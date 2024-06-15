«Согни, но не сломай»: Новая стратегия Киева - тянуть время в обороне, пока не появится возможность наступать

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«Согни, но не сломай»: Новая стратегия Киева - тянуть время в обороне, пока не появится возможность наступать

Россия все еще имеет огневое преимущество на поле боя, но после поступления американской военной помощи оно стало сокращаться. Как пишет Washington Post, российская армия все еще завоевывает позиции на линии фронта, но к осени эта ситуация должна измениться.

Американская военная помощь пришла с большим опозданием, что позволило российской армии одержать ряд важных побед на поле боя. Как планируют в Генштабе ВСУ, после получения американской помощи украинской армии придется еще какое-то время побыть в обороне, скорей всего, до осени, не давая захватить ключевые логистические узлы. После чего ВСУ должны перейти в контрнаступление и отбросить российские войска.



Как пишет американское издание, сейчас Киев использует специальную стратегию под названием «согни, но не сломай». В ее рамках ВСУ тянут время, стараясь получить как можно больше западного оружия и боеприпасов. При этом украинская армия отступает на гораздо более «удобные позиции», с которых легче держать оборону. В Киеве заявляют, что лучше сейчас потерять небольшую территорию, чтобы потом отвоевать гораздо больше. При этом Генштаб ВСУ понимает, что на восполнение запасов оружия и боеприпасов может уйти много времени.

Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты. Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1.

— заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Представитель украинского военного ведомства заявил, что для кардинального перелома в конфликте ВСУ потребуется много нового оружия, боеприпасов, а также техники. Сможет ли Запад все это обеспечить, покажет время, хотя на самом Западе некоторые аналитики считают, что в конце этого года украинская армия сможет нанести поражение российской.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 15:01
    «При этом украинская армия отступает на гораздо более "удобные позиции", с которых легче держать оборону» —

    — За Карпатами вам было бы "удобнее" ...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — За Карпатами вам было бы "удобнее" ...

      Точно.
      Но самое веселое будет осенью, там скажут, что опять дожди и распутица, поэтому наступать никак нельзя, но при этом они продолжат отступать, так как поставленная техника опять закончится.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        -3
        Сегодня, 16:03
        Но самое веселое будет осенью, там скажут, что опять дожди и распутица,

        Не скажут. Многие аналитики, и наши и западные, говорят что осенью наступит перелом. А перелом наступает, как мы знаем из истории, после грандиозного сражения. Так что у нас тоже есть время подготовиться.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 16:32
          Какое "грандиозное сражение"?
          Для грандиозного сражения нужна грандиозная армия. А у Киева резервов нет. Попытка усилиться маневром в одном месте оголяет другие.
          А мы просто неспешно перемалываем их.
          Как сказал Путин, воевать быстрее можно, но без жертв нельзя. Лучше медленно, но с меньшими потерями.
          А перелом начнётся, когда и маневрировать станет нечем.
          Ну, либо когда какая-то часть ВСУ повернёт оружие против своих командиров. Это тогда многих в Киеве напугает, и, грохнув Зеленского, пойдут на переговоры.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 15:30
      Какой то замкнутый круг-дайте технику,боеприпасы и будет контрнаступление..
      Запад без контрнаступления ничего давать не хочет.
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 15:01
    гаврылюкам верить себя не уважать
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 15:02
    для кардинального перелома в конфликте ВСУ потребуется много нового оружия, боеприпасов, а также техники.
    Самое главное забыли - денег надо, и побольше! А если серьезно, не вернуть Западу тех затрат, которые они потратили на Украину - когда они это поймут, тогда все закончится, как, например, получилось у США с Вьетнамом или Афганистаном.
  4. Есаул Звание
    Есаул
    +4
    Сегодня, 15:08
    В куршевеле самая удобная позиция чубатым для обороны
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 15:35
    А как же то,что у них" не кому воевать и все только и хотят сдаться? В ВСУ уже сгоняют стариков и грудных детей,которые мало что понимают".Так твердят все наши СМИ.Будет куча оружия,и на нем все согнанные насильно поедут навстречу " волге"Или все не так?
  6. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 15:35
    ВСУ должны перейти в контрнаступление и отбросить российские войска.
    Укры если что кому должны- всем прощают yes .
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 15:42
    . Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1.

    Интересно как подсчёт производился - по всей ширине фронта или на локальном участке
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:49
    Очевидное... ВСУ теряют не только позиции/территорию, но и прочее, прочее...
    Как они собираются собрать/подготовить войска к "осеннему контрнаступу"??? Судя по всему, резервы которые направляют я на передовую, быстро бывают в ноль, практически...
    Простой вопрос... подразделения выведенные с передовой, сколько личного состава в них остаётся? Говорят разное...
    Так бы сравнить показатели/цифры, сколько те подразделения продержались на передовой, чего добились за то время и сколько их уцелело???
  9. Тарелка Звание
    Тарелка
    +2
    Сегодня, 15:50
    Комментаторы могут смеяться, но этот подход, применённый Россией, вполне себе сработал. Где гарантии, что то же самое не получится у Украины? Должны же на Западе, в конце концов, нарастить военные производства. Если, конечно, ему действительно нужна украинская победа. Учитывая то, как долго может гнуться Украина, не ломаясь, Западу вполне может хватить времени, и тогда говорить об огневом превосходстве ВС РФ перед ВСУ уже не придётся. Конкретных предложений не имею, но от насмешек над Украиной в этом плане советую воздержаться.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 16:31
      Должны же на Западе, в конце концов, нарастить военные производства
      В теории - да, но на то ж гроши трэба. А ЕС сейчас отнюдь не в лучшем экономическом положении.. Да и с обученными рабочими судя по всему тож не фонтан. А если наш безальтернативный наконец ещё и эмбарго по торговле стратегическим сырьём с Эуропой таки введёт.. Хотя - это конечно вряд ли. Бабло ему важнее..
  10. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 15:57
    Судя по статье скакуасы бААААААААААААААльшие " оптимисты !!! laughing laughing laughing
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 16:05
    Генштаб ВСУ понимает, что на восполнение запасов оружия и боеприпасов может уйти много времени.
    Только вопрос, а кто этими восполнеными запасами оружия будет пользоватся.