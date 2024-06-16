Белый дом отказался гарантировать соблюдение соглашения о безопасности, подписанного с Украиной

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Белый дом отказался гарантировать соблюдение соглашения о безопасности, подписанного с Украиной

Белый дом не готов гарантировать Украине дальнейшее соблюдение подписанного соглашения о безопасности, в случае смены президента оно может быть разорвано. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Администрация Байдена предупредила Зеленского, что соглашение о безопасности, которое было подписано на днях, может перестать действовать в случае прихода к власти другого президента. Кроме того, это касается не только США, но и других стран, с кем Зеленский подписал так называемые «соглашения о безопасности». С другой стороны, если Байден останется у власти, то США продолжат соблюдать подписанное соглашение.



(...) Я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации.

— заявил Салливан.

Накануне стало известно, что Зеленский сильно обеспокоен перспективой возможного расторжения соглашения, подписанного с США. Как сообщила западная пресса, в самом документе имеется специальный пункт, позволяющий США сделать это с предварительным уведомлением Киева за полгода. Кроме того, Дональд Трамп, претендующий на президентское кресло, не горит желанием оказывать поддержку Украине. По крайней мере, он так заявляет.
3 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 06:19
    Зелекоксу можно опять сказать... Это фиаско братан.... Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло... wassat laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:21
    «Белый дом отказался гарантировать соблюдение соглашения о безопасности» —
    «Кроме того, это касается не только США, но и других стран» —

    — Обещают,но не гарантируют ...
    ---
    — Софочка, вы не замужем? ?
    — Нет! !
    — А почему? ?
    — Да не знаю... все пробуют... и хвалят... А замуж не берут!...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 06:28
    США всегда поступают разумно и взвешено. А Украина это отбросы истории и политики. Нечего с украиной цацкаться.