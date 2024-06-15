МИД Швеции намерено вызвать посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства Су-24 ВКС РФ

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МИД Швеции намерено вызвать посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства Су-24 ВКС РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции намеревается вызвать посла РФ Виктора Татаринцева в связи с якобы произошедшим нарушением российским бомбардировщиком воздушного пространства скандинавской страны.

Глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем в комментарии телеканалу SVT отметил, что планирует выразить России протест в связи с якобы произошедшим инцидентом. Билльстрем также назвал действия ВКС РФ "неприемлемыми" и добавил, что возглавляемое им ведомство находится в тесном контакте с партнерами и союзниками Швеции по НАТО.



Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский бомбардировщик Су-24 якобы нарушил воздушное пространство королевства в районе острова Готланд в Балтийском море. На перехват российского военного самолета были подняты в воздух два истребителя Gripen ВВС Швеции.

Между тем, в Швеции начинают осознавать ошибочность распространяемых на Западе нарративов, касающихся украинского кризиса и роли России в этом вооруженном конфликте. Член Шведской королевской академии Ларс Берн в недавнем интервью телеканалу SwebbTV отметил, что на Украине существует самая настоящая диктатура, на содержание которой Стокгольм уже успел потратить более ста миллиардов крон.

Берн также добавил, что, по его мнению, на Западе отказываются понимать, что Россия в первую очередь стремится не завоевать украинскую территорию, а денацифицировать и демилитаризовать эту страну, при этом ВС РФ близки к успеху в осуществлении этого намерения.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:40
    Э нет, понимать они начали(в чем я сомневаюсь) ктож вас теперь таких "понимательных" выпустит из орбиты своих интересов.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:59
      Любопытство не порок,а источник знаний.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:02
        knn54 hi, по моему на Западе есть такая поговорка, любопытство сгубило кошку.
  2. Mimoxod Звание
    Mimoxod
    +2
    Сегодня, 18:41
    И этим чертямти троллям - в нейтралитете плохо видимо жить laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:46
      Mimoxod hi, ну хотели в шоблу вот и попали, теперь просто холопы и делать будут не что хотят и что выгодно им, а что пахан скажет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:45
    в тесном контакте с партнерами и союзниками Швеции по НАТО.
    . Ну да, все теперь такие смелые, воинственным...
    В общем, пофик, пущай бухтят.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:58
      rocket757 hi, да ладно вам воинственные они стали, просто теперь надо соответствовать банде в которой находятся.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:01
        В той банде таких "смелых" воз и малая тележка... по тявкать издали, уже как подвиг, зачтется .
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 19:04
          rocket757, ну так, шоблой то оно всегда смелее, да и Хозяин в 5 точку палкой тычет чтоб гавкали.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 18:50
    Вызвать посла они собрались.... А то, что оружие для ударов по России поставляют - это нормально. Давно надо с Европой порвать дипломатические отношения. Есть Брюссель, вот через него со всеми ими и общаться, елси надо. Оставить только в Будапеште и Белграде...
  5. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 19:01
    Министерство иностранных дел (МИД) Швеции намеревается вызвать посла РФ Виктора Татаринцева в связи с якобы произошедшим нарушением российским бомбардировщиком воздушного пространства скандинавской страны.
    Ну от посла неубудет, пусть сходит - послушает. А к полётам пусть привыкают - не фиг было в НАТО лезть. А мы летали и будем летать назло всем! Вот так вот. drinks
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 19:06
    Вполне возможно, бывает ... Но не критично. Помню истерию по поводу подводных лодок СССР наводнивших воды Швеции... Я в то время искренне недоумевал - буржуины с ума сошли. Но как они смогли один прокол ВМФ СССР превратить в долговременную тему... Ну, что сказать... Могут. Умеют. Всяко не Симоньян со своим убогим RT...
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 19:16
    взял бы посол и не поехал на этот вызов а маляву им по почте рисунок Шарика фигвам че ему чухна сделает покусает если только )))