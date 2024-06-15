Российские войска теснят ВСУ по всем направлением, что стало уже очевидным даже для западных покровителей киевского режима.По словам военного эксперта и журналиста немецкой газеты BILD Юлиана Рёпке, всего какие-то семь километров отделяет российскую армию от того, чтобы перерезать ВСУ основной путь снабжения на Донбассе.Эксперт отметил, что ВС России расширяют плацдарм в районе посёлка Очеретино, что в 35 километрах к северо-западу от Донецка. По его словам расширение плацдарма идёт уже к северо-западу от Очеретино, где российские силы практически захватили село Новоалександровка.Рёпке считает, что продвижение российской армии в этом направлении имеет стратегическую цель – они хотят дойти и перерезать автотрассу T0504, которую называют «дорогой жизни». Именно по этой дороге идёт основное снабжение украинских войск в районе донецкого города Часов Яр.Чтобы добраться до трассы, российским войскам, как пишет немецкий Репортер. остаётся занять лишь один населённый пункт – село Воздвиженка.Если эта дорога будет перерезана, группировку ВСУ в районе Часова Яра придётся снабжать всем необходимым уже по менее удобным путям – либо с севера через Изюм, либо по просёлочным дорогам, заключает журналист немецкой газеты BILD.

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