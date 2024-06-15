Немецкий журналист: Российской армии осталось 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ на Донбассе

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Немецкий журналист: Российской армии осталось 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ на Донбассе

Российские войска теснят ВСУ по всем направлением, что стало уже очевидным даже для западных покровителей киевского режима.

По словам военного эксперта и журналиста немецкой газеты BILD Юлиана Рёпке, всего какие-то семь километров отделяет российскую армию от того, чтобы перерезать ВСУ основной путь снабжения на Донбассе.



Эксперт отметил, что ВС России расширяют плацдарм в районе посёлка Очеретино, что в 35 километрах к северо-западу от Донецка. По его словам расширение плацдарма идёт уже к северо-западу от Очеретино, где российские силы практически захватили село Новоалександровка.

Рёпке считает, что продвижение российской армии в этом направлении имеет стратегическую цель – они хотят дойти и перерезать автотрассу T0504, которую называют «дорогой жизни». Именно по этой дороге идёт основное снабжение украинских войск в районе донецкого города Часов Яр.

Чтобы добраться до трассы, российским войскам, как пишет немецкий Репортер. остаётся занять лишь один населённый пункт – село Воздвиженка.

Если эта дорога будет перерезана, группировку ВСУ в районе Часова Яра придётся снабжать всем необходимым уже по менее удобным путям – либо с севера через Изюм, либо по просёлочным дорогам, заключает журналист немецкой газеты BILD.
17 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:35
    и перерезать автотрассу T0504, которую называют «дорогой жизни».

    Кто называет, это скорей дорога смерти, ведь по ней доставляют смерть жителям ДНР. Надо сделать так, что бы для врага это теперь стала дорогой смерти.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 18:44
      guest hi, да там каждую рокаду готовы назвать погромче, слишком много пафоса зачастую.
  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 18:35
    Вот на карте это показано.7 км от освобождённой Новоалександровки до автотрассы.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 19:02
      бомбу бросить большую на дорогу - и будет яма
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -2
    Сегодня, 18:38
    Не надо бежать впереди паровоза.
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Ропот 55
      Не надо бежать впереди паровоза.

      Кто бежит? Это сообщает вражеский источник.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:48
        guest, ну конечно, этот источник иногда тоже блещет. Да и частенько его в рупоры России записывают.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 18:52
          Цитата: Ропот 55
          Да и частенько его в рупоры России записывают.

          Геббельс тогда тоже рупор СССР был?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:55
            guest, только вот СССР с Германией находился в состоянии войны а Россия с Германией нет, поэтому Геббельс по определению был враг а этот нет.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:47
      И с какого беса у этого Рёпке получается основной дорогой на Донбассе?Основная сейчас у нас.От Ростова на Мариуполь и Бердянск.И далее на Крым.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:51
        dmi.pris 1 hi, там что с их стороны, что с нашей частенько деревушки и ПГТ считают ключевым пунктом обороны, мол возмем этот населенный пунк да как вырвемся на оперативный простор а по факту другое получается.
  4. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:45
    Сам факт контроля над этой дорогой мало что даст, поскольку там достаточно объездных дорог.
  5. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 18:46
    Если эта дорога будет перерезана, группировку ВСУ в районе Часова Яра придётся снабжать всем необходимым уже по менее удобным путям – либо с севера через Изюм, либо по просёлочным дорогам

    Чем ему интересно не угодила 4-х полосная трасса через Дружковку-Константиновку?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 18:53
      Ничем.Но нагнетать то в СМИ необходимо.Заплачено
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:49
    В общем, постепенное движение вперёд...
    Не ясно, как оно было по планам, так уж есть.
    Противник серьёзно, упорно оборонятся, но все равно вынужден отходить назад...
  7. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 19:04
    Никакой "дорогой жизни" эта трасса не является. Собственно дальше в своей статье Репке это косвенно сам признает - есть снабжение через Изюм и множество грунтовых дорог. Но да, трасса T0504 самая удобная из всех. Ее контроль сам по себе на ситуацию со снабжением ВСУ практически не повлияет, но общее развитие ситуации идет в нашу пользу.
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 19:13
    Очередная дорога смерти.
    Надо их уже как-то по-особому помечать.
    Порядковые номера присваивать, что ли.
    Например, Дорога Смерти номер 34.

    Кстати, для "красных линий" тоже было бы неплохо такое сделать. А то у нас что ни день, то новая красная линия.
    Ну и чтобы не путаться предлагаю их тоже называть как-то типа "Красная линия номер Восемнадцать." Или "Красная линия имени непоставки ракет малой дальности Украине".