Канада выделит Киеву очередной кредит в размере более трёх миллиардов долларов
Канадское правительство планирует выделить киевскому режиму кредит в размере пяти миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов США). Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, средства предполагается предоставить в рамках общего кредита от стран "Большой семерки" (G7).
При этом глава канадского правительства отметил, что, поскольку G7 окончательно согласовывает программу "Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов", Канада также готова внести свой вклад в финансирование Украины. По словам Трюдо, кроме того, Канада отправит первые четыре бронемашины медицинской эвакуации из 50 ранее обещанных украинской армии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон оценил участие стран "Большой семерки" в согласовании выделения Украине кредитов на общую сумму 50 миллиардов долларов. Средства предполагается обеспечить за счет прибыли от замороженных на Западе российских активов.
В свою очередь, США выделят Киеву грант в размере более 1,5 миллиарда долларов, которые будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны, а также другие гуманитарные потребности, включая обеспечение гражданской безопасности.
Стоит отметить, что, передавая Украине средства, полученные от прибыли от использования замороженных российских активов, Запад создает опасный для себя прецедент, который может впоследствии иметь серьезные последствия для всей финансовой системы США и Евросоюза.
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