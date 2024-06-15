Глава МАГАТЭ назвал причину своего отказа от участия в «мирном» саммите в Швейцарии

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Глава МАГАТЭ назвал причину своего отказа от участия в «мирном» саммите в Швейцарии

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, сообщил, что не будет принимать участие в обсуждении плана Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта и назвал причину своего отказа от участия в «мирном» саммите в Швейцарии. Он заявил, что категорически отказывается от личного присутствия на мероприятии в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом чиновник рассказал украинским журналистам.

Нет, я не буду принимать непосредственное участие

- ответил руководитель МАГАТЭ на их вопрос.

По словам Гросси, он не хочет смешивать политические переговоры и технические меры, которые входят в компетенцию Международного агентства по атомной энергии.

В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой мы не собираемся присутствовать там

- сказал чиновник.

При этом он отметил, что перед саммитом в Швейцарии он участвовал в процессе подготовки к мероприятию вместе с главой украинского министерства энергетики Германом Галущенко. А также встретился со швейцарским министром иностранных дел Игнацио Кассисом.

«Мирный» саммит в Швейцарии начал сегодня свою работу и продлится два дня.

Комментируя мероприятие, журналисты западного информагентства Bloomberg выразили мнение, что оно не приведет к началу мирных российско-украинских переговоров. Для этого пока нет предпосылок. Помимо этого, отказ от участия в саммите многих из приглашенных государств Глобального Юга свидетельствует об ослаблении западного влияния.
8 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 15:05
    По словам Гросси, он не хочет смешивать политические переговоры и технические меры, которые входят в компетенцию Международного агентства по атомной энергии.
    Гросси до сих пор не знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, ибо это не входит в его компетенцию. sad
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: pyagomail.ru
      Гросси до сих пор не знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, ибо это не входит в его компетенцию.

      Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, решил на сей раз - просто на всякий случай (!) - подстелить себе соломку на земле, когда его рейтинг падать будет, чтобы потом публично отмазаться от своих прошлых ДВОЙНЫХ стандартов в пользу США в Украине против России.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 16:42
        МАГАТЭ - шпионская американская организация.
        Своё боевое тестирование прошла в операции против Ирака. Хусейн сдуру пустил их везде, когда притворялись, что "ищут атомную бомбу".
        Заявлять МАГАТЭ о нежелании вмешиваться в политику - это как профессиональной проститутке заявлять о своей девственности.
        Вот работы по профилю (основному и декларируемому) там действительно для них нет. А их время высокооплачиваемое
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:16
    Просто российский НИС вышел из Владивостока измерять радиоктивность " минеральных ' вод сбрасываемых японцами в Тихий океан с АЭС Фукусима!!!
  3. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 15:18
    и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой
    И на том спасибо. В отличии от МОК и ряда других обожателей Фьюжна.
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 15:36
    Тут надо координировать действия своих наводчиков на ЗАЭС,а не ерундой в Швейцарии заниматься...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:52
    Т. е. как это не смешивать, одно с другим?
    Или там затеяли такую грязную игру, что даже не страдающие чистоплотростью дел и помыслов, чиновники МАГАТЭ, не хотят замазатся ещё больше?
  6. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 16:23
    так кроме ядерной собираются и продовольственную обсуждать - так и от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН (которая суетилась около т.н. зерновой сделки) так же не присутствует... Хотя можно было и "схитрить" - кроме статуса участника есть статус наблюдатель - им воспользовалась Бразилия, Ватикан, представитель генсека ООН...