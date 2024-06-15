Группировка войск «Днепр» уничтожила пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS - Минобороны

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Группировка войск «Днепр» уничтожила пусковые установки РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS - Минобороны

Очередные сутки специальной операции прошли без особых изменений на линии фронта, подразделения ВС России продолжают наступать по нескольким направлениям, растягивая оборону ВСУ, противник находится в обороне, контратакуя при возможности. Основными направлениями по-прежнему остаются Северное, оно же Харьковское, ЧасовЯрское и Покровское.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают предпринимать попытки взломать оборону ВСУ в Харьковской области, нанеся поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак, потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».



На остальных направлениях без особых изменений, Минобороны сообщает, что продвижение наших войск есть, занимаются новые рубежи и улучшается положение по переднему краю. Есть заходы в населенные пункты, но они пока не зачищены до конца. Сообщается, что ВСУ потеряли две пусковые установки РСЗО — М142 HIMARS и М270 MLRS. Подробности не сообщаются, но подбили их в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного, за сутки: по личному составу — 1620 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, четыре бронемашины, четыре боевые машины пехоты, 22 единицы бронетехники; по артиллерии — четыре гаубицы «Мста-Б», три Д-30, по одной гаубице М777 и М102, две САУ «Krab». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70, три гаубицы М777, орудие М198, гаубица «Мста-Б», САУ AS-90 «Braveheart», САУ «Акация», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», пять Д-30, два орудия М119, две РСЗО «Град», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Средствами ПВО сбито 54 беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также десять реактивных снарядов HIMARS.
7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 14:09
    Главное не останавливаться на достигнутом: де юре с нами говорить не хотят, надо заставить приползти на коленях де факто.
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 14:09
    Вот бы Захватить эти установки с БК и с территории окрайны шмальнуть по польше, чехии и фрг...
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 14:39
      Атакмс без овскoй наводки никуда полетать не смогут
  3. Egeny Звание
    Egeny
    +1
    Сегодня, 14:11
    ...1620 человек убитыми и ранеными

    ....плюс железо - неплохо так, а ведь могли бы и сдаться, вот только "семеро козлят" против.)
  4. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 14:21
    А я бы дал нашим конструкторам задание разработать:
    1. Электрический беспилотник размером со шмеля и стоимостью в рубль. Чтобы у него не было БЧ. Поражать вражеские дроны можно и механическим способом. Малюсенькая солнечная батарея дала бы возможность восстанавливать заряд батареи, валяясь где-нибудь в кустах а потом в автоматическом режиме снова взлетать. И чтоб в его мозгу, размером с комариный, была бы только задача таранить дроны.
    2. Простенькую программу определения свой-чужой, которую закачивали бы не только в мозг шмеля, но и во все наши беспилотники.
    Наладил бы производство таких "насекомых" миллионным тиражом. Чтобы над всей линией фронта постоянно мельтешила бы эта туча железных гнусов. Живых птичек жалко, конечно, но... Жизнь - жестокая штука.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 14:35
      " ...тебе бы, начальник, романы писать..." smile
      1. Степняк Звание
        Степняк
        0
        Сегодня, 14:40
        Я не начальник - это раз. Над Сикорским тоже смеялись в своё время - это два (ни в коем случае не пытаюсь сравняться с гением). Мы с вами свиней не пасли вместе - это три. Здесь форум интеллектуалов, а не свинопасов. Я тоже не особо понимаю обращение на "вы". К одному человеку во множественном числе - странно. Но правила клуба, в который вхожу, всегда соблюдаю.