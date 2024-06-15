«Северный ветер»: сообщения об окружении подразделений ВС РФ на Агрегатном заводе в Волчанске не соответствуют действительности

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«Северный ветер»: сообщения об окружении подразделений ВС РФ на Агрегатном заводе в Волчанске не соответствуют действительности

Украинские пропагандистские ресурсы с великой охотой вновь разгоняют информацию об очередной «перемоге» ВСУ на северном направлении Харьковской области. Со ссылкой на карту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и неназванных военкоров сообщается, что подразделения группировки «Север», ранее занявшие часть территории Агрегатного завода в Волчанске, якобы оказались в полном окружении.

На деле это очередной информационный вброс, призванный хоть как-то нивелировать успехи ВС РФ и выдумать удачи ВСУ. Организованный непосредственно бойцами группировки «Север» телеграм-канал «Северный ветер» этот очередной пропагандистский вброс вражеских ресурсов полностью опровергает.



Основываясь на данных карты, связанного с ГУР ресурса, кто-то сделал ошибочный вывод, что наши бойцы попали в окружение, что не соответствует действительности. Бойцы «Северян» полностью контролируют подступы к заводу и обеспечивают штурмовые подразделения всем необходимым

— сообщает «Северный ветер».

При этом отмечается, что вражеская пропаганда для распространения фейковой информации использует российские ресурсы, якобы связанные с группировкой «Север» ВС РФ. По данным на вчерашний вечер, наши контролируют чуть меньше половины территории Агрегатного завода, все контратаки отбиты. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров. Потери противника составили 250 боевиков убитыми.

На Липцовском направлении обстановка без изменений. Российские подразделения закрепляются на занятых позициях, ВСУ безуспешно контратакуют, теряя личный состав и технику. Только за минувшие сутки на этом участке ликвидировано до 400 украинских боевиков, уничтожены два танка Т-64 и гаубица Д-30.

Как и ожидалось, главком ВСУ Александр Сырский всеми силами старается поддержать своего шефа Зеленского, который сейчас вовсю распинается перед с трудом собранной аудиторией на «саммите мира» в Швейцарии. Оправдывая полученное еще в период кровавой обороны Бахмута (Артемовска) прозвище «мясник», Сырский за сутки только на этих двух участках положил почти четыре роты.

Ряд западных экспертов отмечают, что в районе Волчанска и самом городе российские войска провели небольшую перегруппировку и теперь украинские резервы начали уничтожаться по новой схеме. Её суть заключается в приоритете контрбатарейной борьбы: вся боевая техника, особенно реактивная и ствольная артиллерия ВСУ, накрывается огнём в соотношении 1 к 5, а в ряде случаев 1 к 7 по снарядам и ракетам в пользу российской стороны. Это заставляет противника чаще менять места размещения орудий, что приводит к демаскировке и упрощает их выявление нашей разведкой.

Командование ВСУ продолжает перебрасывать под Волчанск все новые резервы, зачастую снимая их с других участков фронта. Причем это часто недоукомплектованные подразделения, испытывающие проблемы с общим командованием и связью. Кроме того, противнику катастрофически не хватает бронетехники, в основном танков. В результате мехбригады превращаются в обычную пехоту, которая может только обороняться. Ситуация в Волчанске все больше напоминает то, что происходило в Бахмуте. Только на этот раз наши не идут в непрерывные штурмы, а молотят врага всеми доступными средствами — артиллерией, ТОС, ФАБ и другими средствами поражения.
21 комментарий
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  1. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 15:23
    Причем это часто недоукомплектованные подразделения, испытывающие проблемы с общим командованием и связью.
    При этом они умудряются не только защищаться, но иногда и контратаковать. А что там у нас со связью? Цифровые рации с 256-битным шифрованием уже есть у всех бойцов штурмовых отрядов, да? Старлинки за свои деньги ребята уже не покупают, МО выдаёт по потребности? Тогда да, замечательно, что у нас всё хорошо. Кто не согласен, что хорошо - может минусовать, посчитаем пессимистов.
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +10
      Сегодня, 15:27
      У нас в Калининграде двум спонсорам сбора бойцам на СВО, гос. банк СБЕР заблокировал карты. И это далеко не первый случай, сбербанк отнекивается мол печется о защите от мошенников, только что то не припомню блокировку карты от Сбера за донат ВСУ !
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +4
        Сегодня, 15:31
        Патриотизм Грефа широко известен... Наверняка все свои сбережения в родном банке держит, за бугор ничего не выводил и не выводит...
        1. ДушаРоссии87 Звание
          ДушаРоссии87
          +2
          Сегодня, 15:32
          Гниды были есть и будут, вопрос со знаком восклицания, куда смотрит власть на такие ОТКРОВЕННЫЕ акты ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Этот цирк с конями начинается уже выбешивать
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            +3
            Сегодня, 15:37
            Простите, а власть-то из кого состоит? Неужели из инопланетян с чистой совестью, а не из бывших бандитов и воров? feel
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +1
              Сегодня, 16:12
              Цитата: Аль Манах
              а не из бывших бандитов и воров?

              Нет. Бывшие воры и бандиты они у власти на подхвате, в услужении... А сама Власть это бывшие функционеры и ГБисты...
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 16:10
          Цитата: Аль Манах
          Патриотизм Грефа широко известен... Наверняка все свои сбережения в родном банке держит, за бугор ничего не выводил и не выводит...

          Ему 60 лет и он тоже не лох...
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 15:52
        Хотелось бы спросить у г.Грефа.А где его продвиженец-Даня М.?Собирает блин под свое крыло всяческое отродье и пиарит его.По поводу этой "новости".На войне врут все
    2. _Ugene_ Звание
      _Ugene_
      -4
      Сегодня, 15:56
      Цифровые рации с 256-битным шифрованием уже есть у всех бойцов штурмовых отрядов, да?
      как и всё обмундирование покупаются за свои деньги, рации в свободной продаже и стоят не дорого
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:24
    ВСУ ссыт против ветра ей Богу laughing
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 15:33
    Хохлоте верить - себя не уважать.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:40
    "Разговор на эту тему, портит нервную систему!"
    Так о чем разговор то???
    Откуда ВСУ берут резервы? Вариантов не так много, соответственно какие то предварительные выводы можно делать, но это будет очень примерно.
    Важный вопрос... кто движется вперёд, выдавливая противника с занимаемых позиций? Судя по сообщениям, по предоставляем картам, ВСУ отступает... но не бежит, кстати.
    На счёт потерь... тут все примерно, но судя по тому, как нервно все в тылу у противника, как они пытаются загрести в солдаты всех подряд, потери у них есть и они велики.
    В общем то, пока все примерно так. Конкретика, ясность, наступит... потом.
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +6
    Сегодня, 15:40
    Сбербанк - это образец того, как абсолютный актив российского народа - стал рассадником западной философии. Реклама потребительства, мишура красивой жизни, перлы Грефа про высшее образование, маркетплейсы всякие. Сколько дивидендов ушло западным инвесторам..и ведь до сих пор не заплатили по сгоревшим вкладам. Все помним.
    1. _Ugene_ Звание
      _Ugene_
      0
      Сегодня, 16:16
      Вы это серьёзно? Вот что значит ничего не смыслить в теме но суждения свои транслировать. Греф из помойки убыточной превратил сбер в самую прибыльную компанию России. Чистая прибыль за 2023 год 1,5 триллиона руб. А все остальные наши компании в первой десятке сплошь сырьевые. И это фактически госкомпания, при этом они не качают нефть и газ и не продают ресурсы за рубеж. Гордиться нужно сбером, может Греф тип не особо приятный но результату его работы можно только аплодировать.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:00
        Самый, козлячий банк,, за любой перевод норовит комиссию снять
    2. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 16:24
      Сбербанк - это образец того, как абсолютный актив российского народа - стал рассадником западной философии.
      А что, другие банки себя как-то иначе ведут? Ссудный капитал он такой...
  6. Адрей Звание
    Адрей
    +5
    Сегодня, 15:47
    Знакомый у меня там, под Харьковом. Парень он уравновешенный, немногословный, но по его словам там "АД!" даже по сравнению с Авдеевкой. От дронов никакого житья нет, просил прислать хоть какой-нибудь дробовик и патроны. И где его взять то? Свой ведь не отправить, сразу ЛРО спросит куда подевался.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 16:14
      Цирк настоящий с этими дробовиками! Сколько их изъято и сдано владельцами? Сколько в продаже? На худой конец купите у турок!
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 16:15
        Цитата: ASSAD1
        Сколько их изъято сдано?

        В ЛРО тысячи по стране лежат на утилизацию (которая и осуществляется).
  7. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    0
    Сегодня, 16:37
    "Перелом, по мнению самих аналитиков хунты, произведет в 2025 году, когда в стране банально закончатся мужчины и на фронт станут отправлять всех кто старше 18. При этом нужно понимать, что территории, подконтрольные хунте ждет холодная и голодная зима, которую многие не переживут, а в обществе будет царить отчаяние."
  8. Sanych81 Звание
    Sanych81
    0
    Сегодня, 16:58
    Судя по тону статьи и учитывая группировку противника в Волчанске , выводы следующие - передовые отряды на Агрегатном заводе в оперативном окружении , пути снабжения и эвакуации под огневым контролем противника , только полное превосходство в артиллерии и авиации позволяет использовать это положение в интересах дальнейшего продвижения основной группировки .