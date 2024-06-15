Группировка войск «Днепр» уничтожила пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS - Минобороны
Очередные сутки специальной операции прошли без особых изменений на линии фронта, подразделения ВС России продолжают наступать по нескольким направлениям, растягивая оборону ВСУ, противник находится в обороне, контратакуя при возможности. Основными направлениями по-прежнему остаются Северное, оно же Харьковское, ЧасовЯрское и Покровское.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают предпринимать попытки взломать оборону ВСУ в Харьковской области, нанеся поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак, потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».
На остальных направлениях без особых изменений, Минобороны сообщает, что продвижение наших войск есть, занимаются новые рубежи и улучшается положение по переднему краю. Есть заходы в населенные пункты, но они пока не зачищены до конца. Сообщается, что ВСУ потеряли две пусковые установки РСЗО — М142 HIMARS и М270 MLRS. Подробности не сообщаются, но подбили их в зоне ответственности группировки войск «Днепр».
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного, за сутки: по личному составу — 1620 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, четыре бронемашины, четыре боевые машины пехоты, 22 единицы бронетехники; по артиллерии — четыре гаубицы «Мста-Б», три Д-30, по одной гаубице М777 и М102, две САУ «Krab». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70, три гаубицы М777, орудие М198, гаубица «Мста-Б», САУ AS-90 «Braveheart», САУ «Акация», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», пять Д-30, два орудия М119, две РСЗО «Град», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Средствами ПВО сбито 54 беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также десять реактивных снарядов HIMARS.
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