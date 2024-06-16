У нас будет резолюция, которую примет Генассамблея ООН по поводу олимпийского перемирия, но мы не рассматриваем это перемирие как обязательство касательно Украины. Это призыв к России прекратить свою агрессию

Франция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России. Об этом заявил Макрон.Выступая в рамках швейцарского «саммита мира», Макрон заявил, что ООН вскоре примет французскую резолюцию о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже, но касаться она будет только России. Франция не рассматривает Украину в качестве субъекта, нарушающего нормы международного права, вся вина за конфликт должна пасть на Россию.— заявил Макрон.В дальнейшем возомнивший себя «спасителем Украины» Макрон предложил участникам «саммита мира» составить список требований, которые он потом выкатит России.Стоит отметить, что на сегодняшнее утро стало окончательно ясно, что подготавливаемый в течение двух лет «саммит мира» провалился. В течение первого дня ряд представителей западных стран сделал несколько заявлений общего характера. Зеленский по-прежнему пытается надуть щеки, но у него ничего не получается.