Нет, я не буду принимать непосредственное участие

В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой мы не собираемся присутствовать там

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, сообщил, что не будет принимать участие в обсуждении плана Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта и назвал причину своего отказа от участия в «мирном» саммите в Швейцарии. Он заявил, что категорически отказывается от личного присутствия на мероприятии в швейцарском Бюргенштоке.Об этом чиновник рассказал украинским журналистам.- ответил руководитель МАГАТЭ на их вопрос.По словам Гросси, он не хочет смешивать политические переговоры и технические меры, которые входят в компетенцию Международного агентства по атомной энергии.- сказал чиновник.При этом он отметил, что перед саммитом в Швейцарии он участвовал в процессе подготовки к мероприятию вместе с главой украинского министерства энергетики Германом Галущенко. А также встретился со швейцарским министром иностранных дел Игнацио Кассисом.«Мирный» саммит в Швейцарии начал сегодня свою работу и продлится два дня.Комментируя мероприятие, журналисты западного информагентства Bloomberg выразили мнение, что оно не приведет к началу мирных российско-украинских переговоров. Для этого пока нет предпосылок. Помимо этого, отказ от участия в саммите многих из приглашенных государств Глобального Юга свидетельствует об ослаблении западного влияния.