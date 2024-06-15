Песков: для обсуждения мира на Украине нужно более конструктивное мероприятие, чем саммит в Швейцарии

Мы хотим собраться в следующий раз – на более предметном и обещающем мероприятии

Мы ничего им не хотим передавать

Много официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера

Для обсуждения путей установления мира на Украине нужно провести более конструктивное мероприятие, чем «мирный» саммит в Швейцарии. И российское руководство надеется, что такое обсуждение будет организовано.Об этом рассуждал во время общения с журналистами глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Москва хотела бы принять участие в подобном предметном и перспективном мероприятии.- заявил представитель администрации российского президента.Поэтому сейчас у Кремля нет никаких посланий, которые он хотел бы передать участникам швейцарского «мирного» саммита.- сказал Песков.Чиновник уточнил, что участники форума в Швейцарии не планируют обсуждать урегулирование конфликта на Украине и установление мира в этой стране. Они собираются лишь обговорить ряд гуманитарных и близких к ним проблем.Также Песков упомянул реакцию участников встречи на швейцарском курорте на заявление президента РФ Владимира Путина относительно условий мирного соглашения по Украине.- так, по словам пресс-секретаря Кремля, отреагировали они на инициативу российского лидера.Международная мирная конференция по Украине открылась сегодня на швейцарском горном курорте Бюргеншток. Власти Швейцарии пригласили на них представителей 160 государств мира, но почти половина из них отклонила приглашение из за отсутствия на мероприятии российской делегации.