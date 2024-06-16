Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник Зеленский и его хозяева из коллективного Запада.

Это и есть воссоединение украинцев с Россией.