Подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области - Минобороны
Очередные сутки спецоперации прошли без больших изменений на линии обороны, хотя ВС России продолжают наступать по всем направлениям. Противник находится в обороне, проводя контратаки на некоторых направлениях.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражено три контратаки. Потери противника: до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD».
По остальным направлениям без больших изменений, хотя продвижение есть, как и заходы в населенные пункты. Подтверждением этому может служить переход под контроль российской армии села Загорное Запорожской области. Село находится на Гуляйпольском направлении. Освободили его бойцы группировки войск «Восток», хотя до этого никаких сообщений не было.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки, кроме Северного: по личному составу - 1480 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - танк, семь бронемашин, две боевые машины пехоты, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии - восемь гаубиц Д-30, три Д-20, три орудия М119, три «Мста-Б», по одной гаубице М777, FH-70, Д-44, САУ «Krab» и AS-90 Braveheart, три станции РЭБ «Нота» и одна «Буковель-AD».
Средствами ПВО сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов.
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