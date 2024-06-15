Опубликованы кадры уничтожения ударом ТОС-1 позиции ВСУ в Часов Яре
В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент уничтожения термобарической ракетой, выпущенной из установки ТОС-1, одной из позиций боевиков киевского режима в жилой многоэтажной застройке в Часов Яре.
При этом отмечается, что широко применявшаяся противником в ходе боев за Мариуполь тактика, при которой оборонительные позиции ВСУ обустраивались в многоэтажных домах, по всей видимости, утрачивает свою эффективность. Ударами российской артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем позиции украинских боевиков уничтожаются вместе со зданиями.
Также сообщается о продвижении штурмовых подразделений российской армии в микрорайоне "Канал" в Часов Яре и к северу от него. Этот населенный пункт остается основной горячей точкой Артемовского направления.
Помимо существенного продвижения в границах "Канала" ВС РФ удалось установить контроль над большей частью промзоны на севере. В частности, продолжаются ожесточенные бои за улицу Олега Кошевого, высотные дома к югу от которой к исходу минувшего дня оставались под контролем противника.
Севернее Часов Яра под контроль ВС РФ перешли две широкие лесополосы по обе стороны железнодорожных путей, благодаря чему удалось не только частично обезопасить фланг в "Канале", но и позволило зачистить лес к югу от Богдановки.
В окрестностях самой Богдановки обстановка остается сложной. Наступление российской армии затрудняется активным применением ВСУ американских РСЗО HIMARS с территории соседней Григоровки и прилегающих высот.
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