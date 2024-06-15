Канцлер ФРГ заявил о возможности переговоров с президентом РФ, но пока «не видит в них смысла»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в принципе готов к возобновлению прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но, по его словам, в данный момент не видит предмета для такого диалога. В интервью немецкому каналу ARD Шольц напомнил, что общался с Путиным не только до начала военного противостояния на Украине, но и после этого.
Последний официальный визит Шольца в Москву и встреча с Путиным состоялись 15 февраля 2022 года. Возможно, после этого они общались по телефону, официальной информации на эту тему нет.
— как всегда в своей обтекаемой манере высказался глава немецкого кабмина.
По его словам, в настоящее время нет конкретного предмета для обсуждения. Это и есть настоящая причина, по которой канцлер ФРГ якобы не инициирует общение с президентом РФ, добавил Шольц.
— вновь туманно заявил Шольц.
При этом он высказался и о предложении российского лидера по возобновлению мирных переговоров по украинскому кризису. Шольц полностью отверг условия Путина, на которых Россия готова завершить военные действия.
— считает глава немецкого кабмина.
Шольц также высоко оценил принятое на недавнем саммите «Большой семерки» решение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита под залог от доходов арестованных на Западе российских активов, назвав этот откровенный развод американцев «историческим шагом». По его мнению, это «четкий сигнал Путину», что союзники Киева готовы поддерживать Украину вдолгую. Вот только получается парадоксально, что «поддерживать» Украину на этот раз будут за счет России.
Одного не услышал или не захотел услышать из предложенных президентом России условий мирного окончания конфликта на Украине канцлер ФРГ: каждое следующее предложение Москвы по этому поводу для Киева будет только хуже. Так что лучше бы уж Шольц, как это ранее любил делать Макрон, поскорее набрал по спецсвязи Кремль. Впрочем, уже и сейчас там могут не ответить.
Да и насчет 50 миллиардов долларов для Украины канцлер ФРГ лукавит. Кредит будет выдан США до конца года, а значит, почти все деньги традиционно останутся в Штатах. А вот погашать его будут европейцы, где и находится львиная доля тех самых «замороженных» российских активов, с Украины ведь взять нечего — это страна-банкрот. Только дефицит бюджета у нее в текущем году составляет около 42 млрд долларов, из них на Минобороны приходится более 11 миллиардов.
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