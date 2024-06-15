«Хизбалла» предостерегает Израиль от расширения военных действий на территории Ливана

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«Хизбалла» предостерегает Израиль от расширения военных действий на территории Ливана

Шиитское движение «Хизбалла» предостерегает Израиль от расширения военных действий на территории Ливана. В противном случае израильский режим ожидает решительный ответ.

Такое публичное заявление сделал в Бейруте заместитель генерального секретаря «Хизбаллы» шейх Наим Кассем.



Выступление высокопоставленного чиновника состоялось на фоне усиления перестрелок на границе между ливанским движением сопротивления и израильскими войсками. Обострение произошло после ликвидации израильтянами на юге Ливана одного из представителей военного руководства «Хизбаллы» – Сами Абдаллы.

Шейх Кассем заявил, что ливанские вооруженные формирования в отместку за его убийство в течение недели нанесли удары по нескольким объектам на территории Израиля, которую руководство считает оккупированной частью Палестины. По его словам, целями стали казармы и воинские подразделения ЦАХАЛ. По его словам, боевики старались не допустить нанесения вреда гражданским лицам и прямого военного столкновения с израильской армией.

Замгенсека «Хизбаллы» предупредил Израиль, что любое, даже ограниченное расширение израильской агрессии в Ливане не останется без ответа.

Журналисты американского телеканала CBS News высказали опасения, что израильтяне развяжут полномасштабную войну против «Хизбаллы», в которой им без помощи США может грозить поражение. При этом они основываются на мнениях источников из числа высокопоставленных чиновников.
8 комментариев
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  1. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 16:31
    Арабо-мусульманский мир неоднороден и к сожалению ,частично-продажен,но для Победы над Израилем(США) ему придется обьеденяться ,без этого действа победа иллюзорна...
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 16:37
    Вот, насчёт Израиля и арабского мира... Ведь, если говорить прямо, Израиль как противоположенность арабскому миру - это откровенная демагогия. Израиль как государство, как идея, евреи -как народ, претендующий и постоянно называющий себя избранным - противопоставляет себя всему человечеству. Это абсолютная правда, источников более чем достаточно. Однако, если послушать сионистов, виноваты все кроме них. Виноваты русские и другие коренные народы России, что винят в своих бедах их. Виноваты сирийцы, египтяне, ливанцы, иранцы, виноваты турки, а до этого во всём были вионоваты исключительно немцы. Но, друзья, ведь понятие "черта осёдлоссти", линия за которой должны были проживать евреи в разных странах мира - появилась не просто так. И сегодня, по тому как действует Израиль, по тому как он в очередной раз повторяет теорию и практику Третьего Рейха, мы видим - что это была и есть система. Это и есть философия Израиля как якобы носителя высшей мудрости.

    Но разве эта "мудрость" не оборачивалась для России неоднократной утратой не только своей целостности, но и цельности народа русского? Разве в 1917 году не предки вот этих вот Альбацев и Шендеровичей были самыми рьяными истребителями русского народа? Как и в 1937 году, как и во времена ельцинские. Почему Сталин избавлялся от сынов Израиля? Может был знал что-то?

    В любом случае, чудовищной наглости апломб, исходящий от еврейских всезнаек, вызывает оторопь у любого здорового гражданина. Зверства армии Израиля в маленькой Газе вызывают кошмар и отвращение, а постоянные угрозы всему миру -не оставляют никаких сипатий к Израилю. А если ещё учесть, что главарями киевской хунты, фанатами Бандеры и спонсорами нацизма являются еврейские олигархи - лишних слов не надо. Плюс - участие многих евреев в войне на стороне кивеских нацистов, всё это ставит под сомнение Холокост как единственно проект германского нацизма, но в очередной раз заставляет посмотреть на него как на проект мирового сионизма.
    1. anjey Звание
      anjey
      0
      Сегодня, 16:59
      Зерно ненависти к окружающим гоям ,к сожалению очень сильно в израилевых сердцах,это настоящий нацизм,и как его выкорчевать вопрос Истории...
  3. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 16:44
    «Хизбалла» предостерегает Израиль от расширения военных действий на территории Ливана

    Да в конце то концов! Вы воевать будете или телеграммы противнику стучать?! Вашу землю жгут и рвут - мало?! Тогда утритесь и не отсвечивайте, словно терпилы! Навалились бы всем миром - давно бы уже еврейцам сильно поплохело...
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:44
    А кто за мир?
    А если...
    За пустыню воюют.
    Значит что-то есть в той пустыне.
  5. GAF Звание
    GAF
    0
    Сегодня, 16:47
    Во время интенсивной зачистки Газы Нетаньга в своём выступлении цитировал библию, подводя религиозную базу под свои решения. Если брал цитату из 5-й книги Моисея, то в этой книге Моисей говорит о том, что лично ему Господь запретил переходить Иордан. Но сие должны сделать его преемники... Южная часть Ливана сама как бы напрашивается стать частью Израиля. Так что обоснование найдётся - по воле Свыше....
    1. GAF Звание
      GAF
      0
      Сегодня, 17:03
      Но сие должны сделать его преемники...
      И дал им подробные наставления по захвату и освоению новых территорий...
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 16:55
    Цитата: Vladlous
    Но, друзья, ведь понятие "черта осёдлоссти", линия за которой должны были проживать евреи в разных странах мира - появилась не просто так. И сегодня, по тому как действует Израиль, по тому как он в очередной раз повторяет теорию и практику Третьего Рейха, мы видим - что это была и есть система. Это и есть философия Израиля как якобы носителя высшей мудрости.

    Но разве эта "мудрость" не оборачивалась для России неоднократной утратой не только своей целостности, но и цельности народа русского? Разве в 1917 году не предки вот этих вот Альбацев и Шендеровичей были самыми рьяными истребителями русского народа? Как и в 1937 году, как и во времена ельцинские. Почему Сталин избавлялся от сынов Израиля? Может был знал что-то?

    Вы вообще-то разжигаете ненависть по рассовому признаку. Евреи ничем не хуже и не лучше всех других народов.
    Тут "братский славянский народ" за 30 лет довели до такой ненависти к русским, что войне конца-края не видно. Сумасшедшие во всем винят евреев, арабов, мусульман, и далее по списку. Может, лучше к доктору, все-таки? Там будет тепло, телек работает, музыка играет...