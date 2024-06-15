«Согни, но не сломай»: Новая стратегия Киева - тянуть время в обороне, пока не появится возможность наступать
Россия все еще имеет огневое преимущество на поле боя, но после поступления американской военной помощи оно стало сокращаться. Как пишет Washington Post, российская армия все еще завоевывает позиции на линии фронта, но к осени эта ситуация должна измениться.
Американская военная помощь пришла с большим опозданием, что позволило российской армии одержать ряд важных побед на поле боя. Как планируют в Генштабе ВСУ, после получения американской помощи украинской армии придется еще какое-то время побыть в обороне, скорей всего, до осени, не давая захватить ключевые логистические узлы. После чего ВСУ должны перейти в контрнаступление и отбросить российские войска.
Как пишет американское издание, сейчас Киев использует специальную стратегию под названием «согни, но не сломай». В ее рамках ВСУ тянут время, стараясь получить как можно больше западного оружия и боеприпасов. При этом украинская армия отступает на гораздо более «удобные позиции», с которых легче держать оборону. В Киеве заявляют, что лучше сейчас потерять небольшую территорию, чтобы потом отвоевать гораздо больше. При этом Генштаб ВСУ понимает, что на восполнение запасов оружия и боеприпасов может уйти много времени.
— заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Представитель украинского военного ведомства заявил, что для кардинального перелома в конфликте ВСУ потребуется много нового оружия, боеприпасов, а также техники. Сможет ли Запад все это обеспечить, покажет время, хотя на самом Западе некоторые аналитики считают, что в конце этого года украинская армия сможет нанести поражение российской.
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