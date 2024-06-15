Песков: для обсуждения мира на Украине нужно более конструктивное мероприятие, чем саммит в Швейцарии

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Песков: для обсуждения мира на Украине нужно более конструктивное мероприятие, чем саммит в Швейцарии

Для обсуждения путей установления мира на Украине нужно провести более конструктивное мероприятие, чем «мирный» саммит в Швейцарии. И российское руководство надеется, что такое обсуждение будет организовано.

Об этом рассуждал во время общения с журналистами глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва хотела бы принять участие в подобном предметном и перспективном мероприятии.

Мы хотим собраться в следующий раз – на более предметном и обещающем мероприятии

- заявил представитель администрации российского президента.

Поэтому сейчас у Кремля нет никаких посланий, которые он хотел бы передать участникам швейцарского «мирного» саммита.

Мы ничего им не хотим передавать

- сказал Песков.

Чиновник уточнил, что участники форума в Швейцарии не планируют обсуждать урегулирование конфликта на Украине и установление мира в этой стране. Они собираются лишь обговорить ряд гуманитарных и близких к ним проблем.

Также Песков упомянул реакцию участников встречи на швейцарском курорте на заявление президента РФ Владимира Путина относительно условий мирного соглашения по Украине.

Много официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера

- так, по словам пресс-секретаря Кремля, отреагировали они на инициативу российского лидера.

Международная мирная конференция по Украине открылась сегодня на швейцарском горном курорте Бюргеншток. Власти Швейцарии пригласили на них представителей 160 государств мира, но почти половина из них отклонила приглашение из за отсутствия на мероприятии российской делегации.
3 комментария
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  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +1
    Сегодня, 17:34
    Что там обсуждать то, президент вчера все по русски сказал.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:37
    Наши предложения - освободить от укровойск территорию примерно 23.000 кв.км - Запорожская, Херсонская, ДНР, ЛНР. И предлагается это сделать добровольно. Если такие предложения поддерживаются силой и решимостью, то они редко встречают сильное сопротивление...
    Как только красные линии действительно начнут реализовываться, вот тогда все и прискачут галопом на такую встречу, и дорожку ковровую выстелят. А без этого... за 6 месяцев мы освободили порядка 680 кв.км...
  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 17:47
    У пескова пока не носит красного галстука-красные линии не прочертили.
    Игра в желтые линии на желтом песке