глава Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Сун Тао.А профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил, что несмотря на стабилизацию китайско-американских отношений, США никогда не отказывались от использования тайваньского вопроса как карты, препятствующей экономическому росту Китая.- предупредил Люй Сян.Китай стремится улучшить взаимопонимание между двумя сторонами Тайваньского пролива и поддерживать мир и стабильность в проливе, в конечном итоге добившись воссоединения Тайваня мирными средствами, но он также должен быть готов к усилению внешнего вмешательства, говорят китайские эксперты.- сказал Люй Сян.А официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил вчера, что чем агрессивнее становятся сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, тем быстрее они уничтожат себя.