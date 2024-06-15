Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной Рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность.

Россия не признает Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку пятилетний срок его правления истек, а конституция страны не предусматривает продления полномочий. В случае мирных переговоров Москва могла бы вести диалог только с несколькими людьми на Украине. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.По мнению американского эксперта, на роль представителя Украины на переговорах с Россией может претендовать спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, к которому должна была перейти власть от Зеленского согласно конституции страны, а также главком ВСУ Сырский. Кроме того, Джонсон не стал бы сбрасывать со счетов и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, имеющего неплохую поддержку на Украине.— заявил эксперт.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия больше не рассматривает Зеленского в качестве легитимного президента Украины, всё, что он подписывает, не имеет никакой юридической силы. Западные страны тоже должны помнить об этом, тем более те, которые в последние дни подписывали различные соглашения с Украиной.