Ермак: Украина планирует передать России наработки с «саммита мира» в Швейцарии

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Ермак: Украина планирует передать России наработки с «саммита мира» в Швейцарии

Украина планирует передать России наработки по «формуле мира» Зеленского, которые будут сделаны в ходе «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киев не против переговоров с Россией, но только со своей позиции, всё то, о чем говорил Путин, отвергается. У Украины имеется своя собственная «формула мира», от которой и будет отталкиваться Киев, готовя совместный план со странами Запада. Возможное обсуждение предложений Киева возможно во время второго саммита мира, который планирует организовать киевская хунта и пригласить на него представителей России.



Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России.

— заявил Ермак.

Ранее Киев отверг предложения России по мирным переговорам, которые озвучил Владимир Путин. При этом российский лидер заявил, что это последнее предложение, следующее будет с другими условиями.

На Украине уже заявили, что каждое предложение, которое отвергает Зеленский, хуже предыдущего. Если в 2022 году Россия предлагала вывод российских войск с территории Украины, возвращение Запорожской и Херсонской областей, то сейчас она уже требует вывод украинских войск с бывших территорий Украины. Какие условия в третий раз выдвинет Россия, никто не знает, но то, что они будут еще хуже для Киева, в этом никто не сомневается.
20 комментариев
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  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +8
    Сегодня, 17:32
    Зачем нам ваши псевдо наработки, вам вчера конкретные предложение с пунктами сделали.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 18:03
      Лицам,которым война приносит прибыль. мир не нужен.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 18:04
      России не нужны отработки с ЛГБТ-междусобойчика в Швейцарии ни в каком виде. no
      Отправляйте свои отработки в Амстердам на гей-парад. yes
    3. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 18:23
      . Зачем нам ваши псевдо наработки,

      Как зачем? Он же хочет передать?
      Пусть лично в Москву привезёт. И Буданова с собой прихватит. Их тут уже заждались :)
  2. 955535 Звание
    955535
    +6
    Сегодня, 17:33
    Спасибо. У нас есть туалетная бумага.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:34
    «Украина планирует передать России наработки с "саммита мира" в Швейцарии» —

    — Оставьте эти "наработки" у себя,мы себе сами наработаем ...
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 17:44
    Сначала наработать что-то надо, а уж потом "передавать".
    Украина совсем ничего не видит вокруг - им кажется, что давить запад будет только на Путина. И почему-то совсем не видят, что продолжение войны, да еще за чужой счет (за западные деньги) - дорого обходится всему миру. И терпеливые китайцы, и индусы, и многие другие отлично видят, кто прогнется, и это не Россия. Так что скоро начнут не давить, а душить кокаиниста. Как говорится, и Бог в помощь...
  5. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 17:52
    За право встречи с ввп надо попросить "временно" перкдать одесскую и харьковскую обл-и.а далее еще за право следующие встречи-следующие жесты доброй воли
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 17:55
    1. Не, ну дикие люди... У них народ уже кончается, а они снова - пальцы гнут...
    2. Ермака, вроде, не спросили, его поставили перед фактом. А он начал полемику. Ну не... э-э... Глупец?..
    3. Вы можете не принимать капитуляцию. Вы можете и дальше губить людей. Вы можете фантазировать. Но вы все равно получите полное поражение.
  7. Serjy Звание
    Serjy
    +3
    Сегодня, 18:01
    О чем можно с этими дегенератами теперь разговаривать? У них вся страна уже лесом флагов на прикопах утыкана, зондеркоманды людей на улицах отлавливают и в бусинки пакуют, а они всё мриют о "своих условиях". Видимо, заокеанский барен что-то обнадеживающее наобещал.
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 18:08
    Киев не против переговоров с Россией, но только со своей позиции, всё то, о чем говорил Путин, отвергается. У Украины имеется своя собственная «формула мира», от которой и будет отталкиваться Киев, готовя совместный план со странами Запада. Возможное обсуждение предложений Киева возможно во время второго саммита мира, который планирует организовать киевская хунта и пригласить на него представителей России.

    Уже прогресс, раньше вообще не хотели переговоров с Россией, даже указ был о запрете. Медленно, но доходит, что контрнаступами дело не решишь. Англосаксы это уже поняли, ищут как соскочить и свалить вину на просроченного Зелю и его команду
  9. Holsten Звание
    Holsten
    +1
    Сегодня, 18:11
    Ну а кто же сомневался в укропозиции по данному вопросу . Путин сделал им реально шикарное предложение . Однако не думаю , что западная реакция являлась для него загадкой .
  10. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 18:13
    Украина хочет чтоб ей всё вернули и репараций с России.
    Россия хочет нейтральную Украину, Крым, а теперь и новые территории.
    Но это всё возможно только после победы.
    О чем можно говорить, если нет победителя, а на компромисс никто не согласен.
    Значит воюем дальше. Пока до кого-то не дойдет, что Херсон, Одессу да Харьков в принципе можно и отдать России, а то следующим пунктом станет Киев.
    А если и тут не проймет, то как всем известно - Львов это исконно русский город!
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 18:16
    Какой саммит, какой план. Сроки уже "здесь и сейчас" говорят. ВВП предложил последний вариант, где за Украиной что-то весомое останется. Потом всё, окончательный конец, без предложений, и игнорированием заявлений, вплоть до краха Украины. request
  12. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 18:19
    Очень смешная формулировка. Можно так обо всём говорить. Россия уже передала окраине, часть своих наработок. Россия передаёт в онлайн режиме, свои наработки: Калибр, Искандер, Буратино и УМПК.
  13. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    +1
    Сегодня, 18:22
    В задницу себе хохлодонскую засуньте ваши наработки. Проблемы ваших индейцев нашего шерифа не волнуют
  14. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 18:29
    Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России.
    — заявил Ермак.

    Подбросят под дверь посольства в Швейцарии ?
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:53
    Ермак: Украина планирует передать России наработки с «саммита мира» в Швейцарии
    . Кому интересно, чего они там "наработают"?
    Вряд ли это кадр так глуп, просто ничего другого сказать нечего...
    Соберутся, поболтают, чего-то "на работают", вот только мало кому это интересно, даже из тех, кто там "нарабатывать" будет.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:08
    Пусть их на туалетной бумаге напечатают.
  17. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 19:16
    Как предложение ВВП не было адресовано ни Украине, ни Западу - и западные СМИ это четко поняли, так и слова Ермака не адресованы России. В обоих случаях адресатом является ГЮ. Запад и краина стоят перед фактом, что Китай (!) и Россия переиграли их на "саммита Зе" и данная концепция потерпела поражение в битве за умы и сердца ГЮ. Сейчас они пытаются перехватить инициативу у Китая на предстоящем саммита в Саудовской Аравии (или ОАЭ).