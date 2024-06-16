Президент Финляндии обвинил Россию в якобы «вторжении» на территорию страны в годы Второй мировой войны

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Президент Финляндии обвинил Россию в якобы «вторжении» на территорию страны в годы Второй мировой войны

Российская армия якобы «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны и забрала часть финской территории. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в ходе так называемого «саммита мира» в Швейцарии.

Президент Финляндии выступил на саммите и обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны, заявив, что российские войска забрали у финнов 10% территории. При этом он предпочел не вспоминать о том, что Финляндия воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии, вынашивая планы по захвату части советской территории. Потому что «это другое».



Теперь этот представитель Финляндии плачется в жилетку Зеленского, заявляя, что якобы не может посетить те районы, где родились его бабка и дед. Мол, территория нагло захвачена Россией, которая не отказалась от своих планов по захвату европейской территории, доказательством чего может быть «агрессия против Украины».

Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец.

— заявил Стубб.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны Финляндия выступила союзником фашистской Германии, оккупировав часть территории СССР. В частности, финны блокировали Ленинград с севера и захватили большую часть Карелии. Только в 1944 году финны предложили перемирие, так как их союзники из Германии проигрывали по всем фронтам.
56 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +24
    Сегодня, 08:00
    — Ну осталось выслушать Олафа,как мы "вероломно напали на Германию" ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +9
      Сегодня, 08:09
      Финляндия-государство из "царской/императорской пробирки".Что взять с клона,пусть и политического.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +11
        Сегодня, 08:37
        мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец.

        Твои предки на этой территории родились, а мои там погибли в борьбе с фашистами. Разницу понимаешь, обвинитель с отмороженными мозгами!?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +3
          Сегодня, 09:05
          Зреет ось чухонцы - джапы.... В интересное время живем
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +7
            Сегодня, 09:10
            Цитата: роман66
            Зреет ось чухонцы - джапы.... В интересное время живем

            Ром, я про них помню из истории только это: yes
            ...В общем, время шло, чухонцев по-прежнему гнобили и нагибали все, кому не лень, пока их не забрали под свою руку… русские. Бить их конечно же перестали, ибо с русскими царями Европе спорить было не с руки, а на Руси и вовсе было не принято обижать сирых да убогих.
          2. Egeny Звание
            Egeny
            0
            Сегодня, 09:43
            ...время да, интересное, вот только этой оси нет и не будет.)
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 09:44
              Не вижу препятствий(с)
              1. Egeny Звание
                Egeny
                0
                Сегодня, 09:45
                Вам нужна эта "ось"?)
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  0
                  Сегодня, 09:46
                  Мне нет, им - да,, боюсь, меня не спросят
                  1. Egeny Звание
                    Egeny
                    0
                    Сегодня, 09:46
                    ...не бойтесь, не спросят.)


                    ...не успеют.)
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      +2
                      Сегодня, 09:48
                      Отлегло, слава Богу.... А то придут спросить, а у меня не убрано и выпить нет
                      1. Egeny Звание
                        Egeny
                        0
                        Сегодня, 09:49
                        ....так сгонять за пузырём надо и прибраться.)
                      2. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Сегодня, 09:50
                        Теперь уже нет, могу лениться
        2. Egeny Звание
          Egeny
          +2
          Сегодня, 09:40
          Вы ему льстите... в этом черепе мозгов нет.
        3. Арка Звание
          Арка
          +2
          Сегодня, 10:20
          Его предки смогли родится там, поскольку глупые русские императоры спасли это.......от очень "гуманных" шведов. Но : люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа.. Некрасов про чухонцев.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      мы "вероломно напали на Германию"

      И довели бедного фюрера до самоубийства ! crying
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 08:42
        Стубб высказался о Советско-Финской "зимней" войне 1939-1940 года. Поскольку Вторая Мировая началась чуть раньше, формально боевые действия против Финляндии велись в ее период.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:06
          Итоги войн,, как правило, не пересматривают
      2. Wolfskin1993 Звание
        Wolfskin1993
        +3
        Сегодня, 08:42
        ХУДОЖНИКА! Австрийского пейзажиста!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 08:49
          Цитата: Wolfskin1993
          Австрийского пейзажиста!

          А какие мог бы шедевры создавать ! А полез в политику...
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:08
      Ну, собственно,, Резун уже обосновал
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +20
    Сегодня, 08:03
    Ага... то как финны поддерживали фрицев в блокаде Ленинград мы хорошо помним...как рвались к Мурманск тоже помним...то как финские оккупанты убивали в своих концлагерях русских детей, военнопленных... сдирая с них кожу и делая из черепов бокалы для вина тоже помним. А ведь никто из финских военных преступников не понёс наказания за это.
    Маннергейма и того не тронули.
    Добрый Сталин был к этим финским выродкам...дал им возможность безнаказанно выйти из войны.
    Стуббе делает подобные заявления в расчёте на незнание истории.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Леха с Андроида.
      Маннергейма и того не тронули.

      Зато памятную доску соорудили в Ленинграде (Санкт-Петербурге) am
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 10:12
        Цитата: Uncle Lee
        Зато памятную доску соорудили в Ленинграде (Санкт-Петербурге)

        Да перевертышей - предателей у нас и теперь хватает . Прозападные твари презирают Россию ( живя в ней ), и ползают на брюхе перед " цивилизованным западом " . Мерзкие твари , и они есть во всех структурах власти . hi
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Леха с Андроида.
      Стуббе делает подобные заявления в расчёте на незнание истории.

      Это уже их проблемы. За незнание истории будущее жестоко наказывает.
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +3
      Сегодня, 09:00
      А ранее в 1918 году чухонцы хотели под себя подмять Кольский полуостров и Карелию и дальше на восток к Уралу.Только местным их живодерские методы пришлись не по вкусу.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +9
    Сегодня, 08:04
    Сейчас вся Эуропа выдвинет такиеже обвинения, вслед за этим реваншистом.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:41
      Цитата: 75Сергей
      Сейчас вся Эуропа выдвинет такиеже обвинения, вслед за этим реваншистом.

      Так медотдички обязательны к исполнению всеми вассалами англосаксов.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 09:09
        Франция, чем ответят лягушатники.... Интрига!!!
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +3
          Сегодня, 09:24
          Цитата: роман66
          Франция, чем ответят лягушатники.... Интрига!!!

          Это те которые: "И эти нас победили тоже"? belay
          начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль,
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 09:25
            Эти,, эти.. У них тоже претензии будут? Типа - а зачем нас сделали победителями???
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +2
              Сегодня, 09:29
              Цитата: роман66
              Эти,, эти.. У них тоже претензии будут? Типа - а зачем нас сделали победителями???

              lol
              Начиная в неудаче
              Виноватого искать,
              Опасайся слишком близко
              Приближаться к зеркалам
  4. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +5
    Сегодня, 08:06
    Чухонец он и есть чухонец.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 09:10
      Собирали себе морошку на болотах... Зачем российская империя из них людей делала...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 08:08
    Самое очевидное, по теперешним временам и в теперешней ситуации... надо становится сильнее, надо побеждать, а то у всяких дубов и прочих, разные тупые идЭи, так и проявляются!
    Такими спорить бессмысленно, их только прикапывать, по самую маковку...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:10
    Долго же они все шифровались.Теперь очередь Шольца нас обвинить в агрессии против гитлеровской Германии. amНемного статистики по Норвегии.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 08:14
    Это он (президент Финляндии) сказал, что бы заслужить рукопожатие Столтенберга, посмотрите на его довольную морду на фото. А если серьезно, то это "ляпнул" очередной клоун, для таких же ослов не помнящих недавнее прошлое.
  8. bandabas Звание
    bandabas
    +7
    Сегодня, 08:15
    — За порчу лавки купца Первияйнена, за порчу лавки купца Вторияйнена, за порчу лавки купца Третияйнена, а также за причинение материального ущерба купцу Пятияйнену, купцу Шестияйнену, купцу Семияйнену…
    — Будет ли конец у этого лешего?!
    "За спичками "(1979)
  9. solar Звание
    solar
    -4
    Сегодня, 08:21
    Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец.

    В Финляндии рассматривают боевые действия во время Второй Мировой продолжением Советско- финской войны 1939-1940 года.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 09:56
      В Финляндии рассматривают боевые действия во время Второй Мировой продолжением Советско- финской войны 1939-1940 года.
      Так а в чем тогда проблема? Войну обьявляли, воевали, проиграли. Выходит что они нам еще 90% финляндии должны. Так как такой страны вообще быть не должно
  10. ohka Звание
    ohka
    +3
    Сегодня, 08:21
    Финляндия в ХХ веке помниться четырежды объявляла войну РСФСР/СССР, СССР один раз
  11. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +3
    Сегодня, 08:27
    Что скажешь, уродами были, уродами остались, наверное уродами будут.
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 08:30
    Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории
    Европейская борзость растет пропорционально безнаказанности и ложного чувства превосходства над Россией. Осталось Германии предъявить нам претензии за взятие Берлина, Польше за освобождение Варшавы и т.д. А финну на его претензию хочется ответить: "А по сопатке?"
  13. paul3390 Звание
    paul3390
    +9
    Сегодня, 08:33
    Они почему-то забывают, что Выборгская губерния и Карельский перешеек - были присоединёны к Великому Княжеству Финляндскому указом императора от 1811 года. За каким хреном - не очень понятно, но это - не ваше, вам просто дали подержать. Ну - а потом, когда вы стали себя плохо вести, забрали обратно...

    В качестве фаворита Густава III был одной из ключевых фигур культурной и политической жизни Швеции 1780-х годов. В 1786-1794 годах возглавлял Шведскую академию. За три года до смерти перешёл на русскую службу (под именем Густав-Маврикий Максимович Армфельт), получил чин генерала от инфантерии и стал советником Александра I по финляндским вопросам. В этом качестве повлиял на решение императора предоставить Финляндии широкую автономию в качестве великого княжества Финляндского

    О как! Занятно - типа царя-батюшку сподвиг на предоставление финнам автономии вообще какой-то иностранный крендель, да ещё и бывший враг.. Да ещё и старые русские земли, ещё Великому Новгороду принадлежавшие, в виде Карельского перешейка передать. Умно, чего уж там..

    А наш обожаемый гарант всё на Ильича батон крошит, за типа разбрасывание национальных мин..
  14. Иваникус Звание
    Иваникус
    +5
    Сегодня, 08:37
    Ну если признать русско-финскую войну как часть второй мировой, то он не так уж и неправ. Однако все это ворошение прошлого вполне может привести к тому, что границу от Санкт-Петербурга придется отодвигать еще дальше...
  15. unhappy Звание
    unhappy
    +4
    Сегодня, 08:52
    Нелюди.
    Человека душат двумя руками, напомню блокадный Ленинград и миллионы умерших - это делали две страны Германия и Финляндия! И эта мразь имеет к нам претензии!
  16. kit88 Звание
    kit88
    +5
    Сегодня, 08:55
    Я так понимаю, остался один шаг до признания австрийского ефрейтора объединителем и освободителем европы, а СССР - страной агрессором, вероломно захватившим пол этой самой европы. С соответствующими выводами конечно.
  17. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    +1
    Сегодня, 09:20
    Сначала высшие должностные лица РФ вешают в Питере памятные доски финским военным преступникам виновным в гибели сотен тысяч граждан СССР а потом удивляются что президент Финляндии выступает с такими хамскими заявлениями. Странно, не так ли?
  18. avdkrd Звание
    avdkrd
    +2
    Сегодня, 09:34
    Феерично!!!!! Какие плохие русские! Напали на сателлита фюррера, к тому же то-же нацистскую Финляндию! Какой ужОс!
    Исторически, Россия делает одну и туже ошибку, не зачищая в ноль, своих врагов.
    По итогам 2МВ, финны, вообще не должны были существовать, так как были пособниками фашистской орды и соучастниками геноцида. Блокада Ленинграда это именно геноцид. Кто бы из МИДа объяснил им, что само существование Финляндии это попущение Божие, а не заслуга самих финнов. Заодно, не мешало бы объяснить, что ожидает нацию алкоголиков на следующем витке истории.
  19. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:41
    Короче,на "мирном саммите" собрались лишь для того, чтобы поплакаться друг другу на давние обиды на Россию....только вот "обиды" с душком.....янки своих вассалов "лечат" проще--военной оккупацией и ядерными ударами.Вон японцы первые друзья штатов,после прививки в Нагасаки....
    И кто может сказать,что Германия и Япония не оккупированы?Против штатов и вякнуть боятся,потому что огребут...А поляки кипятком льют,только бы штаты их "взяли под свою защиту"........
  20. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 10:02
    Нет никакой "Финляндии", есть Великое княжество Финляндское, по ошибке отпущенное в свободное плавание... Вернуть назад в состав РИ и назначить Великим князем Кадырова...
  21. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:06
    . Маннергейма и того не тронули.

    К стати, а табличка памятная этому выродку в Питере так и весит, интересно, а кто дал распоряжение ее там повесить?!
    1. bugagich Звание
      bugagich
      0
      Сегодня, 10:20
      На дзене говорят, что не долго она продержалась. Всего 4 месяца.
      "13 октября 2016 года с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения демонтировали памятную доску Маннергейму."
      https://dzen.ru/a/W8CT5unBmQCq1s62
      А вообще можно было и оставить, но в таком виде
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 10:22
        Мои в Петроград собираются, надо попросить, что бы глянули
  22. bugagich Звание
    bugagich
    +1
    Сегодня, 10:14
    Просто напомню, что в финских ВВС, например, такие флаги были официальными аж до 2020 года, когда стали её медленно(незаметно) убирать am
  23. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:28
    Президент Финляндии обвинил Россию в якобы «вторжении» на территорию страны в годы Второй мировой войны

    Де бил? belay
    А ничего, что вышедшие из финских портов фашистские торпедные катера, вместе с финскими тральщиками начали минировать фарватеры вёдшие из советских портов ещё до начала войны? На этих минах подорвалось и затонуло советское гражданское судно. До НАЧАЛА войны!!!!
    вы м рази конченые!!! Вас вообще надо было зачистить, чтобы с вашей стороны больше никаких каверз России/СССР/России больше не было!!!
    Зачем нам такие соседи, что готовы в любой момент начать гадить, да и постоянно что-то пакостили?
    Проще было вас продать шведам, а земли без вас русскому крестьянину отдать.
    Сколько бы тысяч или миллионов жизней наших соотечественников можно было спасти?
    Уж всяко больше, чем всё население суоми!!!