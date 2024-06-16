Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец.

Российская армия якобы «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны и забрала часть финской территории. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в ходе так называемого «саммита мира» в Швейцарии.Президент Финляндии выступил на саммите и обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны, заявив, что российские войска забрали у финнов 10% территории. При этом он предпочел не вспоминать о том, что Финляндия воевала против СССР на стороне гитлеровской Германии, вынашивая планы по захвату части советской территории. Потому что «это другое».Теперь этот представитель Финляндии плачется в жилетку Зеленского, заявляя, что якобы не может посетить те районы, где родились его бабка и дед. Мол, территория нагло захвачена Россией, которая не отказалась от своих планов по захвату европейской территории, доказательством чего может быть «агрессия против Украины».— заявил Стубб.Напомним, что во время Великой Отечественной войны Финляндия выступила союзником фашистской Германии, оккупировав часть территории СССР. В частности, финны блокировали Ленинград с севера и захватили большую часть Карелии. Только в 1944 году финны предложили перемирие, так как их союзники из Германии проигрывали по всем фронтам.