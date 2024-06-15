Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту

Замораживание конфликта сегодня... это не ответ... Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность

Прибывший на «саммит мира» в Швейцарию Олаф Шольц выступил против прекращения боевых действий на Украине. По его словам, на сегодняшний день Украина еще не готова к мирным переговорам.Как и предполагалось, Западу мирные переговоры не нужны. Доказательством могут выступить заявления западных политиков, прозвучавших на саммите в Швейцарии. Немецкий канцлер выступил против прекращения огня, объяснив это тем, что в сегодняшней ситуации это приведет только к замораживанию конфликта.— заявил Шольцу.Вторила ему и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прекращение боевых действий на условиях России не устраивает Европу, необходимо добиться поражения России, после чего усадить ее за стол переговоров на своих условиях.— добавила фон дер Ляйен.При этом многие западные политики, включая Шольца, признали, что говорить о мире нужно с участием России.