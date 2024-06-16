Такер Карлсон: Камала Харис не способна исполнять обязанности Байдена из-за своей глупости

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Такер Карлсон: Камала Харис не способна исполнять обязанности Байдена из-за своей глупости

Состояние Джо Байдена ухудшается с каждым днем, деменция прогрессирует, он не в состоянии исполнять свои обязанности. Демократы давно бы убрали его от власти, но вся беда в том, что вице-президент США Камала Харрис оказалась весьма глупа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Избранная на пост вице-президента Камала Харрис оказалась тупой как пробка, что неоднократно доказывала в своих выступлениях. Но вся беда в том, что она не осознает этого и заявляет о готовности заменить Джо Байдена в случае отстранения его от власти. Она на полном серьезе заявляет о том, что способна управлять Соединенными Штатами, но ее умственные способности говорят об обратном. Демократы, выставившие в 2020 году связку Байден — Харрис на выборы, уже жалеют о своем выборе, поскольку ни один из них не способен быть лидером. Сейчас возникла необходимость убрать Байдена, но Харрис у власти может быть еще хуже.



Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицированна. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит.

— заявил Такер Карлсон.

Накануне Харрис снова заявила о необходимости сократить население Земли, чтобы будущим поколениям «было чем дышать». Но а Байден вовсю «отжигал» на саммите G7 в Италии, периодически зависая и ожидая перезагрузки. Как писала европейская пресса, союзники США «были в шоке».
40 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 07:10
    «Камала Харис не способна исполнять обязанности Байдена из-за своей глупости» —

    — "Обязанности Байдена" может исполнять даже манекен ...
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +11
      Сегодня, 08:01
      Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицированна. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит.

      Такер Карлсон совершенно прав.

      Злая, злопамятная, неумная, неуверенная в себе… Была окружным прокурором в Сан Франциско, оплоте либерализма во всех проявлениях. Была подругой мэра Сан Франциско - это придало ей начальный импульс. Считается и афро-американкой, и индусо-американкою.

      Когда «в народе» - говорит по складам, с выражением, принимая слушающих за болванов…. в это наверно трудно поверить, но её выступления говорят сами за себя. Ничем себя в каденции Байдена не проявила. Она не умеет думать «на ногах», и самое страшное - она дура с инициативой и амбициями. Все ее улыбки - это сплошная фальшь. Ее суть - негативизм и озлобление, в перемешку с превосходством из-за занимаемой должности и агрессивным феминизмом. И даже они в ней разочарованы.

      Короче, если Байдена окружают советники и ассистенты, то ее - консультанты пиарщики. Ее мнение о России основано на Фельтишинском, Каспарове, Боровом, Невзлине. Упаси Бог контроль ею ядерного чемоданчика! Это чума на оба дома - Россию и США.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +8
        Сегодня, 08:48
        Цитата: Михаил Драбкин
        но её выступления говорят сами за себя.

        Вот одна из заученных ею цитат:
        "Итак, я думаю, очень важно, как вы уже слышали из уст многих других замечательных лидеров, для нас в каждый отдельно взятый момент времени — и, уж конечно, в текущий — заглянуть в момент времени, в котором мы существуем, в наше настоящее, чтобы мы смогли придать этому контекст и осознали, где наше место в истории — и в текущем моменте, который связан не только с прошлым, но и с будущим".

        Короче, это Камала Кличко. yes
        1. роман66 Звание
          роман66
          +3
          Сегодня, 08:59
          А мне понравилось! Жаль, не зарифмовала.
          Леди hi
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +3
            Сегодня, 09:00
            Цитата: роман66
            А мне понравилось! Жаль, не зарифмовала.
            Леди hi

            Привет, Рома hi
            Номер, для КВН - сногсшибательный yes
      2. Арка Звание
        Арка
        0
        Сегодня, 10:15
        Коллега, вождем юсовцев может выступать хоть пень от секвойи, ситуацию это не поменяет. Вот только присутствие в качестве первых лиц государства подобных типажей (что ушедшего в астрал, что пня в юбке) говорит о серьёзных разногласиях в их глубинном государстве.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 08:31
      Они не управляют США-короля играет свита.Они управляют Европой ,да и не только
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:57
        Цитата: knn54
        Они не управляют США-короля играет свита.Они управляют Европой ,да и не только

        Вот поэтому для них чем глупее, тем лучше. hi
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 10:07
          ...любой хороший актёр может сыграть роль президента, плохой - тоже.
          Рональд Рейган.
    3. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 09:00
      я ещё при Обаме предрекал америке "цепочку" президентов
      негр
      латинос
      женщина
      собака
      стул...
      скорее всего ошибся в последовательности wassat
      1. sanja.grw Звание
        sanja.grw
        0
        Сегодня, 09:41
        Кактус забыли, как в одном фильме сказали
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +12
    Сегодня, 07:13
    Да и в Европе, пальцем в карту куда не ткни, практически везде то же самое. Ощущение такое, что в психбольнице был день открытых дверей и пациенты разбежались кто куда. wassat
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 08:37
      Ну да. Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров...
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 09:03
        Принцип Питера гласит: «В иерархии каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности». Если человек хорошо справляется с работой, то он кандидат на повышение в должности. И его будут повышать до тех пор пока он не станет НЕКОМПЕТЕНТНЫМ.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 09:43
      Все хорошо продумано. Сионисты правят миром, а чтоб легче было править и ставят во главе США таких кукол. Так что мистер Зе кукла кукол.
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +7
    Сегодня, 07:14
    Демократы, выставившие в 2020 году связку Байден — Харрис на выборы, уже жалеют о своем выборе, поскольку ни один из них не способен быть лидером. Сейчас возникла необходимость убрать Байдена, но Харрис у власти может быть еще хуже.

    При стечении обстоятельств, Харис в любом случаи станет и.о , а вот нажать на кнопку для уменьшения численности населения на земле ей врядли позволят, и будет всё как и раньше, тупой и ещё тупее, америка не обладает здравомыслящими лидерами, они, американцы, настолько уверовали в свою всё дозволенность и исключительность, что это может привести к фатальным ошибкам как самой америки так и всего мира!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 08:44
      Угу.. "Не так страшен Байден, как его Камала..." (c)
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 07:19
    Смешно то, что Дементия надо на новый срок выдвигать, а менять поздно - выборы на носу. События переходят в трагикомедию.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +10
      Сегодня, 07:30
      События переходят в трагикомедию.

      Ага, для жителей США - это комедия, а для половины мира - трагедия, т.к реально управляют штатами представители ВПК.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -17
    Сегодня, 07:28
    А мне казалось, что это уже в прошлом. Почему бы тогда Карлсону прямо не сказать, что он желает возврата к дискриминации людей с ограниченными возможностями.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +6
      Сегодня, 07:39
      возврата к дискриминации людей с ограниченными возможностями.
      А при чём тут дискриминация. Даже обычные, не относящиеся к этой категории люди, обладают разным потенциалом для выполнения тех или иных задач. И если выясняется, что конкретный индивидуум не справляется со своей работой, тем более важной или опасной - его следует отстранить от этой работы. И это никакая не дискриминация.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        -6
        Сегодня, 08:17
        Ну да... Здесь половина комментёров с ограниченными возможностями, и всем дается возможность проявить себя.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 08:59
          Цитата: Прокоп_Свинин
          Здесь половина комментёров с ограниченными возможностями, и всем дается возможность проявить себя.

          Это Вы о себе?
          1. Прокоп_Свинин Звание
            Прокоп_Свинин
            -5
            Сегодня, 09:22
            Я поржал над вами: это же так очевидно из-за количества минусов под тем комментом. И эти люди ещё высмеивают Байдена...
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 08:39
      Ограниченные возможности и идиотизм - таки несколько разные вещи. Эвон Рузвельт - ни фига физически не здоровый был, что отнюдь не помешало ему успешно рулить страной аж 4 срока..
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 07:31
    В принципе президентом может быть любой человек со средними способностями. Главное круг лиц который выдвигает его на пост. И он будет выполнять то что ему укажут. У нас это серые кардиналы олигархи. И в Америке точно также. Харрис не тупа, она как умная женщина прикидывается тупой, или туповатой и вполне настоящие хозяева Америки сделают её президентшей. Если человек попытается быть самостоятельным его убивают как Кеннеди и других президентов. bully
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 08:05
      Да.Человек просто должер уметь расписываться в документах."История города Глупова" на новый лад... yes
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:38
    Сейчас поговаривают о Мишель Обаме, жене Обамы. У нее хоть и интеллект ниже среднего овоща, но и ее кандидатуру демократы рассматривают тоже
    1. MaxKruh Звание
      MaxKruh
      +3
      Сегодня, 08:38
      Интересно а это как,без предвыборной программы и она не в сенате не в конгрессе не состоит,просто как чёрт из табакерки,нате распишитесь?Мне кажется,что эту чету уж слишком наделяют каким то фантастическим могуществом,особенно мужа,который якобы всей кухней мутит в белом доме,серый кардинал этакий,белые хозяева никогда не допустят чтобы негр управлял белым,ага,щасс,рабствво отменили на бумаге,а не в головах,негр для них нечто средние между человеком и обезьяной,так было и так всегда будет.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:40
    вице-президент США Камала Харрис оказалась весьма глупа
    О чем давно говорили в Сша и даже посмеивались над этой парочкой. Один под стать другому. Как тут не вспомнить американский фильм " Тупой и еще тупее" 1994 г.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:42
    Такер Карлсон: Камала Харис не способна исполнять обязанности Байдена из-за своей глупости

    Проект "Тупой и еще тупее" наконец-то воплотился в жизнь на правительственном уровне!
  10. Ив762 Звание
    Ив762
    +4
    Сегодня, 07:47
    Камала Харис - дура.
    ...what ...
    И-и чО???...
    Это лишь значит, что умные те, кто за ней стоят и ей кукловодят.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 08:43
      А то, что кукла на президентском посту конечно умом блистать нонеча не обязана, но хотя бы делать умный вид точно должна уметь! Не то как-то совсем уж не красиво.. Эта же - даже такого изобразить не в состоянии...
  11. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 07:56
    Так она таки правильно сказала! Вот нехай с себя и начнёт самоликвидировавшись! А заодно ниГГеров , жЫдяр и прочую цветную живность!
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 07:57
    последние 8 лет конкретно показали, что президент в матрасии ни чего не решает, а является витриной
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:17
    Как показывает мировая практика у президентов должна быть команда, а дальше хоть трава не расти.С Фицо в от именно так и произошло,парня просто сдала своя команда.А вот с товарищем Орбаном этот фокус не пройдёт.
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 08:18
    Она конечно конченая дура, но ведь полутруп как то исполняет обязанности. Тут скорее вопрос адекватности, вот тут она опасна, такое ощущение, что она под наркотой, все время говорит бред в стиле Кличко и ржет как лошадь над своими типа шутками.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:23
    Публичная дуриЩа... и так бывает
    Вот что она могла б реально сделать, если ей дадут "порулить"?
    Утверждать, что у них не действует "механизм защиты от дурака"... да фиг её знает, так то должен быть.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:25
    Не ужели в США будет " гонка на лафетах",кто первым придёт к финишу?Джон Маккейн уже ждёт на последнем " пит- стопе".
  17. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 08:33
    Нового ни чего не сказано, они глупы из-за своей системы образования, но глупость это ещё херня, опасно то что у власти там дураки с амбициями, нельзя просчитать их.