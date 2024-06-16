Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы

Таким темпом, да ещё и с учетом необходимости форсировать Днепр, до Одессы армия РФ вряд ли дойдёт

Россия попытается отрезать Украину от Черного моря, захватив Одессу, такой вывод делают украинские эксперты после отказа Зеленского принять российские условия по мирному договору. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».Отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией породил множество предположений о дальнейшем развитии ситуации. Обсуждение идет как в России, так и на Украине. Вариант с захватом Одессы и отрезанием Киева от Черного моря считается самым реальным. А вот в отношении дальнейших действий российской армии мнения расходятся.На данный момент обсуждаются два варианта, первый из которых подразумевает полный захват российской армией Черноморского побережья Украины и остановку боевых действий по линии фронта на тот момент. Второй вариант подразумевает всё то же самое, но с продолжением боевых действий и захватом дополнительных регионов Украины.Киевская хунта не верит ни в один из этих вариантов, заявляя, что для захвата Николаева и Одессы у российской армии якобы не хватит сил и средств. Такой вывод сделан на основании сегодняшней ситуации, когда ВС России «месяцами» штурмуют один населенный пункт.— пишет «Страна.ua».Единственный выход для ВС России — это введение в бой дополнительных резервов после второй волны мобилизации, утверждают украинские «эксперты».Напомним, что на сегодняшний день группировка российских войск в зоне СВО и на прилегающих территориях равна 700 тысячам военнослужащих. Такие данные привел российский президент.