Канада выделит Киеву очередной кредит в размере более трёх миллиардов долларов

Канадское правительство планирует выделить киевскому режиму кредит в размере пяти миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов США). Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, средства предполагается предоставить в рамках общего кредита от стран "Большой семерки" (G7).При этом глава канадского правительства отметил, что, поскольку G7 окончательно согласовывает программу "Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов", Канада также готова внести свой вклад в финансирование Украины. По словам Трюдо, кроме того, Канада отправит первые четыре бронемашины медицинской эвакуации из 50 ранее обещанных украинской армии.Ранее сообщалось, что Вашингтон оценил участие стран "Большой семерки" в согласовании выделения Украине кредитов на общую сумму 50 миллиардов долларов. Средства предполагается обеспечить за счет прибыли от замороженных на Западе российских активов.В свою очередь, США выделят Киеву грант в размере более 1,5 миллиарда долларов, которые будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны, а также другие гуманитарные потребности, включая обеспечение гражданской безопасности.Стоит отметить, что, передавая Украине средства, полученные от прибыли от использования замороженных российских активов, Запад создает опасный для себя прецедент, который может впоследствии иметь серьезные последствия для всей финансовой системы США и Евросоюза.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»