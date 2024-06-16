Такер Карлсон: Камала Харис не способна исполнять обязанности Байдена из-за своей глупости
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Состояние Джо Байдена ухудшается с каждым днем, деменция прогрессирует, он не в состоянии исполнять свои обязанности. Демократы давно бы убрали его от власти, но вся беда в том, что вице-президент США Камала Харрис оказалась весьма глупа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
Избранная на пост вице-президента Камала Харрис оказалась тупой как пробка, что неоднократно доказывала в своих выступлениях. Но вся беда в том, что она не осознает этого и заявляет о готовности заменить Джо Байдена в случае отстранения его от власти. Она на полном серьезе заявляет о том, что способна управлять Соединенными Штатами, но ее умственные способности говорят об обратном. Демократы, выставившие в 2020 году связку Байден — Харрис на выборы, уже жалеют о своем выборе, поскольку ни один из них не способен быть лидером. Сейчас возникла необходимость убрать Байдена, но Харрис у власти может быть еще хуже.
Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицированна. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит.
— заявил Такер Карлсон.
Накануне Харрис снова заявила о необходимости сократить население Земли, чтобы будущим поколениям «было чем дышать». Но а Байден вовсю «отжигал» на саммите G7 в Италии, периодически зависая и ожидая перезагрузки. Как писала европейская пресса, союзники США «были в шоке».
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