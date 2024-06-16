Подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области - Минобороны

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Подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области - Минобороны

Очередные сутки спецоперации прошли без больших изменений на линии обороны, хотя ВС России продолжают наступать по всем направлениям. Противник находится в обороне, проводя контратаки на некоторых направлениях.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражено три контратаки. Потери противника: до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD».



По остальным направлениям без больших изменений, хотя продвижение есть, как и заходы в населенные пункты. Подтверждением этому может служить переход под контроль российской армии села Загорное Запорожской области. Село находится на Гуляйпольском направлении. Освободили его бойцы группировки войск «Восток», хотя до этого никаких сообщений не было.


Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки, кроме Северного: по личному составу - 1480 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - танк, семь бронемашин, две боевые машины пехоты, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии - восемь гаубиц Д-30, три Д-20, три орудия М119, три «Мста-Б», по одной гаубице М777, FH-70, Д-44, САУ «Krab» и AS-90 Braveheart, три станции РЭБ «Нота» и одна «Буковель-AD».

Средствами ПВО сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов.
3 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +6
    Сегодня, 15:08
    Мониторинговые ресурсы сообщают об очередном продвижении армии России на Южно-Донецком участке фронта.

    По состоянию на утро 15 июня наши бойцы в районе дороги Т-05−21 Марьинка-Угледар контролируют участок, прилегающий к селу Водяное, и ведут бой на подступах к заводу «Буддеталь» («Стройдеталь», он соседствует с шахтой им. Сургая).

    Такую любопытную и даже сенсационную информацию публикует заблокированный в нашей стране паблик liveuamap, за которым торчат уши Пентагона.

    Согласно карте этого ресурса, Каолиновый карьер вблизи поселка Владимировка (Волновахский район) уже находится в красном (российском) закрасе, при этом обзорщики сайта «Військова Країна» (заблокированного в РФ) указывают, что здесь окопался батальон 72-й ОМБр.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 15:15
      В продолжении поста.

      Админ 105-го полка НМ ДНР сообщил, что «украинские войска в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении. Пути снабжения на этом участке находятся под огневым контролем Русской Армии».

      Эти данные согласуются с воплями жовто-блакитных экспертов. В частности, лютый русофоб с русской фамилией Мирошников огорчил щирых громадян: «В районе Владимировки (Угледарское направление) дела откровенно не очень.Одно из подразделений попало в сложное положение после того, как командир другого подразделения скрыл факт потери территории и подставил смежников под удар. Надо срочно принимать решения и спасать ситуацию, иначе ничем хорошим на тактическом уровне это не закончится".

      Похоже, боржоми пить уже поздно. Минобороны незалежной начало игру в молчанку, а Банковая запретила самостийной информационной помойке публиковать какие-либо сведения об этой ситуации. Офицер Генштаба ВСУ на условиях конфиденциальности рассказал украинской «телеге», что речь идет далеко не о первом таком случае.Подставы «соседей» на уровне взводов и рот давно уже стали рутиной для бандеровцев. Но на этот раз в огненный мешок попало достаточно крупное воинское соединение.
  2. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 15:24
    странно, что наше командование по каким то пренебрегает именно запорожским направлением. Просто смещение фронта к Гуляйполю и Орехову создаёт угрозу не городам типа Славянска-Краматорску, а целому областному центру - Запорожью. А это - было бы очень значимым достижением.