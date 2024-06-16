«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже

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«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже

Франция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России. Об этом заявил Макрон.

Выступая в рамках швейцарского «саммита мира», Макрон заявил, что ООН вскоре примет французскую резолюцию о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже, но касаться она будет только России. Франция не рассматривает Украину в качестве субъекта, нарушающего нормы международного права, вся вина за конфликт должна пасть на Россию.



У нас будет резолюция, которую примет Генассамблея ООН по поводу олимпийского перемирия, но мы не рассматриваем это перемирие как обязательство касательно Украины. Это призыв к России прекратить свою агрессию

— заявил Макрон.

В дальнейшем возомнивший себя «спасителем Украины» Макрон предложил участникам «саммита мира» составить список требований, которые он потом выкатит России.

Стоит отметить, что на сегодняшнее утро стало окончательно ясно, что подготавливаемый в течение двух лет «саммит мира» провалился. В течение первого дня ряд представителей западных стран сделал несколько заявлений общего характера. Зеленский по-прежнему пытается надуть щеки, но у него ничего не получается.
46 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 09:40
    Ну Микрон отмочил опять.... laughing
    Он уже за Россию решает что нам делать. Особенно классно то что какелам можно будет по нам шмалять, а мы должны будем не отвечать и вообще устроить перемирие. laughing
    Это вообще какой-то бред.
    Но самое прикольное - Микрон решил ! wassat Может Микрон ещё решит что нам надо вообще сдаться на милость какелов????
    1. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 10:06
      Если в пределах правил сайта, то шибанутым с добрым утром lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:18
        ДАМ затейливо их всех изничтожил опять в Твиттере. laughing

        «Ведь для разрешения конфликта хитрожопые швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: наглотавшегося полового возбудителя безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья», - написал Медведев.

        https://www.kp.ru/online/news/5856252/

        ДАМ просто пышет и жгёт глаголом.... laughing
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 10:14
      Что иного можно ожидать от французского еврея-русофоба Макрона (с дедовскими армянскими корнями), который является во Франции ставленником банка Ротшильдов?
      Макрона, который на пару с евреем-наркоманом Зеленским (двойным агентом МИ-6 и Моссад) - два сапога пара!

      Такое впечатление, что Макрон - такой же биологический вырожденец, как и наркоман Зеленский.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:40
    «Франция не рассматривает Украину в качестве субъекта, нарушающего нормы международного права» —

    — В качестве субъекта Украину никто не рассматривает ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:43
    Франция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России. Об этом заявил Макрон.
    . Гальский петушок кукаиекает... ну и что?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 09:49
      Причём,, Гальский петушок, такое ощущение, в процессе забоя, т. Е. Уже без головы,,
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:51
        Привет Роман soldier
        Петушек мечется как горелый, то туда, то сюда...
        Если он и не весь жареный, то мозги у него спелись, давно...
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 09:53
          А клюв работает, тем не менее!
          Витя hi
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 10:01
            Так на тех же забугорных "говорливых" внимательно посмотреть, такое впечатление, что в верхней части туловище у них выходное отверстие для трансляции звуков, а "ВХОД", Совсем в другом месте, с другой стороны, на другом уровне.
            1. Alien From Звание
              Alien From
              +1
              Сегодня, 10:12
              У них у всех как у радиоуправляемого джо, перфокарта ниже пояса ......
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 10:14
                На Джо пора... в общем, оно старенькое, сбоит, глючит, пора на покой.
        2. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 10:05
          Ну да. Какой--то там собрался корабль дур.аков. Одна только Камила Харрис - отпетая...Смеется невпопад - верный признак. Еще вот - глядится в зеркало, спрашивает мамочку "Правда я похож на Наполеона?" Ливерная колбаса чего-нибудь ляпнет, чтобы все думали -- о чем он... Любительница целовать Зеленского Урсулочка. Впрочем - прочих много.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:12
            Так, Камала хотя б свое, ляпает или итерпритирует по своему, как поняла...
            Гейропейские, ретрансляторы, считай все... звуковой ряд приходит из другого места, от туда же и команды прилетают. Марионетки, давно и навсегда.
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 09:44
    Агрессия идёт со стороны запада на Россию.
    Что-то в прошлые ОИ НАТО прекрасно бомбила другие страны, и в последнюю лимпиаду 22г. всушники по указке бомбили Донбасс и вели боевые действия. Это их не смущало? Ах, да - это было выгодно им.
    1. Звездочет Звание
      Звездочет
      +3
      Сегодня, 09:49
      Это другое (tm)
      Короткий комментарий.
      1. Ю-81 Звание
        Ю-81
        0
        Сегодня, 10:08
        Тогда уж (С) тобишь копирайт, а (TM) это торговая марка))
        А по существу темы это просто безумие какое то... Сколько лет уже длится это безумие, но прекратить они его хотят только на время развлекательного мероприятия... Цинизм дальше некуда...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 09:54
      Если подумать what... нам их олимпиада вообще не вперлась, никуда и никак!
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +2
        Сегодня, 09:58
        Мы не участвуем в этом шоу. Печально будет если наши согласятся. Функционеры спортивные и либерасты прикремлёвские будут сильно давить на это решение в угоду западных хозяев. Вон сколько их высказываний и слёз чтобы наши спортсмены хоть тушкой, хоть свинкой, хоть бомжами без роду и племени ехали на эти игры на всех дебильных условиях. Понятно что хотят попилить выделенные бюджетные деньги и выставить нашу страну в унизительной форме. Противно.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:07
          Так у нас и наверху есть страждущие, почитатели Запада, а сколько таких вокруг верхних....
          В общем, всю грязную пену несёт на верх, ту которая может там удержаться... потому как на других уровнях её смывает в канализацию, где ей самое место.
        2. Alien From Звание
          Alien From
          -1
          Сегодня, 10:15
          Вы правы, раньше мы с супругой любили спорт мероприятия, теперь тошнит. Извините, наболело hi
  5. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 09:47
    Собственно говоря, а вот обеспечивать выполнение этой резолюции будет!? Иностранный легион?
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 10:09
      Пресса. Еще один аргумент для расчеловечивания нас. "Это русские, с ними можно делать все что угодно"
  6. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 09:48
    До какого только бреда не доводит жажда мировой славы. Хоть в чем нибудь, пусть буду выглядеть полным иди...том, но прославлюсь!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:52
      Парадокс в том что они все всерьёз так думают. Нас за людей они не считают....
      Раньше это всё в открытую просто не озвучивалось.
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 09:59
        Дмитрий,похоже,они всеми силами добиваются того,чтобы мы их за людей не считали......азиаты уже не считают.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Dimy4
      До какого только бреда не доводит жажда мировой славы.

      Ну, если прославиться, то пусть Израилю выкатит требования прекратить огонь. А мы посмотрим, как ему на это ответят. laughing
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:51
    В Сене,наверное,искупался.....и его понесло....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:53
      "А может еще и ключи от дома,где деньги лежат?.Дефективный?"(с)
    2. 2112vda Звание
      2112vda
      0
      Сегодня, 09:55
      Сена тут не причём. Словесная диарея у него по ходу от рождения. Видно в момент рождения крепко приложили головушкой о что-то твёрдое. Отсюда все его "фокусы" по жизни. Обычный клинический идиот.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:51
    Макрон бы лучше ответил ,в Олимпийском огне будут тоталитарные молекулы Российского газа?Не если газ ( СПГ Новатэк) куплен Францией, то газ уже не тоталитарный?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:53
      Конечно. Газ уже побыл в их хранилищах и "оевропеился". laughing
      Андрей hi
  9. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +3
    Сегодня, 09:56
    Опять наполеончик что-то квакает. Проститутка французская
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Рус_80
      Опять наполеончик что-то квакает. Проститутка французская

      Мал клоп, да вонюч. Хотя, болтать - не мешки ворочать.
  10. dedBoroded Звание
    dedBoroded
    +3
    Сегодня, 09:58
    Будь последователен, Макрон. Выдай аналогичные требования к Израилю и жди ответа.
  11. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 10:04
    Ну вот роль у него такая, алегория с фильмом...
  12. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 10:07
    На время Олимпиады запретить есть лягушек. Запрет ООН будет касаться только Франции...
  13. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:08
    Снова намечаются жесты доброй воли для западных партнеров от Кремля.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 10:29
      Хрен им, а не жесты доброй воли.
  14. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -1
    Сегодня, 10:14
    Надеюсь, что эта макроновская Олимпиада станет худшей в Истории, затмив даже Мюнхен-72 с его терактом. Что Париж будет в дыму и огне, в баррикадах, в боях радикалов и исламистов с полицией. Макрон хочет войти в Историю - это его шанс!
  15. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:15
    Ну во-первых, это не наша олимпиада.
    А во-вторых это не их война, а если они хотят официально присоединится, то будет им "олимпиада" и выживут сильнейшие!
  16. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 10:18
    Франция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже
    Дак а в чем проблема то. Подождут тогда со своей олимпиадой до полной капитуляции украины.
  17. Макsim
    Макsim
    -1
    Сегодня, 10:24
    специально для любителя панина даю координаты: 14°24′28″ ю.ш., куда макороша может начать уже прыгать
  18. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 10:28
    А Россия допущена к участию на Олимпиаде? Нет! Тогда Эммануэль поди ка ты к Сильвии Кристель. Туда где она сейчас находится.
  19. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 10:28
    А какое отношение эти убогие политические игры имеют к России? То же мне, грек нашелся.
  20. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 10:29
    То есть Франции можно воевать в Новой Каледонии? Или Израилю никто не запрещает стрелять по арабам?