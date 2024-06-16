Президент Финляндии обвинил Россию в якобы «вторжении» на территорию страны в годы Второй мировой войны
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Российская армия якобы «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны и забрала часть финской территории. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в ходе так называемого «саммита мира» в Швейцарии.
Президент Финляндии выступил на саммите и обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны, заявив, что российские войска забрали у финнов 10% территории. При этом он предпочел не вспоминать о том, что Финляндия воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии, вынашивая планы по захвату части советской территории. Потому что «это другое».
Теперь этот представитель Финляндии плачется в жилетку Зеленского, заявляя, что якобы не может посетить те районы, где родились его бабка и дед. Мол, территория нагло захвачена Россией, которая не отказалась от своих планов по захвату европейской территории, доказательством чего может быть «агрессия против Украины».
Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец.
— заявил Стубб.
Напомним, что во время Великой Отечественной войны Финляндия выступила союзником фашистской Германии, оккупировав часть территории СССР. В частности, финны блокировали Ленинград с севера и захватили большую часть Карелии. Только в 1944 году финны предложили перемирие, так как их союзники из Германии проигрывали по всем фронтам.
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