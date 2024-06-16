Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией
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Отказ властей Украины от предложений Путина означает исчезновение Украины как государства. Даже в случае остановки российской армии на границах новых регионов Украина развалится, поскольку некоторые регионы захотят войти в состав России. Об этом заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Нынешние власти Украины отказались от мирного предложения Путина, в котором России отходят всего лишь четыре бывших региона России, не считая Крыма. Российский лидер предупредил, что в следующий раз условия будут другими. По мнению Медведчука, всё идет к тому, что даже если российская армия остановится на границах новых регионов, то некоторые области Украины сами выразят желание войти в состав России.
Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник Зеленский и его хозяева из коллективного Запада.
Ранее некоторые украинские ресурсы написали, что нынешнее предложение Путина по мирному договору является более-менее приемлемым, следующее может быть намного хуже. Не исключается, что в дальнейшем Россия возьмет под контроль еще ряд украинских регионов, проведет в них референдумы и присоединит к себе.
Это и есть воссоединение украинцев с Россией.
— добавил Медведчук.
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