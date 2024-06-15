Канцлер ФРГ заявил о возможности переговоров с президентом РФ, но пока «не видит в них смысла»

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Канцлер ФРГ заявил о возможности переговоров с президентом РФ, но пока «не видит в них смысла»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в принципе готов к возобновлению прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но, по его словам, в данный момент не видит предмета для такого диалога. В интервью немецкому каналу ARD Шольц напомнил, что общался с Путиным не только до начала военного противостояния на Украине, но и после этого.

Последний официальный визит Шольца в Москву и встреча с Путиным состоялись 15 февраля 2022 года. Возможно, после этого они общались по телефону, официальной информации на эту тему нет.



Я всегда говорил, что сделаю это снова и снова. Но для этого должно быть подходящее время. Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем поговорить

— как всегда в своей обтекаемой манере высказался глава немецкого кабмина.

По его словам, в настоящее время нет конкретного предмета для обсуждения. Это и есть настоящая причина, по которой канцлер ФРГ якобы не инициирует общение с президентом РФ, добавил Шольц.

Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено

— вновь туманно заявил Шольц.

При этом он высказался и о предложении российского лидера по возобновлению мирных переговоров по украинскому кризису. Шольц полностью отверг условия Путина, на которых Россия готова завершить военные действия.

В конечном итоге он предлагает зафиксировать его империалистические набеги на документы

— считает глава немецкого кабмина.

Шольц также высоко оценил принятое на недавнем саммите «Большой семерки» решение о выделении Украине 50 млрд долларов кредита под залог от доходов арестованных на Западе российских активов, назвав этот откровенный развод американцев «историческим шагом». По его мнению, это «четкий сигнал Путину», что союзники Киева готовы поддерживать Украину вдолгую. Вот только получается парадоксально, что «поддерживать» Украину на этот раз будут за счет России.

Одного не услышал или не захотел услышать из предложенных президентом России условий мирного окончания конфликта на Украине канцлер ФРГ: каждое следующее предложение Москвы по этому поводу для Киева будет только хуже. Так что лучше бы уж Шольц, как это ранее любил делать Макрон, поскорее набрал по спецсвязи Кремль. Впрочем, уже и сейчас там могут не ответить.

Да и насчет 50 миллиардов долларов для Украины канцлер ФРГ лукавит. Кредит будет выдан США до конца года, а значит, почти все деньги традиционно останутся в Штатах. А вот погашать его будут европейцы, где и находится львиная доля тех самых «замороженных» российских активов, с Украины ведь взять нечего — это страна-банкрот. Только дефицит бюджета у нее в текущем году составляет около 42 млрд долларов, из них на Минобороны приходится более 11 миллиардов.
8 комментариев
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  1. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +3
    Сегодня, 19:36
    В ливерной колбасе не нуждаемся как и в кока коле.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 19:40
    Шольц уже по-другому заговорил. Раньше вообще исключал переговоры ( только ультиматум нам). При следующей встрече с ВВП стол будет еще длиннее!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:17
      Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем поговорить

      Ну т.е., мягко говоря, когда можно обмануть (обвести вокруг пальца) , как в свое время поговорили г-жа Меркель с Олландом. На каждую такую хитрую задницу найдется свой болт с резьбой.
  3. Denis812 Звание
    Denis812
    +2
    Сегодня, 19:42
    Действительно, о чём с Шольцем говорить?
    Его партия проиграла выборы. Да и без этой партии им всё равно управляют Штаты.

    Можно о чём-то ещё говорить с президентом США, но с Шольцем или Макроном или ещё какой-нибудь Урсулой - смысла ноль. Они всё равно мало что решают.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:45
    Вот Шольц, Макрон, Сунак, кто там ещё в этой очереди кукол - целая свора европейских лидеров. Что-то комментируют, заявляют, говорят, что не видят смысла в переговорах. При этом поставляют всё более смертоносное вооружение, дают официальные разрешения бить по любой точке России. Отправляют всё новые подразделения своих военнослужащих, загрмированных под наёмников, на Украину; идут поставки техники, эскалация растёт, нарастает напряжение. И всё больше становится, ну уж не знаю, кто там ещё не заметил, что европейской-то элиты нет. Есть какие-то актёры-вырожденцы, есть их избиратели, есть некие странные политологи и эксперты, говорящие очевидные вещи, но в общем-то каждый день меняющие свою точку зрения.

    И тут понимаешь, что Европы не существует. И близко не существует в том смысле, какой она была хотя бы 20 лет назад, не говоря уже о временах Ремарка. Та Европа, которая коптит нынче небо - это сборище безумных в своей глупости, наивности и ненависти камикадзе-зомби. У них теперь нет ничего: ни гордости, ни экономики, ни интеллекта. А что есть? А есть мигранты и мутировавшие в ничто пподростки, старики, полчища импотентов и лесбиянок.

    Они даже не замечают как их голова уже заглочена алчным плотоядным крокодилом-живоглотом, крокодилом большой войны. Его брюхо алчно урчит, жаждя новых жертв, а неподалёку лежат срыгнутые черепа. И им всё равно, им по-кайфу, для них это очередное весёлое приключение -оказаться в брюхе хищника, когда кто-то будет с ним сношаться. Они абсолютно сумасшедшие, оглупевшие, лишённые исторического права на выбор.

    Да, с такими переговоры не нужны, таких надо истреблять как тараканов, я не соглашения подписываит, ибо это заразно. мы ведь видели во что превратились украинцы, после контактов с такой Европой.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:00
    Не уточнил "весельчак" кто не видит смысла? ВВП уже сказал, что нет смысла в переговорах с холопами, а Ливерный канцлер классический холоп пиндocoв. sad
  6. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 20:21
    " Мой дядя хотел купить козу, но не имел возможности. Мой дедушка мог купить козу, но не имел такого желания".
    Колбаса заблуждается. С ним не о чем говорить. Его желания и возможности никого не интересуют.
  7. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 21:10
    Ну значит до последнего украинца