Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России.

Украина планирует передать России наработки по «формуле мира» Зеленского, которые будут сделаны в ходе «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Киев не против переговоров с Россией, но только со своей позиции, всё то, о чем говорил Путин, отвергается. У Украины имеется своя собственная «формула мира», от которой и будет отталкиваться Киев, готовя совместный план со странами Запада. Возможное обсуждение предложений Киева возможно во время второго саммита мира, который планирует организовать киевская хунта и пригласить на него представителей России.— заявил Ермак.Ранее Киев отверг предложения России по мирным переговорам, которые озвучил Владимир Путин. При этом российский лидер заявил, что это последнее предложение, следующее будет с другими условиями.На Украине уже заявили, что каждое предложение, которое отвергает Зеленский, хуже предыдущего. Если в 2022 году Россия предлагала вывод российских войск с территории Украины, возвращение Запорожской и Херсонской областей, то сейчас она уже требует вывод украинских войск с бывших территорий Украины. Какие условия в третий раз выдвинет Россия, никто не знает, но то, что они будут еще хуже для Киева, в этом никто не сомневается.