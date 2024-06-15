Министерство иностранных дел (МИД) Швеции намеревается вызвать посла РФ Виктора Татаринцева в связи с якобы произошедшим нарушением российским бомбардировщиком воздушного пространства скандинавской страны.Глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем в комментарии телеканалу SVT отметил, что планирует выразить России протест в связи с якобы произошедшим инцидентом. Билльстрем также назвал действия ВКС РФ "неприемлемыми" и добавил, что возглавляемое им ведомство находится в тесном контакте с партнерами и союзниками Швеции по НАТО.Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский бомбардировщик Су-24 якобы нарушил воздушное пространство королевства в районе острова Готланд в Балтийском море. На перехват российского военного самолета были подняты в воздух два истребителя Gripen ВВС Швеции.Между тем, в Швеции начинают осознавать ошибочность распространяемых на Западе нарративов, касающихся украинского кризиса и роли России в этом вооруженном конфликте. Член Шведской королевской академии Ларс Берн в недавнем интервью телеканалу SwebbTV отметил, что на Украине существует самая настоящая диктатура, на содержание которой Стокгольм уже успел потратить более ста миллиардов крон.Берн также добавил, что, по его мнению, на Западе отказываются понимать, что Россия в первую очередь стремится не завоевать украинскую территорию, а денацифицировать и демилитаризовать эту страну, при этом ВС РФ близки к успеху в осуществлении этого намерения.

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