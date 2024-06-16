Украинские медиа: Отказ Зеленского от переговоров с Россией приведёт к потере Одессы
Россия попытается отрезать Украину от Черного моря, захватив Одессу, такой вывод делают украинские эксперты после отказа Зеленского принять российские условия по мирному договору. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».
Отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией породил множество предположений о дальнейшем развитии ситуации. Обсуждение идет как в России, так и на Украине. Вариант с захватом Одессы и отрезанием Киева от Черного моря считается самым реальным. А вот в отношении дальнейших действий российской армии мнения расходятся.
На данный момент обсуждаются два варианта, первый из которых подразумевает полный захват российской армией Черноморского побережья Украины и остановку боевых действий по линии фронта на тот момент. Второй вариант подразумевает всё то же самое, но с продолжением боевых действий и захватом дополнительных регионов Украины.
Киевская хунта не верит ни в один из этих вариантов, заявляя, что для захвата Николаева и Одессы у российской армии якобы не хватит сил и средств. Такой вывод сделан на основании сегодняшней ситуации, когда ВС России «месяцами» штурмуют один населенный пункт.
— пишет «Страна.ua».
Единственный выход для ВС России — это введение в бой дополнительных резервов после второй волны мобилизации, утверждают украинские «эксперты».
Напомним, что на сегодняшний день группировка российских войск в зоне СВО и на прилегающих территориях равна 700 тысячам военнослужащих. Такие данные привел российский президент.
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