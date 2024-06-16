Белый дом отказался гарантировать соблюдение соглашения о безопасности, подписанного с Украиной

(...) Я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации.

Белый дом не готов гарантировать Украине дальнейшее соблюдение подписанного соглашения о безопасности, в случае смены президента оно может быть разорвано. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.Администрация Байдена предупредила Зеленского, что соглашение о безопасности, которое было подписано на днях, может перестать действовать в случае прихода к власти другого президента. Кроме того, это касается не только США, но и других стран, с кем Зеленский подписал так называемые «соглашения о безопасности». С другой стороны, если Байден останется у власти, то США продолжат соблюдать подписанное соглашение.— заявил Салливан.Накануне стало известно, что Зеленский сильно обеспокоен перспективой возможного расторжения соглашения, подписанного с США. Как сообщила западная пресса, в самом документе имеется специальный пункт, позволяющий США сделать это с предварительным уведомлением Киева за полгода. Кроме того, Дональд Трамп, претендующий на президентское кресло, не горит желанием оказывать поддержку Украине. По крайней мере, он так заявляет.