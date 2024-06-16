Вашингтон обеспокоен возросшей ролью Китая в поддержке России

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Вашингтон обеспокоен возросшей ролью Китая в поддержке России

Белый дом обеспокоен ролью Китая в поддержке России, высказывая опасения, что она будет только возрастать. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американского издания, в администрации Байдена убеждены, что Китай не только поддерживал Россию с начала специальной военной операции на Украине, но и продолжает это делать, игнорируя все предупреждения Вашингтона. Причем убежденность США в этом возросла в последнее время, поскольку еще несколько месяцев назад претензии к Пекину были не столь велики.



Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву,

— пишет издание.

Стоит отметить, что ранее Запад неоднократно обвинял Китай в поставке России товаров двойного назначения, особенно в области микросхем, необходимых для создания высокоточного оружия. Доказательств этого у Запада нет, поскольку в остатках тех же ракет найдена электроника со всего мира, в том числе и из США.

Также Запад обвиняет Китай в якобы поставках России боеприпасов и военной техники, хотя никаких доказательств этому нет.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:11
    «Вашингтон обеспокоен возросшей ролью Китая в поддержке России» —

    — ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала» ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 12:04
      “Россия может беспокоиться о растущей зависимости от Китая, но у нее нет других хороших вариантов...Для Китая значение России ниже, чем Запада в технологическом и экономическом сотрудничестве, но с политической точки зрения важность России для Китая растет из-за геополитического и военного подавления Китая со стороны Соединенных Штатов”.
      Ли Синь, директор Института европейских и азиатских исследований
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 11:12
    А что не так то???
    У всех, кто может себе позволить поступать именно в своих интересах, эти интересы не будут совпадать с интересами наглосаксов и их приэлебатплей.
    Пересекаться будут, потому как в этом мире все и вся взаимосвязано, но так что на ципочках прыгать перед полосатиками, это уже не все и не всегда.
    Всё норм, движется в нужном, только им, направлении!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:15
    Так Вашингтон всё делает для того чтоб быть обеспокоеным.Опасно будет если Вашингтон перейдёт от принципа : Делай ,а то накажем! к принципу - взаимовыгодного сотрудничества.А так уже не страшно.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:02
      но и продолжает это делать, игнорируя все предупреждения Вашингтона.
      Какой непослушный ! В угол поставят ... belay
  4. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 11:17
    Стиралки запретят импортировать? А умные унитазы? Китай торгуется за тайвань. Пока успешно.
    Мексику надо отрыать от сша
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 11:41
      Цитата: антивирус
      Мексику надо отрыать от сша

      От США Техас с Калифорнией отрывать надо, а не Мексику!
      1. Замира Звание
        Замира
        +1
        Сегодня, 12:30
        Цитата: AllX_VahhaB
        От США Техас с Калифорнией отрывать надо, а не Мексику!

        И Аляску ещё вернуть в родную гавань.)
        Ну, а чё? Раз уж намечается Большой Шухер, то уже ВСЕ задачи надо решать, чё уж там мелочиться(?)... wink
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 12:47
          Цитата: Замира
          Ну, а чё? Раз уж намечается Большой Шухер, то уже ВСЕ задачи надо решать, чё уж там мелочиться(?)...

          Ну году этак в 1984-м кто бы мог предположить события 1991-го и последующих...
  5. Aurelio
    Aurelio
    -2
    Сегодня, 11:18
    Sarò diventato strabico ma non vedo tutto questo supporto da parte cinese nei confronti di un pseudo-alleato con la Russia se non fosse per accordi puramente di carattere economici. Dal momento che Xi ha i molti più affari con i nemici di conflitto della Russia < Ucraina/Zelenskyj > a cui dà molta più importanza nel prendere le posizioni.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 12:57
      La Cina ha bisogno delle nostre risorse energetiche russe, altrimenti la sua economia è stagnante, quindi siamo con loro lungo la strada. Ma con l'Europa non siamo sulla buona strada
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:24
    В заявлениях америкосов сквозит обида--Китай игнорирует "предупреждения" "исключительных"....обидно,до соплей...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:27
    Белый дом обеспокоен ролью Китая в поддержке России
    Проще посчитать когда Белый дом не был обеспокоен тем, что касается России и Китая. Американцы своими действиями на международной арене сами делают все возможное для сближения РФ и КНР и при этом еще пытаются выдвинуть претензии по этому поводу.
  8. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +4
    Сегодня, 11:27
    Эта атака на Китай началась в апреле и связана она не с мнимой или реальной поддержкой Китаем России, а с попыткой вывести Китай из позиции "над схваткой". США создают новый блоковый мир и им нужен Китай в роли явного противника, что бы прежде всего закрыть Западные и подконтрольные (молот вторичных санкций) рынки от китайских товаров.
  9. Essex62 Звание
    Essex62
    -1
    Сегодня, 11:34
    А что это всё,чем обеспокоены полосатики,имеет место быть? Именно что, тащим откуда можно втихаря ,оснастку и боекомплект. А нельзя открыто заявить- мы поддерживаем Россию в ее стремлении к восстановлению территориальной целостности и открываем прямые поставки всего необходимого? Или ссат недокоммунисты перевёртыши?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 12:21
      В Китае такой же коммунизм, как и в России. И даже хуже. Власть императора и придворных. Заявлять открыто им до фонаря, пусть все, как хотят так и понимают. А источник доходов они терять не собираются и будут юлить до упора. У России нет не только союзников, нет даже подельников, как у западной банды.
  10. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +1
    Сегодня, 11:41
    Как Россия, так Китай стремятся к миру и не называют США врагами. Мы просим их вести себя конструктивно, цивилизовано, а они только от этого бесятся, угрожают и устраивают войны. Диктатура США угнетает подконтрольных и терроризирует все остальное человечество.
  11. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 11:57
    Если вспомнить, что буквально перед началом СВО Путин встречался с Си, то ясен день они все вопросы перетёрли заранее, и если Китай нас сейчас предаст, нарушив тайные обещания (секрет Полишинеля), то после нас наступит очередь Китая. Китайцы далеко не идиоты (приходилось общаться с ним), и на чечевичную похлёбку не купятся.
  12. Al Asad Звание
    Al Asad
    0
    Сегодня, 13:21
    Степень охуе*****я в Фашингтоне просто запредельная.!!!
    А то что они в хохлостан десятками млрд вооружения вбухали?