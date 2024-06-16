«Касается только России»: Макрон потребовал прекращения боевых действий на Украине на время Олимпиады в Париже
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Франция затребует от ООН введения режима прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, но касаться он будет только России. Об этом заявил Макрон.
Выступая в рамках швейцарского «саммита мира», Макрон заявил, что ООН вскоре примет французскую резолюцию о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже, но касаться она будет только России. Франция не рассматривает Украину в качестве субъекта, нарушающего нормы международного права, вся вина за конфликт должна пасть на Россию.
У нас будет резолюция, которую примет Генассамблея ООН по поводу олимпийского перемирия, но мы не рассматриваем это перемирие как обязательство касательно Украины. Это призыв к России прекратить свою агрессию
— заявил Макрон.
В дальнейшем возомнивший себя «спасителем Украины» Макрон предложил участникам «саммита мира» составить список требований, которые он потом выкатит России.
Стоит отметить, что на сегодняшнее утро стало окончательно ясно, что подготавливаемый в течение двух лет «саммит мира» провалился. В течение первого дня ряд представителей западных стран сделал несколько заявлений общего характера. Зеленский по-прежнему пытается надуть щеки, но у него ничего не получается.
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