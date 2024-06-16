Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы

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Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы

Россия попытается отрезать Украину от Черного моря, захватив Одессу, такой вывод делают украинские эксперты после отказа Зеленского принять российские условия по мирному договору. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».

Отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией породил множество предположений о дальнейшем развитии ситуации. Обсуждение идет как в России, так и на Украине. Вариант с захватом Одессы и отрезанием Киева от Черного моря считается самым реальным. А вот в отношении дальнейших действий российской армии мнения расходятся.



На данный момент обсуждаются два варианта, первый из которых подразумевает полный захват российской армией Черноморского побережья Украины и остановку боевых действий по линии фронта на тот момент. Второй вариант подразумевает всё то же самое, но с продолжением боевых действий и захватом дополнительных регионов Украины.

Киевская хунта не верит ни в один из этих вариантов, заявляя, что для захвата Николаева и Одессы у российской армии якобы не хватит сил и средств. Такой вывод сделан на основании сегодняшней ситуации, когда ВС России «месяцами» штурмуют один населенный пункт.

Таким темпом, да ещё и с учетом необходимости форсировать Днепр, до Одессы армия РФ вряд ли дойдёт

— пишет «Страна.ua».

Единственный выход для ВС России — это введение в бой дополнительных резервов после второй волны мобилизации, утверждают украинские «эксперты».

Напомним, что на сегодняшний день группировка российских войск в зоне СВО и на прилегающих территориях равна 700 тысячам военнослужащих. Такие данные привел российский президент.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 13:13
    «Россия попытается отрезать Украину от Чёрного моря, захватив Одессу» —

    — Освободив.Одесса русский город! ...
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 13:17
      «Освободив ...»©
      А заодно, чтобы два раза не ходить и почистить акваторию Чёрного моря.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +8
    Сегодня, 13:20
    Слишком много связывает нас русских с Одессой, чтобы она оставалась под властью сионо-нацистов: её надо освободить.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      +1
      Сегодня, 13:28
      Одессу и Николаев конечно надо освободить, вот только кем и чем. Ну чем мы пожалуй наскребём, а вот кем это вопрос???На данный момент у нас почти паритет в людях ну может у украинцев чуть больше. А для захвата таких обширных территорий необходимо хотя бы двукратное преимущество во всём.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 13:47
        Двухкратное преимущество будет достигнуто, когда всу сдуются
  3. b-ili-d Звание
    b-ili-d
    +5
    Сегодня, 13:22
    А,как же Харьков? Харьков не менее русский город.
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      +1
      Сегодня, 13:25
      И акваторию Черного моря и Харьков. !
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +5
      Сегодня, 13:26
      На укре нет ничего более важного , чем Одесса. Ни куЙЫв , ни Харьков , не имеют такого стратегического значения , как Одесса-Мама!
  4. Uno Звание
    Uno
    -2
    Сегодня, 13:27
    "Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua»", супер "украинские медиа", яснопонятно)
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 13:28
    Да и при ежедневных потерях тарасЫкив по 2000 голов , к НГ уже и не останется захЫстнЫкив!
    1. aleks.29ru Звание
      aleks.29ru
      -1
      Сегодня, 13:43
      2000 их - это 400 наших, по словам главнокомандующего.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 13:44
    . Таким темпом, да ещё и с учетом необходимости форсировать Днепр, до Одессы армия РФ вряд ли дойдёт

    Ещё как дойдём. Просто когда мобики у всу кончатся
  7. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 13:50
    Цезарь же на днях ясно дал понять ,что ему хотя бы присоединить, то что он поспешно в конституцию вписал, Какая Одесса?.Кто форсировать Днепр будет?.Ура -патриоты вплавь на боевых диванах?) очень сомневаюсь
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:51
    Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы
    К такому выводу не придет разве что имбецил. При любом раскладе Одесса должна быть российской и никакого отношения к каклам она не имеет и не имела