Американский эксперт назвал украинских политиков и военных, с кем Россия может вести переговоры о мире

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Американский эксперт назвал украинских политиков и военных, с кем Россия может вести переговоры о мире

Россия не признает Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку пятилетний срок его правления истек, а конституция страны не предусматривает продления полномочий. В случае мирных переговоров Москва могла бы вести диалог только с несколькими людьми на Украине. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению американского эксперта, на роль представителя Украины на переговорах с Россией может претендовать спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, к которому должна была перейти власть от Зеленского согласно конституции страны, а также главком ВСУ Сырский. Кроме того, Джонсон не стал бы сбрасывать со счетов и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, имеющего неплохую поддержку на Украине.



Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной Рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность.

— заявил эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия больше не рассматривает Зеленского в качестве легитимного президента Украины, всё, что он подписывает, не имеет никакой юридической силы. Западные страны тоже должны помнить об этом, тем более те, которые в последние дни подписывали различные соглашения с Украиной.
19 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 19:32
    Западные страны тоже должны помнить об этом, тем более те, которые в последние дни подписывали различные соглашения с Украиной.

    Они помнят, потому и подписывают все неглядя...
  2. Замира Звание
    Замира
    +3
    Сегодня, 19:32
    А может, с Януковича пыль стряхнуть? Так то его "нелегитимно" убрали...)
    1. U-58 Звание
      U-58
      +1
      Сегодня, 19:47
      Верно. Возможно, что Януковичу приготовлена некая роль в надвигающихся событиях.
      Например, "освежить" и собрать его соратников, которых нынешний режим принудил ушки прижать.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 19:53
        Самая большая глупость, которая может быть, это опять делать ставку на януковичей и медведчуков. Не легитимность януковича признала Россия, признав порошенко. Среди бывшего окружения януковича один мусор, разве только Царев. Но его не пустят.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 21:06
          Царёв себя с Украиной давно не ассоциирует, он себя считает российским политиком.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 21:15
            Кто же пустит Царева в "российскую политику"? своих хватает. Думаю он понимает, что в "российской политике" ему ничего не светит. Царева даже не пустят на "новые территории".
  3. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +3
    Сегодня, 19:33
    Стефанчук не вызывает доверия. Откуда он взялся ? Кто его избирал ? Никто ! После майдана в окраине нет законной власти. Они все заодно. И у всех куча паспортов других государств.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:34
    Ну и рожа! Наф- наф какой то! Кто это свинорылый?!
  5. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 19:44
    Странный прогноз.
    Зеленский не легитимен.
    А кто, в таком случае, Залужный?
    Популярная и влиятельная личность? Возможно, да.
    А официально?
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 19:51
      По Конституции Украины - глава парламента сейчас должен по идее рулить.
      Это Стефанчук.
      Стало быть он для РФ легитимен.
      Другое дело, что Стефанчук - человек Ермака, то есть тоже из когорты Зели.
      Не исключаю, что Путин про Стефанчука сказал для того, чтобы не просто определить кандидата, но ещё и привнести раздрай дополнительный в стан вражеский.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 19:57
        Не должен по Конституции Украины сейчас рулить глава парламента. По их конституции власть переходит к главе парламента только если их президент помер или ему объявлен импичмент.
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          +1
          Сегодня, 20:13
          Он по Конституции выбирается на пять лет. Нет никакого пункта в Конституции, что можно ввести режим военной операции или ещё чего-то и бесконечно продолжать рулить страной.
          Иначе любой чел, у которого есть поддержка силовиков может до своей смерти править Украиной.
          Потому в Конституции у них и написано - пять лет и всё.

          И второе - я что-то не припомню где там Янукович помер или где ему объявили импичмент. Однако власть от него вполне себе перешла к Турчинову, который как раз и был главой парламента страны.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 20:25
            У них есть пункты, что президент исполняет свои обязанности, пока новый не появится и во время военного положения выборы не проводятся.
            Янукович сбежал и власть по их конституции перешла к Турчинову. И да, Януковича не приняли ни в Харькове, ни в Донецке.
            1. Denis812 Звание
              Denis812
              0
              Сегодня, 20:34
              Владимир, Вы выше написали "
              По их конституции власть переходит к главе парламента только если их президент помер или ему объявлен импичмент.
              "
              То есть с Ваших слов есть два варианта - помер и импичмент. Как Вы знаете - ни того ни другого не случилось. Однако на Украине ничтоже сумняшеся власть Турчинову передали.
              Ну и, разумеется, Вы также не правы, говоря, что есть только два варианта, когда в Конституции Украины их больше.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 20:42
                Да, там есть ещё два пункта. Янукович сбежал, и их Верховная Рада большинством голосов проголосовала за отставку с формулировкой - "сбежал". И не важно, что голосование проводилось "под дулом автомата". И нового их президента Россия вполне познала.
                1. Denis812 Звание
                  Denis812
                  0
                  Сегодня, 20:46
                  Ну и ладушки, значит мы оба согласны с этим.
                  Спасибо.
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 20:52
                    И вам спасибо за общение. Удачи
  6. vik669 Звание
    vik669
    0
    Сегодня, 20:35
    Да не с кем вна ... с шавками никакие переговоры вести !
  7. Apelikes Звание
    Apelikes
    0
    Сегодня, 20:50
    А что? Неужели надо что бы еще запад нахлобучивал Россию и ее правителей как он это делал с нерасширения НАТО на восток и т.д. и т.п Минские соглашения всякие там договора о ядерных вооружениях, всяких зонах и контролях. Все договора которые будут возможно заключены не будут стоить даже той бумаги на которой будут написаны. Запад понимает только когда ему в харю заехать кулаком или вдоль хребта огреть дубиной. Все остальное он принимает за слабость и начинает сразу наглеть. Примеры тому вся история запада и т.н цивилизованного мира. Их можно только уничтожить как систему.