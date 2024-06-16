Российские ресурсы: Новейшая зенитная система С-500 «Прометей» прикроет Крымский мост

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Российские ресурсы: Новейшая зенитная система С-500 «Прометей» прикроет Крымский мост

Россия развернула первую батарею зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в Краснодарском крае. Как сообщают российские ресурсы, новейший комплекс ПВО/ПРО будет прикрывать Крымский мост.

О том, что зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» начали поступать в войска, в апреле этого года сообщал Сергей Шойгу, занимавший в то время пост министра обороны. По его словам, в войска комплекс будет поставляться в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.



На данный момент поступает информация, что комплекс развернут на территории Краснодарского края, но без каких-либо подробностей. «Прометей» должен будет прикрывать Крымский мост. А вот по информации военной разведки Украины, С-500 был якобы развернут в Крыму для перехвата украинских ракет, а также защиты Крымского моста. Об этом пару дней назад заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.

Россия развернула свою единую систему противовоздушной обороны С-500 в Крыму, поскольку Украина усиливает свои атаки на оккупированном полуострове

— заявил Буданов*.

С-500 «Прометей» — новейшая российская зенитная система, способная поражать цели в ближнем космосе. Особенностью комплекса является способность работать по широкому спектру целей на высотах до 200 км и на дальности до 600 км. В начале этого года «Прометей» завершил серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Последний этап испытаний комплекса С-500 прошел 22 февраля, когда «Прометей» поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». После этого было объявлено, что в войска он пойдет в этом году.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ААК Звание
    ААК
    +8
    Сегодня, 15:28
    В первую очередь - "Прометей" это оружие против баллистики, для КР и БПЛА достаточно гораздо более простых и не очень дорогих средств ПВО, а так одна дальнобойная ракета "Прометея" по стоимости практически тот-же АТАКМС
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +4
      Сегодня, 15:58
      Вообще то, даже особо не понимающему в ПВО известно, что сейчас одного С-500 мало. Это должна быть система разноуровневого ПВО ближнего, среднего и дальнего действия. Да, и сам С-500 нужно защищать должным образом. А баллистическая ракета АТАКМСа при полете поднимается чуть ли не до космоса. Так, что сбивать её с помощью С-500 самое то. К тому же С-500 применяет разные ракеты.
    2. DenVB Звание
      DenVB
      +1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: ААК
      а так одна дальнобойная ракета "Прометея" по стоимости практически тот-же АТАКМС

      Я думаю, она раз в десять дороже его, даже с учетом того, что у нас в оборонке цены пониже, чем у них. Золотая защита выйдет, да и не факт, что эффективная. Ракет 77Н6 на одной пусковой - всего две штуки.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +6
    Сегодня, 15:30
    Сильно извиняюсь, но при чем тут слова террориста и экстремиста?!
    Да пусть уже с-500 прикрывает значимые объекты, но буданов тут при чем, объясните, а?!
  3. Codett Звание
    Codett
    +2
    Сегодня, 15:31
    Белгород прикройте, потом уже мост, там люди гибнут, в первую очередь населенные пункты, люди важнее.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 15:55
      Защищают, сбивают очень много, ребята стараются. Просто массированно террористически обстреливают город всем чем могут. В основном БПЛ
      1. Codett Звание
        Codett
        -2
        Сегодня, 16:10
        Понятно что защищают и мост тоже, я не предлагаю совсем его не защищать, но мост можно восстановить и в случае необходимости есть паромы, а людей не вернуть, поэтому я считаю что населенные пункты должны быть в приоритете, хотя понятно что это не Рублёвка или Барвиха, вот там ПВО будь здоров.
    2. Грица Звание
      Грица
      -1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Codett
      Белгород прикройте, потом уже мост, там люди гибнут, в первую очередь населенные пункты, люди важнее.

      С той стороны тоже не дураки сидят (причем, не забываем, что за пультами управления АТАКАМСами сидят именно американцы). Поэтому они могут выбирать приоритеты для применения дорогущих ракет. А мост гораздо важнее, чем какая либо пятиэтажка в городе.
      1. Codett Звание
        Codett
        +1
        Сегодня, 16:45
        Ну-ну что бы вы написали будь ваши родные под прицелом, для нормального человека и нормальной власти граждане должны быть важнее, мост можно восстановить и ещё раз повторюсь есть паромы, да дороже хотя сейчас видимо деньги важнее чем жизни обычных людей.
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 15:31
    Будут ли для него достойные цели в районе Крымского моста? Не для перехвата АТАКАМСОВ он создавался.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:37
      Вот и я не пойму. Он же в первую очередь как противоспутниковая система создавался и перехвата межконтинентальных ракет. request
      Этот комплекс не для бпла и крылатых ракет
  5. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    0
    Сегодня, 15:41
    Ну если Прометей-так все будет в норме, поверьте
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 15:51
    С500 создавалось не для этого. Это комплекс ПРО и толку от него не будет от слова совсем. Там хватит дивизиона С400 и нескольких десятков комплексом средней и малой дальности (ТОР, БУК, Панцирь).
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Виктор Сергеев
      С500 создавалось не для этого. Это комплекс ПРО и толку от него не будет от слова совсем. Там хватит дивизиона С400 и нескольких десятков комплексом средней и малой дальности (ТОР, БУК, Панцирь).


      Под названием С-500 подразумеваются по сути 2 ЗРК.Один как ПВО дальнего радиуса действия со своими ракетами,второй как ПРО для работы по баллистике вплоть до БРСД соответственно уже с другими ракетами.В статье об этом говорится.

      . О том, что зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» начали поступать в войска, в апреле этого года сообщал Сергей Шойгу, занимавший в то время пост министра обороны. По его словам, в войска комплекс будет поставляться в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.


      . В начале этого года «Прометей» завершил серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Последний этап испытаний комплекса С-500 прошел 22 февраля, когда «Прометей» поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». После этого было объявлено, что в войска он пойдет в этом году.
  7. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 15:51
    И сам С500 надо прикрыть. А то охота идёт на наше ПВО.
    1. Codett Звание
      Codett
      0
      Сегодня, 16:12
      Очень надеюсь что прикроют, хотя с ангарами для авиации есть проблема, но всё же хотелось бы верить, что у ПВО дела идут лучше
    2. Грица Звание
      Грица
      +2
      Сегодня, 16:15
      Цитата: Олеся Леся
      И сам С500 надо прикрыть.

      И вокруг него должно быть кольцо из Панцирей.
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 16:10
    Имя "Прометей" означает «мыслящий прежде», «предвидящий» и в мифологии - это защитник людей.
    Не зря С-500 именно так назвали!
  9. Cartograf Звание
    Cartograf
    -3
    Сегодня, 16:18
    А кто с 500 прикроет? С 300 и с 400 просрали. СУ 57 тоже профукали. Осталось из аналоговнет с 500 и Армата
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:39
      И куда же делись с-300 и с-400? И су-57?
  10. Дво Звание
    Дво
    0
    Сегодня, 16:23
    Ну значит ждите что по нему отработают специалисты из НАТО , начнут тестить этот комплекс запуская различные цели как он отрабатывает .А затем как обычно пару пакетов ракет, пока комплекс не успеет перезарядиться и прикрывающие его ПВО их уничтожают. Я думаю спецам из США интересно как PrSM поведёт себя в реальных боевых условиях, вероятнее всего они привезут её на Украину и испытают. А потом Буданов раструбит на весь мир как они С 500 поразили.
  11. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 16:24
    Вот по С-400 я думаю проблема в том что там ракеты с полуактивным наведением в основном, с активным мало ракет скорее всего. В сети написано что одновременно комллекс может 80 целей атаковать, но это скорее всего ракетами с активной ГСН.
  12. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 16:25
    Война в воздухе, на земле и на море.
  13. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    0
    Сегодня, 16:47
    заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.

    Странно, что подобное вообще обсуждается. В бандеровских СМИ есть бред ещё жёстче. Можно например обсудить как Путину помогают инопланетяне во время СВО.
    Фашисты делают подобные заявления что бы оправдаться перед своими спонсорами о том, что бы ни одна ракета Storm Shadow и Atacms не попала в Крымский мост.