«Северный ветер»: сообщения об окружении подразделений ВС РФ на Агрегатном заводе в Волчанске не соответствуют действительности
Украинские пропагандистские ресурсы с великой охотой вновь разгоняют информацию об очередной «перемоге» ВСУ на северном направлении Харьковской области. Со ссылкой на карту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и неназванных военкоров сообщается, что подразделения группировки «Север», ранее занявшие часть территории Агрегатного завода в Волчанске, якобы оказались в полном окружении.
На деле это очередной информационный вброс, призванный хоть как-то нивелировать успехи ВС РФ и выдумать удачи ВСУ. Организованный непосредственно бойцами группировки «Север» телеграм-канал «Северный ветер» этот очередной пропагандистский вброс вражеских ресурсов полностью опровергает.
— сообщает «Северный ветер».
При этом отмечается, что вражеская пропаганда для распространения фейковой информации использует российские ресурсы, якобы связанные с группировкой «Север» ВС РФ. По данным на вчерашний вечер, наши контролируют чуть меньше половины территории Агрегатного завода, все контратаки отбиты. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров. Потери противника составили 250 боевиков убитыми.
На Липцовском направлении обстановка без изменений. Российские подразделения закрепляются на занятых позициях, ВСУ безуспешно контратакуют, теряя личный состав и технику. Только за минувшие сутки на этом участке ликвидировано до 400 украинских боевиков, уничтожены два танка Т-64 и гаубица Д-30.
Как и ожидалось, главком ВСУ Александр Сырский всеми силами старается поддержать своего шефа Зеленского, который сейчас вовсю распинается перед с трудом собранной аудиторией на «саммите мира» в Швейцарии. Оправдывая полученное еще в период кровавой обороны Бахмута (Артемовска) прозвище «мясник», Сырский за сутки только на этих двух участках положил почти четыре роты.
Ряд западных экспертов отмечают, что в районе Волчанска и самом городе российские войска провели небольшую перегруппировку и теперь украинские резервы начали уничтожаться по новой схеме. Её суть заключается в приоритете контрбатарейной борьбы: вся боевая техника, особенно реактивная и ствольная артиллерия ВСУ, накрывается огнём в соотношении 1 к 5, а в ряде случаев 1 к 7 по снарядам и ракетам в пользу российской стороны. Это заставляет противника чаще менять места размещения орудий, что приводит к демаскировке и упрощает их выявление нашей разведкой.
Командование ВСУ продолжает перебрасывать под Волчанск все новые резервы, зачастую снимая их с других участков фронта. Причем это часто недоукомплектованные подразделения, испытывающие проблемы с общим командованием и связью. Кроме того, противнику катастрофически не хватает бронетехники, в основном танков. В результате мехбригады превращаются в обычную пехоту, которая может только обороняться. Ситуация в Волчанске все больше напоминает то, что происходило в Бахмуте. Только на этот раз наши не идут в непрерывные штурмы, а молотят врага всеми доступными средствами — артиллерией, ТОС, ФАБ и другими средствами поражения.
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