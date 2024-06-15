Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди украинских военных в Херсоне

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Подполье сообщило об эпидемии брюшного тифа среди украинских военных в Херсоне

Эпидемия брюшного тифа началась среди украинских военных, дислоцированных на временно подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Прогноз крайне негативный, инфекция имеет тенденцию к распространению. Об этом сообщило подполье Херсона.

В рядах ВСУ, расквартированных в Херсоне и Херсонской области, эпидемия брюшного тифа, на сегодняшний день зарегистрировано 62 случая заболевания, 12 человек в тяжелом состоянии, 31 — средней степени тяжести, есть три летальных исхода. Динамика распространения негативная, на 7 июня было зарегистрировано 26 больных брюшным тифом, к 10 июня их стало уже 62. При этом не исключено, что количество больных возрастет кратно.



Пока среди больных военнослужащие только 123-й отдельной бригады ТРО и 34-го полка Нацгвардии, но в ближайшее время к ним могут присоединиться военные и из других формирований.

По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии (...) зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода

- приводит РИА Новости слова подпольщика.

По предварительным данным, источником инфекции стала водопроводная вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах. Возможно заражение и гражданского населения на правом берегу Днепра.
14 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 18:25
    Биологическое оружие или диверсия?
    Сами заразили и сами заболели, а скоро наверно скажут, что Москва применила биооружие.
    1. Комментарий был удален.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 18:30
        Так кто виноват-то? ВВП? Чё в СМИ давать?
    2. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 18:46
      Месяц в окопах, не мыться, расплодились вши. А это как известно, основной источник биологического оружия.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:13
      Метрология потеряла свою независимость,служба СЭС ликвидирована.Вода подается не в соответствии ГОСТу(ДСТУ), а ТУ,составленным самим водоканалом. Прорывы в трубах ликвидируют чопиками,но в отчетах пишут о полноценной замене.Плюс аномальная жара.
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 18:40
    сальмонелла...жрут протухшие яйца...при чём настоятельно.... можно посоветовать всукам пить протухшую воду...дизентерия гарантирована
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:51
      Вы верно заметили-заразились сами.И скорее всего это да-дизентерия.Немытые руки,грязь..Да и какая там вода в Днепре от трупов ,страшно представить.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 18:55
        .И скорее всего это да-дизентерия
        ...да как то было дело на ЧС на Тузле в 2008...вода отстойная была..прогадил ись все 300 чел...прямо в эльки
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 19:00
          Эту заразу подхватить как два пальца об асфальт.1984 год,весна.Балабаново.С дизентерией слег весь взвод.Командование зашевелилось,когда ребята начали терять сознание от обезвоживания.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 19:14
        вода в Днепре - разрушили Каховское водохранилище - угробили экосистему - вот и природа -матушка отвечает.... было водохранилище и вода была нормальная... А Днепр - так эл/эн нет часами - все очистные выше по течению вряд ли работают, хотя они и раньше не отличались...там похоже сейчас такой коктейль... вопрос стоит ли Крымский канал такой водой...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:43
    По воздуху такое не прилетает и само, само, вряд ли появится... кто то больной/зараженный привёз.
    А там дальше все как обычно, антисанитария или что то типа того.
  4. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 18:52
    Это сигнал нам. Срочно привлечь войска РХБЗ и медиков для блокирования этой заразы. Определить необходимый перечень мероприятий для недопущения заболеваний среди наших военнослужащих. Строгий контроль за личной гигиеной. Возможно необходима соответствующая вакцинация нашего личного состава.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 19:06
    инфекция имеет тенденцию к распространению
    завшивели что ли?!
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:09
    Жуть, ещё жара постоит месяц там и не такое появится, наши рзбз думаю готовы к подобным вызовам.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 19:12
    надо им еще сибирскую язву презентовать и бруцеллез фром сиберия виз лав