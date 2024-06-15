Прибывший на «саммит мира» в Швейцарию Шольц выступил против прекращения огня на Украине

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Прибывший на «саммит мира» в Швейцарию Шольц выступил против прекращения огня на Украине

Прибывший на «саммит мира» в Швейцарию Олаф Шольц выступил против прекращения боевых действий на Украине. По его словам, на сегодняшний день Украина еще не готова к мирным переговорам.

Как и предполагалось, Западу мирные переговоры не нужны. Доказательством могут выступить заявления западных политиков, прозвучавших на саммите в Швейцарии. Немецкий канцлер выступил против прекращения огня, объяснив это тем, что в сегодняшней ситуации это приведет только к замораживанию конфликта.



Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту

— заявил Шольцу.

Вторила ему и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прекращение боевых действий на условиях России не устраивает Европу, необходимо добиться поражения России, после чего усадить ее за стол переговоров на своих условиях.

Замораживание конфликта сегодня... это не ответ... Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность

— добавила фон дер Ляйен.

При этом многие западные политики, включая Шольца, признали, что говорить о мире нужно с участием России.
35 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +7
    Сегодня, 20:18
    То что вы предлагаете_ это капитуляция России с последующими шагами к уничтожению РФ. Какие переговоры? Подпишите наш ультиматум от конца 21 года ( о возвращении военной инфраструктуры НАТО к границам 97 года) и будет вам счастье и покой.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 20:55
      А с чего НАТО его подписывать, если Ельцин в 1997 при подписании Основополагающего Акта Россия- НАТО согласился на расширение НАТО? Нельзя только размещать ядерное оружие на территории новых членов НАТО.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 20:57
        А с того, что мне так хочется! Что мало? Так это было одно из основных пунктов.
        1. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 21:02
          А с того, что мне так хочется!

          Вы не Президент в отличии от давшего согласие на расширение НАТО Ельцина.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 21:05
            И что? Сейчас у Гаранта целая кипа "договоров" ждущих отзыва нашей подписи.
            Да и не факт, что то ,что я хочу, не хотят десятки миллионов таких же , как я. laughing . Но это лирика. А документ , который мы им выдвинули, вмещает в себя сей пункт. hi
            1. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 21:09
              И обещание, которое давали Горбачеву, и согласие Ельцина на расширение НАТО носят неофициальных характер и отзывать там нечего и некому уже. В Основополагающем акте это указано только косвенно, как запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов НАТО. Но отзывать подпись под Основополагающим актом вроде никто и не собирается, разговоров об этом вроде нет, он до сих пор действует.
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 21:07
      Было бы неплохо донести до каждого бойца на фронте:
      1. Мы со столбовой дороги не свернем. Победа и только победа.
      2. Дипломаты ведут и будут вести операцию "Прикрытие" языком, и то же до победы.
      3. Текст капитуляции для противника пишет каждый солдат, офицер, генерал.
      И точка.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 20:19
    Замораживание конфликта сегодня... это не ответ...

    А про заморозку и Россия не говорит... request
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 20:26
    Вторила ему и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, прекращение боевых действий на условиях России не устраивает Европу, необходимо добиться поражения России, после чего усадить ее за стол переговоров на своих условиях.

    Западники додобиваются! Следующие условия России будут еще жестче. Придется стране 404 еще пару регионов отдавать
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 20:34
      Западники додобиваются! Следующие условия России будут еще жестче. Придется стране 404 еще пару регионов отдавать

      Так запад в территориальном плане ни чего не теряет им плевать будет краина тли нет и сколько погибнет какелов их цель как можно больше навредить России.
      1. solar Звание
        solar
        -2
        Сегодня, 20:50
        Западники додобиваются! Следующие условия России будут еще жестче.

        Их уже сейчас никто всерьез не рассматривает.
      2. Кронос Звание
        Кронос
        -1
        Сегодня, 20:52
        Эти условия ни кто не станет слушать и уж тем более выполнять.
        1. Дед Борг Звание
          Дед Борг
          -2
          Сегодня, 21:08
          Наши условия - это сильный дипломатический ход в основном для наших партнеров, глобального юга и для колеблющихся в Европе. Теперь нас никто не может обвинить в том, что мы не хотим мира и что мы хотим напасть на прибалтов и поляков
      3. Дед Борг Звание
        Дед Борг
        +1
        Сегодня, 20:56
        Если мы заберем Одесскую область, то западники потеряют возможности вредить России в Черном море и в Приднестровье
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 21:21
          Если мы заберем Одесскую область,

          В том то и дело если. Но сделать это очень, очень проблематично да и если будет реальная угроза захвата Одессы запад костьми ляжет но не допустит этого. Запад заставит пойти какелов на все условия России лишь бы Одесса оставалась за усраиной.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Дед Борг
      Следующие условия России будут еще жестче.

      Вопрос в другом. Можно ставить сколько угодно жесткие условия, только в этом не будет никакого толка, если нет возможности принудить противника к этим условиям. Пока мы не можем принудить Украину ни к чему.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 20:56
        Я вот лично думаю, глядя на происходящий в мире дурдом - всё, ядрёныть, только начинается. Увы. Посему - лучше бы закупиться сейчас тем, что возможно скоро станет крайне необходимым.. На всякий случай, от греха. Буржуйка, щепочница, генераторы, батареи, шмотки, медикаменты, свечи, спички, сухпайки, спирт, и тд и тд. По спискам. У кого есть оружие - патроны, тепловизоры коли деньги позволят, ночники, оптику, ну - всё нужное.

        Скажите - паранойя? Ну - а кто из нас верил ещё лет 15 назад что до такого всё дойдёт? То-то.. Всё стремительно летит в пропасть, у всех правителей похоже реально крышу снесло. Уже никто ничего и никого не боится - даже ядрёной бомбы. Тьфу.

        До нас-то в Питере точно дотянутся, НАТО в 100 км. Хотелось бы быть готовым ежели что. По полям скакать я уже староват, а вот в городе глядишь - и сгожусь ещё на что... Хрен они Ленинград и на этот раз возьмут.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 21:05
          вот в городе глядишь - и сгожусь ещё на что

          Боюсь, если до этого дойдет, город будет лучше оставить подальше. В России городов с населением в сотню тысяч и более и двух сотен не наберется, и, боюсь, они уже все в полетных заданиях :((
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 21:09
            Своих постараюсь на дачу вывезти, сам останусь. Успею - дойду до военкомата, мож возьмут. У меня у деда медаль "За оборону Ленинграда", вся бабкина первая семья на Пискарёвке лежит - куда мне отсюда бежать?
        2. 3x3zsave Звание
          3x3zsave
          +1
          Сегодня, 21:08
          До нас-то в Питере точно дотянутся,
          И нафига все вышеуказанное выживальское барахло в Питере, если до нас точно дотянуться? Даже с учетом 100 км до границы нам ведь прилетит отнюдь не "Хаймарсом".
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 21:11
            А оно не мне, оно семье. То что мне надо - давно уж в шкафу да в сейфе.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 21:22
          Цитата: paul3390
          Посему - лучше бы закупиться сейчас тем, что возможно скоро станет крайне необходимым.. На всякий случай, от греха. Буржуйка, щепочница, генераторы, батареи, шмотки, медикаменты, свечи, спички, сухпайки, спирт, и тд и тд. По спискам. У кого есть оружие - патроны, тепловизоры коли деньги позволят, ночники, оптику, ну - всё нужное.

          Скажите - паранойя?

          Она самая и есть в чистом виде. Без сомнения, уж извините великодушно. hi
  4. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +2
    Сегодня, 20:29
    Ну вот и расставляются все точки над Й. Разве кто то верил,ждал и надеялся,что лихая стороной обойдет? Нет,этого не будет. ВВП очень сильно,аж буквально с 2014 года совсем не хотел воевать вот и получили на головы длительный военный конфликт. Запад никогда не остановится. Некому их там останавливать. Чем они заняты? Строительством военных баз,заводов для изготовления оружия. Им на руку длительность сво,переворачивают периодически угольки. Время работает на них. Свое изготовят оружие,США им подкинет и в кого все это полетит? Надеюсь,что руководство РФ это отчётливо понимает.
    1. Комментарий был удален.
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      0
      Сегодня, 21:12
      "Надеюсь, что руководство РФ это отчётливо понимает."
      Вы действительно возлагаете надежды на тех, кто не собирается и не собирались жить в управляемой ими стране и считает ее только как временную точку зарабатывания капиталов для счастливой жизни там, за "бугром"? Вот, что написал о тех на кого вы возлагаете надежды политолог Георгий Фёдоров: "...Наша правящая элита так называемая, наш правящий класс, с 90-х годов фактически превращался в антинациональную элиту, причём сделано это было всё осознанно. То есть всё делалось для того, чтобы наши чиновники, наши депутаты, люди, принимающие решения, в том числе даже силовики, так или иначе выводили иногда преступные деньги за рубеж и там делали себе гнёздышки, и не только гнёздышки, но даже бизнес покупали. Мы знаем, что очень много губернаторов, например, или каких-то людей, связанных с властью, потом, после отставки преспокойно уезжают туда, на Запад, и там доживают свои дни, живут до сих пор…" . Думаю лучше характеристику не придумать.
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 20:32
    Легитимизация перекройки послевоенных границ и выбрасывание на помойку Хельсинских соглашений 1975 года о нерушимости этих границ шольцу ни о чем не говорит? По сути, на этом сборище высшими лицами ЕС анонсировано официальное вступление ЕС в войну на стороне Украины. Тяжёлый случай, но лечится.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 20:52
      Легитимизация перекройки послевоенных границ и выбрасывание на помойку Хельсинских соглашений 1975 года о нерушимости этих границ шольцу ни о чем не говорит?

      Вообще-то Шольц как раз настаивает на их выполнении.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 20:33
    По его словам, на сегодняшний день Украина еще не готова к мирным переговорам
    Ещё не наступил последний украинец wink
  7. лесничий Звание
    лесничий
    -4
    Сегодня, 20:35
    Да-да, трындец в западной политике! Они что, думают мы такие-же наивные как и раньше? Ну мечтать не вредно, конечно, но головой то думать надо? Россия уже давно не та страна, что была 30-20 лет назад, теперь аппетиты другие. Раньше нас можно было сравнить с ребенком в новом мире, но ребенок то вырос! Окреп и теперь это вполне здоровенная детина, которая сама будет ставить условия.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:39
    Прибывший на «саммит мира» в Швейцарию Шольц выступил против прекращения огня на Украине

    Да ливерной колбасе вообщем-то поф иг сколько там ещё окраинцев погибнет.
    Их никто, кроме русского солдата, если не в боевой обстановке, не жалеет. request
    Всем от них нужно одно - воевать с Россией до последнего окраинца, им за это платят.
  9. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 20:44
    Западу действительно нет смысла в переговорах. Россия добьётся своих целей. Они это понимают. Но вдруг Россия отступит назад. Вариант для них только один - воевать.
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  11. БЭТ-МЕНТ Звание
    БЭТ-МЕНТ
    +1
    Сегодня, 20:49
    Война затягивается. Ещё древне китайский стратег Сунь-цзы писал, что войны выигрываются быстро. Затяжная война путь к поражению и предательству ( слуг по тексту). Видимо нужно все такие такие книги читать. Как вылазить из этой ямы большой вопрос. Хотелось бы нашим руководителям так же из трактата Сунь Цзы напомнить что война это самое важное дело в жизни государства, дело жизни и смерти...
  12. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    0
    Сегодня, 21:00
    "необходимо добиться поражения России" - запад неисправим. Как повлиять на их точку зрения? Какие есть предложения - соображения? Нет нашего просвещения и пропаганды , не организовано, не работает, это огромное упущение. Население этих стран подвержено ИХ пропаганде, у них укры - это обиженки .....
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 21:02
    А наши пусть болтают больше о "готовности к мирным переговорам" и этим вгоняют Запад в уверенность, что ещё чуть-чуть и мы будем " приготовлены".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 21:11
      Цитата: 75Сергей
      А наши пусть болтают больше о "готовности к мирным переговорам" и этим вгоняют Запад в уверенность, что ещё чуть-чуть и мы будем " приготовлены".

      Глупости, для Украины и Запада выдвинуты такие условия для начала "мирных переговоров", что они больше похожи на ультиматум. Недаром там дружно взвыли о неприемлемости предложения РФ, озвученного вчера ВВП.
  14. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 21:09
    кто б сомневался, вы ж не для мира купили окраину вместе с аборигенами