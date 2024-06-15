Американский эксперт назвал украинских политиков и военных, с кем Россия может вести переговоры о мире
19
Россия не признает Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку пятилетний срок его правления истек, а конституция страны не предусматривает продления полномочий. В случае мирных переговоров Москва могла бы вести диалог только с несколькими людьми на Украине. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
По мнению американского эксперта, на роль представителя Украины на переговорах с Россией может претендовать спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, к которому должна была перейти власть от Зеленского согласно конституции страны, а также главком ВСУ Сырский. Кроме того, Джонсон не стал бы сбрасывать со счетов и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, имеющего неплохую поддержку на Украине.
Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной Рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность.
— заявил эксперт.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия больше не рассматривает Зеленского в качестве легитимного президента Украины, всё, что он подписывает, не имеет никакой юридической силы. Западные страны тоже должны помнить об этом, тем более те, которые в последние дни подписывали различные соглашения с Украиной.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация