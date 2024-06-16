Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

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Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

Отказ властей Украины от предложений Путина означает исчезновение Украины как государства. Даже в случае остановки российской армии на границах новых регионов Украина развалится, поскольку некоторые регионы захотят войти в состав России. Об этом заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

Нынешние власти Украины отказались от мирного предложения Путина, в котором России отходят всего лишь четыре бывших региона России, не считая Крыма. Российский лидер предупредил, что в следующий раз условия будут другими. По мнению Медведчука, всё идет к тому, что даже если российская армия остановится на границах новых регионов, то некоторые области Украины сами выразят желание войти в состав России.



Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник Зеленский и его хозяева из коллективного Запада.

— приводит ТАСС слова Медведчука.

Ранее некоторые украинские ресурсы написали, что нынешнее предложение Путина по мирному договору является более-менее приемлемым, следующее может быть намного хуже. Не исключается, что в дальнейшем Россия возьмет под контроль еще ряд украинских регионов, проведет в них референдумы и присоединит к себе.

Это и есть воссоединение украинцев с Россией.

— добавил Медведчук.
71 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    +27
    Сегодня, 08:57
    Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

    Помолчал бы уж. Наобещал уже встречи с цветами, третий год пошел, как "встречают" и конца- края этому не видно, только усугубляется. :((
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +25
      Сегодня, 09:02
      Медведчук сказал...

      Сказано - хорошо. Плохо, что Медведчук. winked
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +22
        Сегодня, 09:10
        О таких кадрах лучше забыть... помогли, уцелел, забейся в тину и не отсвечивай.
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +17
        Сегодня, 09:12
        У меня вопрос. Кто такой Медведчук? Цитируя классиков: Медведчук - жалкая, ничтожная личность. Зачем было спрашивать? Еще бы Януковича спросили? Тоже мыслитель
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +3
          Сегодня, 10:05
          Кто такой Медведчук?
          Кум нашего президента - должность такая, неофициальная. wassat
      3. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +6
        Сегодня, 09:14
        Медведчук?

        Это который насвистел гаранту, что русскую армию встретят в Киеве цветами, а бандеровцы - разбегутся?

        Да уж...
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +3
          Сегодня, 10:06
          А разведка что свистела? Не то же самое?
      4. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 09:17
        На какой планете живут эти господа?Кто позволит хоть заикнутся о референдуме на вна?
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +10
          Сегодня, 09:21
          Цитата: dmi.pris1
          На какой планете живут эти господа?Кто позволит хоть заикнутся о референдуме на вна?

          Всё проще. Выспался, поел, попил... опять выспался , заскучал... почесался об дверной косяк и полез в политику.
      5. Egeny Звание
        Egeny
        +4
        Сегодня, 09:22
        ...ну что Вы хотите - живой труп заговорил.
      6. роман66 Звание
        роман66
        +5
        Сегодня, 09:28
        Наивный, как чукча. Если Россия остановится, высвободился много солдат, для подавления всякого недовольства и инакомыслия
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +11
      Сегодня, 09:06
      Цитата: solar
      Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

      Помолчал бы уж. Наобещал уже встречи с цветами, третий год пошел, как "встречают" и конца- края этому не видно, только усугубляется. :((

      Политически, Медведчук и Янукович из одной колоды сбитых лётчиков. А, консультации Медведчук а перед СВО хуже воровства.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +6
        Сегодня, 09:10
        ...не лётчики они - летуны, куда ветер подует.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +6
        Сегодня, 09:29
        А поведение Януковича в дни майдана сродни обкакавшемуся пуделю
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +6
          Сегодня, 09:31
          Цитата: роман66
          А поведение Януковича в дни майдана сродни обкакавшемуся пуделю

          Так Янукович вспомнил, куда он перепрятал золотой батон? am
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 09:33
            Ой, вряд ли, не до того было, петля реально замаячила, ну и в бега, по старой зековской традиции
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +4
              Сегодня, 09:37
              Цитата: роман66
              Ой, вряд ли, не до того было, петля реально замаячила, ну и в бега, по старой зековской традиции

              Фраер, профукал общак!? belay Ну, дела... winked
              1. роман66 Звание
                роман66
                +1
                Сегодня, 09:38
                Изрядно накосячил перед братвой
                1. Ясная Звание
                  Ясная
                  +1
                  Сегодня, 09:50
                  Цитата: роман66
                  Изрядно накосячил перед братвой

                  Финал. Короткая разборка — подвели, развели по понятиям и затем сзади чифирбаком так приложились к голове, что тот прогнулся и с него осыпалась эмаль...
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    +2
                    Сегодня, 09:51
                    и с него осыпалась эмаль...

                    С Янука?? lol
                    1. Ясная Звание
                      Ясная
                      +3
                      Сегодня, 09:55
                      Цитата: роман66
                      и с него осыпалась эмаль...

                      С Янука?? lol

                      С него тоже lol
          2. Егоза Звание
            Егоза
            +1
            Сегодня, 10:02
            Цитата: Ясная
            Так Янукович вспомнил, куда он перепрятал золотой батон?

            Да ладно вам! Такие "батоны" продавались в отделах сувениров. Просто позолоченной краской покрыты. а ТВ классно проводило компанию по "разоблачению"
          3. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            +1
            Сегодня, 10:08
            Так Янукович вспомнил, куда он перепрятал золотой батон?
            В золотой унитаз. yes
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +4
      Сегодня, 09:09
      Ну надо же "политическому трупу" о себе напомнить. Может Янукович еще проявится?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +10
        Сегодня, 09:19
        Цитата: bandabas
        Ну надо же "политическому трупу" о себе напомнить. Может Янукович еще проявится?

        Кто нибудь из психологов объяснил-бы, почему этот персонаж Медведчук, вызывает признак тошноты? what
        Почему Путин, всех подобных непорядочных личностей собирает около себя?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 09:30
          Сдаётся, плодит не конкурентов
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 09:34
            Цитата: роман66
            Сдаётся, плодит не конкурентов

            Тут-бы не перебрать с концентрацией неконкурентоспособной смеси. winked
            1. роман66 Звание
              роман66
              +4
              Сегодня, 09:35
              А уже. У нас вот, выборы были. А выбор был?
              1. Ясная Звание
                Ясная
                +4
                Сегодня, 09:42
                Цитата: роман66
                А уже. У нас вот, выборы были. А выбор был?

                Накануне выборов участились случаи обращения людей в больницы с диагнозом «перелом ушей под тяжестью лапши!» winked
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +2
                  Сегодня, 09:43
                  Разве? Мне кажется, даже на лапшу уже не заморачиваются, исход ясен
                  1. Ясная Звание
                    Ясная
                    +3
                    Сегодня, 09:53
                    Цитата: роман66
                    Разве? Мне кажется, даже на лапшу уже не заморачиваются, исход ясен

                    Жаль, что даже лишили такого украшения, как лапша на ушах crying
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      +1
                      Сегодня, 09:54
                      Да, скучненько выборы прошли
        2. Alien From Звание
          Alien From
          +1
          Сегодня, 09:31
          Потому что 140 и 87........
        3. bandabas Звание
          bandabas
          +1
          Сегодня, 09:32
          Я конечно не психолог, поэтому просто почитайте его биографию. Даже Википедия сойдет. Мутный тип. hi
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 09:19
        Да пусть напоминает,и благодарит Россию,что он живой.Только ради бога ,пусть не льет елей в уши главному
        1. Kusja Звание
          Kusja
          +3
          Сегодня, 09:34
          Лучше бы молчал. Поскольку от его благодарности веет тысячами павших наших бойцов.
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            0
            Сегодня, 10:11
            Вряд ли Мозговой, Дрёмов и т.д. именно на его совести.
    4. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 09:10
      Так Украина специально все эти годы не выполняла соглашения Минск-2 и начала конфликт на Донбассе так как мир ей был не нужен,одного Донбасса ей было мало, она все эти годы готовилась к конфликту,ей нужен был конфликт чтобы под его прикрытием попытаться что то у России оттяпать.


      Мы всё равно количественно проигрываем: мы не забываем, что мы сражаемся с Россией и, сколько бы мы ни мобилизовали людей на Украине, россиян всё равно будет больше, как ни крути. Поэтому я не очень понимаю пехотные войска. По состоянию на сегодня созданы силы беспилотных систем на стадии формирования — вот за этим будущее. Людьми нельзя затыкать такие дыры, это нужно делать техникой, мы не выиграем количественно. Повторюсь: сколько бы мы ни мобилизовали людей, фронту это сильно не поможет. Мы можем сдерживать — да, но наступать и отбивать — нет. Мы же хотим вернуть Украину как минимум в границах 1991 года, а как максимум забрать Кубань и Белгородщину. Я за ту Украину, но это не людьми надо делать — просто станет больше крестов на кладбищах, и всё.


      https://inosmi.ru/20240615/veteran-269205953.html

      И такие же настроения там были широко распространены ещё до СВО.
    5. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 09:30
      Да этого (кхе, кхе) отрыли от безысходности
    6. Макsim
      Макsim
      -1
      Сегодня, 10:21
      ну ведь и хорошо ведь повтора же не хотим. В свое время бандеровцев не добили вот и получили
    7. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:21
      Цитата: solar
      Помолчал бы уж. Наобещал уже встречи с цветами, третий год пошел, как "встречают" и конца- края этому не видно, только усугубляется. :((

      Так с цветами встречают когда армия в город на танках заезжает, по трупам противника. По другому не бывает! А вы как хотите? Что бы мирняк цветы в наши окопы носил, через украинские?
    8. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 10:22
      На Руси жить - ХОРОШО, а на Западе - УДОБНО. Одно не хуже и не лучше другого, это разные виды жития-бытия. Ну, например, как писать буквами или иероглифами, ездить по левой или по правой стороне. Коренная беда страны-У в том, что она, как мартышка-бедолажка из анекдота никак не может определиться, "умная она или красивая".
    9. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      0
      Сегодня, 10:24
      Похоже Гарант своим выступлением, сам себе сознательно отрезал все пути к отступлению, наконец то четко сказав, по крайней мере о ближайших целях СВО.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:04
    «Это и есть воссоединение украинцев с Россией» —

    — С Россией воссоединяться должны только те,кто осознал себя русскими ...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +3
      Сегодня, 09:21
      нет, уважаемый, за 30 лет промывки мозгов с "порошком" там только порошок и остался.)
      Надо брать всё, пока не очухались. А потом воспитательная работа.)
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 09:05
    Он говорит о "желаемом". Но не о реальном
    В действительности вангую , что будет сво столько лет, сколько областей у Украины. С присоединением по области в год. Ровно столько может переварить экономика в плане восстановления, интеграции и организации безопасности.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 09:05
    Предложение Владимира Владимировича, действительно было очень щедрым. Не совсем понятно почему запад, который не против заморозки конфликта, отказался. Ну, да была бы честь предложена. Нам их отказ на руку.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Южноукраинец
      Предложение Владимира Владимировича, действительно было очень щедрым.

      Вот именно СЛИШКОМ щедрым. Надеюсь, что он и рассчитывал, что запад не принял. Нужно идти до конца, а уж там и будет видно, что отойдет России, а что западным "партнерам"
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 09:52
        Вот именно СЛИШКОМ щедрым

        Это предложение- классическое "яблоко раздора". Я так понимаю на западе примерно три "клана" : за продолжение войны, за заморозку и за прекращение. Пока побеждает "клан" амеровской демократической партии, которой до выборов, минимум, нужна война. Но самое главное, что предложение о мире (щедрое) поступило от России, а дальше пусть враги собачатся.
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 09:17
      ...ну почему непонятно, по Западу всё прозрачно: нужно снять все санкции, пустить Россию на рынок, включить SWIFTа, а это значит признать поражение.
      А потом... вдруг Путин потребует контрибуцию, как победитель.)
    3. леонидыч Звание
      леонидыч
      +2
      Сегодня, 09:32
      Всё дело в том что если запад согласится на условия ВВП то тогда им придётся за свои бабки восстанавливать оставшуюся часть краины. А этого им ох как не хочется Не для этого они затеяли всё это.
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        +1
        Сегодня, 09:53
        если запад согласится на условия ВВП то тогда им придётся за свои бабки восстанавливать оставшуюся часть краины.

        Много они навостанавливали за свой счёт?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 10:06
          Цитата: 1 z1
          Много они навостанавливали за свой счёт?

          Они требуют с России контрибуцию в 486 лярдов зелени на восстановление Укра-ины ! fool
          1. 1 z1 Звание
            1 z1
            0
            Сегодня, 10:12
            Они требуют с России контрибуцию в 486 лярдов зелени на восстановление Укра-ины ! fool

            Можно подумать на эти бабки кто то собирается восстанавливать . То что они требуют, это покрытие их расходов на войну ,с очень хорошей моржой . Плюс намек , что суммы замороженных активов в их руках больше , чем официально заявленные .
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:06
    Медведчук: Отказ Зеленского принять предложение Путина запустит череду референдумов о воссоединении с Россией

    Нас тогда без усмешек встречали
    Все цветы на дорогах земли

    Как уже достали эти провидцы...
  7. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 09:07
    Предполагаю , что такие реалистические и умные прогнозы уже изрекли многие достойные и известные политики . Странно , что ВО слово выделяет и этому "политику", который на политическом горизонте есть никто и звать его никак .
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:08
    Оно, бывшее... помолчало бы, в тину забилось и не отсвечивало.
    Оно не было и не будет лицом/представителем той Украины, с которой нам придётся работать в дальнейшем.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 09:37
      Виктор, привет.
      Ну ты скажешь "забиться в тину и не отсвечивать"... стрёмно, ему порулить на "новой" окраине охота, вот и заговорил "живой труп".)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 09:48
        Приветствую Евгения soldier
        Так желающих въехать в рай на чужом горбу всегда хватало.
        Вот только на этот раз, "въехать" приходится по трупам/по крови, многих сотен тысяч людей!!!
        Таг бы собрать всех таких в одну кучу и...
        В общем, никто ничего НЕ ЗАБЫЛ! Зря они злят народ, ещё больше... война ведь кончится, а вопросов остаётся много...
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +2
          Сегодня, 09:52
          Война не кончается (the war doesn't end)... к сожалению
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:57
            Большая замута, много в неё сил и средств бухали!
            Если вспомнить разные циничные высказывания... Мир, это перерыв /перекур между войнами !
            Как это не печально, но очень похоже на то. soldier
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +1
              Сегодня, 09:59
              .............. так и я об этом.
  9. Jovanni Звание
    Jovanni
    +5
    Сегодня, 09:09
    На совести этого персонажа кровь наших ребят, входивших на украину с открытым сердцем, и ожидающих такого же отношения... Гн...а он. Хотя есть и другие...
  10. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +3
    Сегодня, 09:12
    Этот Медведчук - просто провокатор провалов. Больше и говорить о нем нечего.
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 09:13
    Раз Кум сказал ,значит будет ровно наоборот. ИМХО.

    Помнится, в новых регионах нет "авторитетных людей" из старой элиты. По СМИ.
    А пример "странно исчезнувшего вдруг" руководства ЛДНР, херсонского зам администрации, отпугивает наверняка многих
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:19
    Он то чего вылез?!
    Ничего не запустит, Запад не позволит.
    Медведчук готов возглавить вооруженное восстание на Украине?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 09:36
      Мертвечук готов править на "новых территориях". Когда это пишет статейки по "другую Украину" - ничего кроме раздражения не вызывает. Это все-равно, что Чубайс будет рассказывать про "другую Россию"
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        0
        Сегодня, 10:00
        Мертвечук готов править на "новых территориях".

        Полномочный представитель президента по Украинском федеральному округу РФ laughing
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 09:38
      Что-то мне подсказывает, что его слова не просто "его" слова, а выражение некоего мнения, которое существует "наверху", а учитывая его "кумовство", можно предположить, что возможно -"на самом верху". winked
  13. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 10:05
    этого полупокера периодически вытаскивают из нафталина)))а про дважды несудимого проффессора кто нить че слышал где бедует посан)?
  14. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    +1
    Сегодня, 10:09
    лутше тебя бы не меняли..сиди и не открывай рот