В ростовском СИЗО осуждённые за терроризм взяли заложников из числа администрации

В Ростовском СИЗО несколько заключенных захватили заложников из числа сотрудников учреждения и требуют самолет и возможность покинуть Россию. Об этом сообщают российские медиа.Чрезвычайная ситуация в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, там шесть заключенных захватили двух сотрудников учреждения, угрожая их убить, если не будут выполнены их требования. По информации, известно на данный момент, заключенные требуют машину, свободный проход к самолету и вылет за пределы России.Как сообщается, среди захвативших заложников трое террористов, являющихся сторонниками «Исламского государства»*, задержанных и осужденных в прошлом году за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Еще трое заключенных также являются сторонниками террористических организаций.Преступники заранее готовились к захвату заложников, они ослабили решетку камеры и выбрались во двор, после чего захватили помещение дежурной части СИЗО. Сейчас следствие устанавливает, откуда у заключенных появились ножи и флаг «Исламского государства». Не исключается, что их действия координировались извне, а все запрещенное попало к террористам через администрацию СИЗО.Как уточняется, все террористы содержались в разных камерах, но между ними сохранялась связь, что позволило скоординировать действия.Появилась информация, что ростовский ОМОН освободил заложников, ликвидировав двух террористов.* - Террористическая организация, запрещенная в России

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