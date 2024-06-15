Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди украинских военных в Херсоне
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Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных, дислоцированных на временно подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Прогноз крайне негативный, инфекция имеет тенденцию к распространению. Об этом сообщило подполье Херсона.
В рядах ВСУ, расквартированных в Херсоне и Херсонской области, эпидемия брюшного тифа, на сегодняшний день зарегистрировано 62 случая заболевания, 12 человек в тяжелом состоянии, 31 — средней степени тяжести, есть три летальных исхода. Динамика распространения негативная, на 7 июня было зарегистрировано 26 больных брюшным тифом, к 10 июня их стало уже 62. При этом не исключено, что количество больных возрастет кратно.
Пока среди больных военнослужащие только 123-й отдельной бригады ТРО и 34-го полка Нацгвардии, но в ближайшее время к ним могут присоединиться военные и из других формирований.
По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии (...) зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода
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