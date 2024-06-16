В ростовском СИЗО осуждённые за терроризм взяли заложников из числа администрации

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В ростовском СИЗО осуждённые за терроризм взяли заложников из числа администрации

В Ростовском СИЗО несколько заключенных захватили заложников из числа сотрудников учреждения и требуют самолет и возможность покинуть Россию. Об этом сообщают российские медиа.

Чрезвычайная ситуация в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, там шесть заключенных захватили двух сотрудников учреждения, угрожая их убить, если не будут выполнены их требования. По информации, известно на данный момент, заключенные требуют машину, свободный проход к самолету и вылет за пределы России.



Как сообщается, среди захвативших заложников трое террористов, являющихся сторонниками «Исламского государства»*, задержанных и осужденных в прошлом году за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Еще трое заключенных также являются сторонниками террористических организаций.


Преступники заранее готовились к захвату заложников, они ослабили решетку камеры и выбрались во двор, после чего захватили помещение дежурной части СИЗО. Сейчас следствие устанавливает, откуда у заключенных появились ножи и флаг «Исламского государства». Не исключается, что их действия координировались извне, а все запрещенное попало к террористам через администрацию СИЗО.

Как уточняется, все террористы содержались в разных камерах, но между ними сохранялась связь, что позволило скоординировать действия.

Появилась информация, что ростовский ОМОН освободил заложников, ликвидировав двух террористов.

* - Террористическая организация, запрещенная в России
64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +33
    Сегодня, 11:50
    Шерстить не только СИЗО это, а и ФСИН. Точно без их помощи нельзя организвать побег. Откуда ножи, заточки, телефоны, записочки для связи между камерами??? Понятно что от охраны.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +22
      Сегодня, 11:52
      Конечно. Каждая услуга имеет свою цену. Чем запретнее - тем цена явно выше. Коррупция....
      Спецкамеры для отсидки особо обогатившихся - тоже из ниоткуда не появляются....
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +22
        Сегодня, 11:54
        Пишут что решётку раскачали, готовили её, а в нужный момент выдавили. Насколько знаю всегда в СИЗО в камерах проходят шмоны, не только вещи проверяют, но и простукивают кровати, решётки и др. А тут ещё и ножи даже были. Начальника СИЗО в наручники срочно.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +15
          Сегодня, 11:56
          Случившееся явно обусловлено определённым попустительством администрации в режиме. Тут к гадалке не ходи.
          1. fif21 Звание
            fif21
            +15
            Сегодня, 12:07
            Цитата: Nexcom
            Случившееся явно обусловлено определённым попустительством администрации в режиме

            Согласен . Но есть не очень умные , считая , что зверь в человеческом обличии , может стать человеком . Все эти правозащитники должны знать - они защищают не людей , а хитрых изворотливых животных . Можете и дальше гуманизировать , ослаблять режимы , и целовать их в пятую точку . Сколько волка не корми , он все в лес смотрит . Когда введут расстрельные статьи ? Вопрос к правоведу, и офигенному либералу , не Димону . hi
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +14
              Сегодня, 12:29
              Лишнтй раз убеждаемся,что таких живыми брать нельзя.Даже если и сдались,после получения информации оформить как положено.И никааой головной боли потом
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                +5
                Сегодня, 12:51
                Хорошо, что заложников в СИЗО спасли - успели освободить их живыми от захвативших их заключёнными-экстремистами!

                Россиянам категорически не нужен - тем более во время проведения СВО(!) - этот этно-экстремистский Средне-Азиатский и Закавказский ИГИЛовский ВТОРОЙ фронт внутри России!

                Долой ИГИЛовскую атрибутику в СВЕТСКОМ по Конституции РФ государстве - в России!
              2. НИКНН Звание
                НИКНН
                +2
                Сегодня, 12:53
                Цитата: dmi.pris1
                Лишнтй раз убеждаемся,что таких живыми брать нельзя.

                Исправились. Ликвидировали, да и договариваться пытались видимо, что бы время подготовиться было.
              3. Egeny Звание
                Egeny
                +1
                Сегодня, 13:20
                ...поддерживаю, Беслан повторяется...
              4. Cвободный Звание
                Cвободный
                +3
                Сегодня, 13:28
                Уже ликвидированы все участники, говорят иных пострадавших нет. Очень адекватный ответ на действия террористов, а то сами думали наверное в худшем случае пожизненное получат
        2. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +7
          Сегодня, 12:07
          В свиные шкуры террористов завернуть и закопать!

          Потом можно откопать и расстрелять.
          1. Советский Молдаван Звание
            Советский Молдаван
            +5
            Сегодня, 12:21
            Убиты, всё до единого осталось только завернуть
            1. fif21 Звание
              fif21
              +3
              Сегодня, 12:27
              Цитата: Советский Молдаван
              Убиты, всё до единого осталось только завернуть

              good Оба заложника - подполковник и контролер живы . Хорошо сработали , и другим не повадно будет . hi
            2. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              0
              Сегодня, 13:51
              осталось только завернуть
              Увы, не сделают этого, мыженетакие. А если бы так делали всегда - исламский терроризм ушёл бы с 1/7-й части суши, однозначно.
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +3
      Сегодня, 11:56
      Возможно, что это как раз и те, кто сейчас в "заложниках".
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +4
        Сегодня, 12:03
        ясен пень вохра помогла там без кума вообще мороз по хатам а так тюрячка "зеленая" стала вот для братишек и подгончики вольные
    3. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 12:46
      Телефоны, да через сотрудников, заточку можно сделать из ложки, ну коней никто не отменял.
  2. singless Звание
    singless
    +12
    Сегодня, 11:51
    таких растреливать надо а не посиделки устраивать
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -10
    Сегодня, 11:55
    Да пусть убивают, ФСИНовцы это заслужили сами.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 11:56
    Так у самих фсиновцев бизнес на этом, так что - за что боролись на то и напоролись. ФСИН насквозь гнилая контора.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +13
      Сегодня, 12:10
      ФСИН насквозь гнилая контора
      Любая Государственная структура включая силовые, финансовые, медицинские и т.д. всего дишь отражает положение дел в государстве и обществе в целом. Порядок надо наводить везде, начиная с "головы". Справедливости ради надо сказать, что не везде такая скверна. В том же ФСИН есть как "чёрные", так и "красные" зоны.
    2. fif21 Звание
      fif21
      +5
      Сегодня, 12:29
      Цитата: AdAstra
      ФСИН насквозь гнилая контора.

      Как и любая другая контора в РФ, созданная адептами доллара, и обогащения любыми способами . hi
  5. Luminman Звание
    Luminman
    +6
    Сегодня, 11:56
    Сейчас следствие устанавливает, откуда у заключенных появились ножи и флаг «Исламского государства»

    Неплохо было бы ещё установить как они, сидящие в разных камерах, смогли оказаться вместе?
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    +8
    Сегодня, 11:56
    Газом их, газом, как в Норд-Осте! А ещё лучше арестовать их родственников "за пособничество", которые уговорят их сдаться. На худой конец штурм и снайперы, но выполнять требования террористов нельзя!
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 12:00
    А всё, ситуация разрешилась - написали в КР - ликвидировали их всех. Заложники не пострадали.

    https://www.kp.ru/online/news/5856356/

    И это правильно! Террористов - только двухсотить, чтобы неповадно было.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +11
      Сегодня, 12:09
      Спецназ ликвидировал всех шестерых захватчиков в ростовском СИЗО-1
      Все шесть террористов ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой.
      И отлично что сдохли.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +4
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Nexcom
      ликвидировали их всех.

      Жаль, если это так. От них можно было многое узнать о том, кто из администрации СИЗО содействовал этому. Может быть и специально валили наглухо, чтобы никто ничего не мог рассказать о том, кто им помогал, как у них оказались ножи, телефоны, как они все вместе оказались. Такое без помощи со стороны сотрудников ФСИН невозможно.
    3. сорок восьмой Звание
      сорок восьмой
      +1
      Сегодня, 13:36
      А главное не расскажут ничего лишнего: кто организовывал, кто помогал, кто проносил, кто глаза в нужный момент отворачивал. Концы в воду и приплыли
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 12:00
    Больше удивляет что они ходят по улице свободно. Значит есть на свободе тот, кто смотрит на все со стороны госуслуг.
    Что нет возможности посадить снайперов на крышу? Шесть человек - шесть выстрелов.
    Сюрреализм в полном цвете.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:03
      Уже решили проблему...
      1. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 12:51
        Там ещё двое болтаются ...
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 13:51
        Цитата: Nexcom
        Уже решили проблему...

        Курбан-байрам — 16 июня... Главная традиция Курбан-байрама — это жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана... Кхм .. кхе кхе ... как то так получилось интересно ...
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +10
    Сегодня, 12:04
    отсюда мораль, не фиг их держать в тюрьмах, кончать на месте,, либо после получения необходимой информации
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +6
    Сегодня, 12:07
    В данном случае только силовое освобождение. Заложники не гражданские лица, а вертухаи. В том что так произошло есть и их вина. Выживут при штурме - хорошо, а не выживут - профессиональные риски. Захватчиков всех завалить, даже тех кто решит сдаться. P/S выше написали,что уже все разрешилось,вот и славно.
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +9
    Сегодня, 12:07
    Была бы высшая мера для особых случаев, к террористам, проблем бы не было. Убил людей, получил пулю, через месяц все забыли и живут дальше. request
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 12:09
    Ни чего не изменилось со времён СССР ,у кого есть деньги у того есть всё в местах не столь отдалённых.А уже 30 лет при капитализме.Пусть опубликуют " прайс " в Ростовском СИЗО по пунктам .1 Ваххабитская борода - ? $.2 нож- ? $.3 Игиловская * атрибутика- ?$.и т.д и т.п.Похоже без смертной казни ни как . am
  13. Светлан Звание
    Светлан
    -2
    Сегодня, 12:12
    Захватчики - арестанты красовавшиеся на камеру, уже здохли, а заложники освобождены.

    Не нужно превращать ВО в новостную ленту.
  14. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +9
    Сегодня, 12:13
    Это результат грубого нарушения правил заключения особо опасных заключенных, возможно, следствие коррупции:
    1. Ножи у преступников или прочие подготоволенные колюще-режущие предметы. В камерах не проводятся обыски?
    2. Наличие телефонов у бандитов это следствие коррупции и халатности. Коррупция оборачивается для сотрудников ФСИН смертельной опасностью.
    3. Наличие флагов ИГИЛ, прочих символов ИГИЛ, отросших бород. Не проводятся обыски? Сотрудники фсин опять не понимают и не видят что происходит в камерах?
    4. Как могли выломать решётку захватить вооружённого человека в заложники? Решетки не проверяются на прочность или опять халатность?
    5. Как позволяют бандитам вести видеосъёмку и по интернет передавать видео в интренет? Неужели СИЗО не глушится как положено?
    Следствие должно ответить на все эти вопросы и привлечь к суду нарушителей.
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 13:14
      Не видел ни одного сизо, где глушилки стоят... Может лефортово..
    2. сорок восьмой Звание
      сорок восьмой
      0
      Сегодня, 13:39
      Тех, кто мог дать фактуру и указать пальцем, уже замочили. Очень удобно
  15. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +5
    Сегодня, 12:17
    Объективности ради..уже много лет в МВД проблема с людьми.
    В том числе и из-за управителей, которые подсократили
    лет 15 назад штаты.
    Зарплаты не высокие. Мужики еще в 2010 гг. начали оттуда
    увольняться. Ныне очень много женщин работает.

    Из-за неконкурентных зарплат, создался доп.фактор кумовства,
    коррупции. А юг РФ(СССР) всегда был известен этим дерьмом.
    Считаю произошедшее наложением системной и региональной проблем, как всегда недооцененных на самом верху.

    Больше всего удивляет, почему ваххабиты не на Таймыре сидят.
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      +1
      Сегодня, 13:15
      Сизо к мвд уже много лет не имеет отношение к мвд
  16. юрий Л Звание
    юрий Л
    -4
    Сегодня, 12:19
    Почему мы не слышим про поддерживающие исламский терроризм во всем мире СБУ и ЦРУ в приложении к данному конкретному случаю?Highly likely( как ныне модно говорить среди террористов)их кровавый след там есть в любом случае.
  17. Скифф Звание
    Скифф
    +1
    Сегодня, 12:21
    Мусора и есть мусора, даже своих за деньги продают...
  18. Землекоп Звание
    Землекоп
    +5
    Сегодня, 12:22
    Местный фсиновский бизнес по оказанию платных услуг боком вылез...сейчас полят головы не из за этого бизнеса..а за то что попались..вернее за то что произошло...а бизнес продолжит процветать.
  19. Владимир М Звание
    Владимир М
    +9
    Сегодня, 12:22
    Все понимаю, но есть только два вопроса - 1 почему целое ФСИН "постеснялась" за все это время хотя бы побрить и пострич этих зверьков, 2 откуда в СИЗО у зверьков символика террористов и ножи. Наверное макрон с байденом передали. А так больше вопросов и нет. Пишут, что все террористы ликвидированы - кто-то "вздохнул спокойно"...
    p.s. однозначно зверьё подлежит ликвидации, но не мешало бы и получить ответы на эти два вопроса.
  20. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 12:27
    Ждем очередного сообщения, что глава СК Бастрыкин взял дело под личный контроль.
  21. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 12:27
    Дай Бог доброго здоровья всем, кто проводил операцию по ликвидации этой бородатой нечисти. На фото она еще живая, но сейчас - уже жарится в пекле.
  22. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 12:31
    Вроде уже освободили. Оперативно hi Ганжубасов ликвидировали. Так бы всегда и везде.
  23. tralmaster Звание
    tralmaster
    +4
    Сегодня, 12:35
    Интересно бы увидет отчет последней комплексной проверки ФСИН по соответствию камер нормативным документам? Ну и отсюда можно зделать выводы .
  24. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    +1
    Сегодня, 12:47
    Всё банально просто: одни обогащаются за счет здоровья а порой жизни других. Сецназ ФСИН исправляет ошибки но саму систему.
  25. Филин Звание
    Филин
    0
    Сегодня, 12:49
    За участие и за подготовку террористического акта - должна быть введена только одна мера ответственности, смертная казнь через повешенье, с последующей кремацией и развеянием пепла. Эти нелюди ведут активную пропаганду в местах лишения свободы с целью привлечения новых боевиков в свои ряды.
  26. klev72 Звание
    klev72
    -1
    Сегодня, 12:53
    Когда смертную казнь введём и прекратим этот цирк с захватом СИЗО? Террорист на нашей территории жить не должен, это не пансионат для всякой мировой мрази, а наш дом.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 13:02
      Главный вопрос не в том, что есть в Государстве смертная казнь или нет. А в том, что зверьё даже в СИЗО может иметь ножи, символику террористов..., что тогда говорить про улицу.
      1. klev72 Звание
        klev72
        +2
        Сегодня, 13:14
        Вы в курсе, что на зонах кроме красной и черной появилась и процветает зелёная!? Для вскармливания за наш счёт профессиональных убийц созданы тепличные условия. Ждём, когда взорвется? Они многие уже руки в нашей крови искупали. Ножи в СИЗО это цветочки. Проблема в другом. Мы им даём право к нам в дом табуном переться и убивать нас под радостное подбадривание их сторонников, с гарантированным пожизненным обеспечением за наш счёт. Дорога к нам должна быть дорогой в один конец без варианта иметь упокоение в нашей земле с табличкой на могиле.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 13:25
          Так я об этом и говорю. Взять тот же случай в Челябинске (город "суровых русских мужиков"), когда стая зверья зарезала 17-летнего парня. Эти звери на суде повернулись задницами к судье и гос обвинителю, громко на своем языке разговаривали, перебивали судью.... Это как же судья должен не уважать себя. Я понимаю что диапспоры не только заплатили, но и запугали. На территориях нашего Государстве не действуют Светские законы, зверьё знает что диаспора "все порешает" - и в лучшем случае "извинение на камеру", в худшем - минимальные сроки. Отсюда и "зелёные зоны" и здесь уже ничего не изменит наличие смертной казни. Смертная казнь будет применяться уже против коренного населения за защиту своего ребенка и своей семьи.
          1. klev72 Звание
            klev72
            0
            Сегодня, 13:34
            Сейчас сразу не изменит, как любое начатое действие. Но если не начинать путь в правильном направлении, то и не осилим его никогда.
  27. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +2
    Сегодня, 13:00
    Наши тюрьмы и зоны места обогащения вертухаев. Все пронизано коррупцией - продается и покупается все что угодно. Вспомните Цапка, что шашлыки и омаров ел в камере. Пока такая система имеет место быть - захваты будут. Тюремная администрация способна гнобить только интиллигентов, а против борзых трусливая, предпочитает договорняки
  28. Виктор Губанков Звание
    Виктор Губанков
    +1
    Сегодня, 13:02
    Ещё одна причина возобновления смертной казни для осужденных за терроризм.
  29. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:05
    В ростовском СИЗО осуждённые за терроризм взяли заложников из числа администрации

    Лишний аргумент в пользу смертной казни за терроризм и другие общественно высокоопасные для общества преступления.
    ну дали им по 18 с копейками лет и что? Нам теперь это время их кормить, содержать, обеспечивать медицинское обслуживание? У нас что, заняться больше не чем? Или мы настолько богатые, что можем десятилетиями содержать на своём хребту преступников, обеспечивая их всем бесплатным?
    может лучше на пенсионеров и наших инвалидов, которых за время СВО кратно возросло, эти силы тратить? На улучшение качества их жизни и защищённости?
    Наши чиновники миллиарды воруют, их осудят на десяток лет, потом по амнистии выпустят через год другой и всё наказание? Живите дальше на "честно на ворованное"? Наркоторговцы уничтожают наше будущее, травя наших детей, наименее защищённых наших граждан!!! Тоже посидят и выйдут на свободу?
    Больше десятка лет не нужно ни кого содержать, или особо опасные производства или к стенке.
    Нужно не о преступниках думать, а о гражданах, что своими потом и мозолями их содержат!!! am
    1. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 13:08
      «В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы», — говорится в заявлении ведомства.

      Пристрелили бы сразу после суда, скольких бы головняков избежали.!!!
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 13:22
        Цитата: К-50
        Пристрелили бы сразу после суда, скольких бы головняков избежали.!!!

        Так их до суда расстреляли, они под следствием были.
  30. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 13:09
    Да уже всех кончили при штурме, фото в сети навалом, сотрудники живы здоровы.
  31. Ю-81 Звание
    Ю-81
    0
    Сегодня, 13:14
    И как же это могло произойти в обществе в котором основная идея заключается в том чтобы получить побольше денег без оглядки на мораль и совесть...? Прям секрет из секретов... Блин, можно сколько угодно пенять на исполнителей, но не меняя общего подхода ни храма такое не устраняется.