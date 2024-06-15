Ходаковский: Происходит рождение новой реальности, в которой России ещё предстоит занять своё место

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Ходаковский: Происходит рождение новой реальности, в которой России ещё предстоит занять своё место

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский задается вполне закономерным в текущих условиях вопросом, можно ли считать тупиковой создавшуюся в настоящее время на фронте ситуацию. При этом он отмечает, что за последнее время ВС РФ освободили 250 квадратных километров территории - площадь в общей сложности примерно 16 на 16 километров. Однако, прежде чем считать, много это, или мало, по мнению Ходаковского следует учитывать, что из этих 250 квадратных километров 29 составляет площадь Авдеевки, освобождение которой стоило значительных усилий и нашей армии и боевикам киевского режима.

При этом Ходаковский подчеркивает, что наблюдаемое в настоящее время "оцифровывание" этого этапа украинского кризиса фактически производится при помощи "нелинейной алгебры". При этом непросто рассмотреть реальный результат за простой картиной боевых действий. Когда под ногами мины, а над головой многочисленные беспилотники противника и ожесточенные бои идут за каждую лесополосу и за каждый окоп, говоря иносказательно, из "топора" варится такая глобальная "каша", что первоначальные цели и задачи СВО в виде денацификации и демилитаризации Украины невольно, на первый взгляд, отходят на второй план, однако, при этом не утрачивают своей актуальности.



Ходаковский констатирует, что в настоящее время происходит рождение новой реальности, в которой России еще предстоит занять свое место. При этом ВС РФ побеждают, помимо прочего, благодаря своему духу, который вобрал в себя нашу историю и нашу веру в самих себя. СВО же продвигается так тяжело в первую очередь потому что российской армии приходится бороться со своим "альтер-эго" - такими же, как и мы сами, хоть и отступившимися от нас.

Ходаковский резюмировал, что, несмотря на то, что китайцы всегда будут богаче и многочисленнее России, те, кто считает, что РФ является младшим партнером в складывающемся союзе с КНР, ошибаются, поскольку способный сказать "Иду на вы" всегда будет впереди, пока другие будут витийствовать про многовекторность.
18 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:48
    Не хотелось бы видеть эту новую реальность в лице "инстасамок",усиленно проталкиваемых сверху.По поводв отсутствия продвижерия или минимумп его.Это все,что можем,да и людей надо беречь.И так немерянно там легло
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -3
      Сегодня, 15:59
      Верно. А про самок... Все же помнят пресс-секретаря б/у министра обороны. Удивило не то что отсутсвие интеллекта( с этим понятно), а даже элементарного чуства самосохранения, о переходе на новую работу побыстрее растрезвонить в сети. Сиди и не отсвечивай.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 16:24
        Вот не надо в равноправном договоре выискивать "кто главнее".
        СССР называл Китай "младшим", и где теперь тот СССР ?
        Россия будет искать в договоре свои выгоды, Китай свои. А главных тут нет. И быть не может, поскольку если есть главный, то есть и подчинённый, а ни Китай, ни Россия подчинёнными быть не согласятся.
    2. Витов Звание
      Витов
      0
      Сегодня, 16:39
      Происходит рождение новой реальности

      Абсолютно неправильная постановка ! Нас возвращают к реальности, которая сложилась более 30 лет назад и которую наши руководители,в лице генералитета, упорно игнорировали и не замечали. Мы воюем как в ВОВ с применением Дронов для убийства и уничтожения техники . Это не современная война и не передовые технологии. Это пример того, как не должно быть. Хватит побеждать благодаря "духу"и большим потерям , пора начинать думать и строить современную армию...
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 16:45
        Цитата: Витов
        пора начинать думать и строить современную армию

        Ну и какой же должна быть современная армия?
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 15:48
    Мдя, а раньше он заявления трезвым делал.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 16:46
      это фото годичной давности, ничего не изменилось.)
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 15:52
    Ходаковский: Происходит рождение новой реальности.....

    Скоро можно печатать многотомные труды по военной философии данного аналитика. Воевать надо, а не воду лить из пустого в порожнее.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 16:50
      Я как-то высказалась на эту тему... рейтинг опустился на 2000))
  4. Баюн Звание
    Баюн
    -2
    Сегодня, 16:02
    Геополитическая Сказка.

    США и РФ строят на пару "новый мировой порядок". Англичане - сами виноваты, ездят не по той стороне, вот, и "не вписались".

    Пока что идет планомерно, американские знатно вдарили по европейским и японским, разводя бедолаг в "колхозе имени запада", а русские в иезуитской связке грамотно пользуют "всё остальное регрессивное человечество".

    Сказывают, готовимся к большой природной беде в США. Идет переброска реальных(не путать с бумагой) активов на Русь для подготовки "русского экономического чуда".
  5. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 16:05
    Ходаковский констатирует, что в настоящее время происходит рождение новой реальности, в которой России еще предстоит занять свое место.

    Узкий взгляд в рамках узкого поля фокуса.

    Если человек расширит свой горизонт взгляда и поймет, что в эту точку сходятся только концы, а не все целое, а есть еще зоны которые им не окинуты - то он поймет, насколько картина рождаемой реальности может быть обманчива. И ой как можно промахнуться со своим местом - сделав те или иные ошибки своими поступками.

    Это как сказка (притча) во языцех - о кооперативе "озеро" и всех кругов от него в течении каждого последующего года.
    Так и здесь, так же формируется свое "озеро" и ручейки от него. А есть еще берега и совсем иные воды. А еще есть вода: соленная, пресная, кипяченная, газированная и другие прилагательные. Какой будет водно-щелочной баланс?
  6. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    Сегодня, 16:25
    По факту Россия сделала в очередной раз то, что мы делали уже много раз в истории а другие почти никогда - бросила вызов сильнейшим мира всего, поставила на карту свое существование - и должна обязана побеждать.
    Все вокруг только ныли про могущество запада : и турки и китайцы и индусы и арабы и все остальные - но сделать что-то всегда боялись только торговать только договариваться, мы же как и много раз до этого прямо кинули перчатку во врага и ввязались в драку.
    Против нас треть мира и самая сильная треть надо сказать, за нас никого. Но мы победим
    1. Александр Игоревич Рифеев Звание
      Александр Игоревич Рифеев
      +1
      Сегодня, 16:52
      увы, Россия-матушка никогда не оскудеет слабоумными до которых никак не дойдет что элита РФ действует не выходя из поля интересов элиты США ... так же и СВО - все это ведется в интересах элиты США - начать военный конфликт с Украиной одновременно военно-политический конфликт с Европой и США, в ходе конфликта ослабить экономически ЕС вызвав рост цен на газ и создав дефицит его внутри ЕС, естественно все капиталы и производства из Германии тогда начнут перебираться в США, где ниже налоги и цены на энергоносители ... ну а дурачкам рассказы про ядерную войну и прогнивший насквозь Запад и мир с надеждой глядящий на Россию - все это нам говорили еще при Горбачеве
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:28
    Ходаковский имеет званее в Росгвардии РФ - наверно полковник ,но а этом я не уверен.
  8. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +3
    Сегодня, 16:29
    Эта, " новая реальность ", случилась в '91 году, с окончанием попытки , создать справедливое общество, основанное, на парадигме нестяжательства И не важно, как " хорошо", или " плохо", это получалось
    Важен мотив..
    Не получилось, увы..
    По данному цугцвангу: без идеи, внутри, нельзя транслировать ,вовне
    Думаю, что это корень ВСЕХ проблем, которые преследуют нашу страну, втечении всех постсоветских лет
    Общество должно понимать: куда , оно мдёт, к чему стремится
    Власть, так и не смогла, сформулировать, это.
    Причины вторичны, бо, можно пилить, на эту тему, до бесконечности
  9. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:33
    Нельзя войти в одну реку дважды.-на югах не упоминали про температуру воды в те времена. И можно ли итди вдоль по руслу реки.
    Мы то- про переход в брод, поперек реки.
    А философ что имел ввиду?
  10. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 16:44
    А причем тут дух и смелость наших воинов? Элита РФ всеми силами старается вернуться в ряды цивилизованных стран Запада ... очень опасаюсь что ей придется чем-то пожертвовать как жертвовали ленинцы в марте 1918 г. или горбачевцы и ельцинцы в 1991-1992 гг.
  11. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 16:51
    из "топора" варится такая глобальная "каша", что первоначальные цели и задачи СВО в виде денацификации и демилитаризации Украины невольно, на первый взгляд, отходят на второй план, однако, при этом не утрачивают своей актуальности.
    Это выкладки этого аналитика???Ходоковский не совсем однозначная ,скорее многозначная личнось в истории Донбасса и поднимать так высоко и много о нем говорить, стоит ли ....А то что конфликт на Украине,может быть предтечей ТМВ,это любой здравомыслящий человек понимает...