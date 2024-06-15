Канцлер ФРГ заявил о возможности переговоров с президентом РФ, но пока «не видит в них смысла»

Я всегда говорил, что сделаю это снова и снова. Но для этого должно быть подходящее время. Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем поговорить

Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено

В конечном итоге он предлагает зафиксировать его империалистические набеги на документы