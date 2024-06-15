Global Times: США раздувают ситуацию вокруг Тайваня

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Global Times: США раздувают ситуацию вокруг Тайваня

Комиссия Конгресса США провела в четверг слушания, утверждая, что Китай готовится к потенциальному конфликту в Тайваньском проливе, который, возможно, следует ожидать уже в следующем году.

Это обычный шаг США, направленный на эскалацию региональной напряженности, чтобы служить своим стратегическим интересам против Китая и найти оправдания для дальнейшего сговора с сепаратистами, выступающими за независимость Тайваня, отмечает издание Global Times.



Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (USCC) Конгресса считает, что Китай готовится к потенциальному конфликту из-за Тайваня и даже к прямой конфронтации с США, и подчеркивает необходимость того, чтобы США усилили мониторинг Китая.

По словам научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, рассмотрение США возможности участия в конфликте в Тайваньском проливе выставляет Вашингтон как настоящего нарушителя спокойствия, который «всегда ищет способы подорвать региональный мир и стабильность». Кроме того, это отражает безответственность США в поддержании стабильных китайско-американских отношений, считает эксперт.

Тайваньский вопрос – это первая красная линия, которую нельзя переступать в китайско-американских отношениях

- заявил ранее глава Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Сун Тао.

А профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил, что несмотря на стабилизацию китайско-американских отношений, США никогда не отказывались от использования тайваньского вопроса как карты, препятствующей экономическому росту Китая.

Общеизвестно, что США признали в трех совместных коммюнике, что существует только один Китай, и Тайвань является его частью. Но нельзя доверять США в том, что они сдержат свое слово

- предупредил Люй Сян.

Китай стремится улучшить взаимопонимание между двумя сторонами Тайваньского пролива и поддерживать мир и стабильность в проливе, в конечном итоге добившись воссоединения Тайваня мирными средствами, но он также должен быть готов к усилению внешнего вмешательства, говорят китайские эксперты.

Столкнувшись с внешними провокациями, в том числе с поддержкой американскими политиками сепаратистских властей Тайваня и их деятельности, НОАК всегда готова выполнить свой священный долг по защите национального суверенитета и территориальной целостности

- сказал Люй Сян.

А официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил вчера, что чем агрессивнее становятся сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, тем быстрее они уничтожат себя.
5 комментариев
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  1. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 15:29
    Но нельзя доверять США в том, что они сдержат свое слово

    Чушь. Если джентльмен дал слово, то он обязательно его сдержит. Правда, только если оно было дано другому джентльмену :)
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 15:45
    Китай не нападёт на Тайвань. Он, простите, для этого ещё не дорос, да вряд ли дорастёт, если будет продолжать играть в духе "жду, когда мимо по реке проплывёт труп моего врага". Это хорошо для торговых войн, но не для серьёзной конфронтацией со страной калибра США. Китайцы, скорее, попытаются передать решение этой проблемы своим потомкам.

    Но у США иная точка зрения. Они рассматривают Китай как прямого военного конкурента. Они могут сами организовать войну, и не только между Тайванем и Китаем, но и втянуть в конфликт большую часть стран региона. По сути, это ещё один шнур для запала Третьей Мировой войны. Причём, обе стороны боятся. Но если Китай боится вторгнуться на Тайвань,то США боятся усиления Китая как такового, полагая, что им его лучше заломать сейчас.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 16:36
      Причём, обе стороны боятся.
      Что не слышно что бы Китай сколачивал коалицию что бы всей толпой воевать против одного. Так что кто там на самом дела боиться, всем очевидно. Сша в одиночку, полное ниначто неспособное ничтожество, не смогшее победить даже талибов в афганистане.
  3. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 16:31
    Это неприменно произойдёт после ввода мощностей заводов чипов Интел на территории США. В Огайо.
    Заводы на Тайване затем будут разрушены методом развязывания конфликта. (Ибо нафига СШП конкурент даже пусть и типа в дружественной стране-саттелите) . Так что мир в этом регионе примерно до 2028 года будет. Потом филиал Украины...
    За это время Китаю надо что-то сделать чтобы защитить дамбы ГЭС или отвести воды в случае разрушения и сделать эшелонированную ПВО... Иначе будет прям не хорошо
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:53
    Китай захватит и формозу и тайвань, и окинаву. И храм разрушит -ясукуни.за 100 лет позора отомстит япам на 150 лет вперед - до 2150г.