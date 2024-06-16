Мелони: Если Россия не согласится на мирные условия швейцарского саммита, то её заставят это сделать

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Мелони: Если Россия не согласится на мирные условия швейцарского саммита, то её заставят это сделать

Если Россия не согласится на сформулированные в ходе «саммита мира» в Швейцарии условия мирного урегулирования, то коллективный Запад заставит ее сдаться. С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Западные страны должны сформулировать в ходе саммита в Швейцарии условия, на которых должен быть заключен мир на Украине. В дальнейшем они будут доведены до России, но если она не захочет следовать им, то Запад заставит ее это сделать. Естественно, Запад продолжит поддерживать Украину до полной победы над Россией.



Защищать Украину означает защищать систему правил [в мире]. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться

— заявила Мелони.

Все требования должны быть размещены в итоговом документе саммита, но, поскольку он фактически провален, то в него включат требования вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, снять блокировку с украинских портов на Черном море и прекратить их обстрелы. Также в декларации призывают уважать территориальную целостность Украины.

Между тем 11 стран отказались подписывать итоговый документ саммита, среди них Саудовская Аравия, Бразилия, Таиланд, Мексика, ЮАР и Индия.
11 комментариев
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  1. Баюн Звание
    Баюн
    +3
    Сегодня, 16:43
    Навеяло. Представил эту тётю в костюме зайки из журнала для взрослых, но с автоматом. А далее по анекдоту: "Медведь! Если ты не унизишисься - пиф-паф-пиф - то мы. Пиф... - патроны кончились... Сами унизимся перед тобой еще больше!"
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 16:48
      «Навеяло.»©
      А мне навеяло:
      "Зинка, как картинка с фраером гребëт"... и дальше по тексту.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 16:50
        Да леший их масонов-иезуитуов разберет... Думаешь "Зинка", ан, глядь - "Мурка";)
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:44
    Да, существует устремление объединённого "планетарного интернационала олигархов" к тотальному завоеванию мира.
    Россия - поледний оплот привостояния этому плану, а котором - ниже:

    https://cont.ws/@as39sa179/2797169
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 16:48
    Не выросла у них (Запада и гейропе) заставалка, иш че у думали поражение России, а хуху не хохо, вот смотришь на этот цирк шапито и задаешся мыслю, а не обкуренный там ли наркоман Зе руководит этим шапито, по ходу с делом Диментом они оба в этом цирке главные, только Зе он на побегушках, а городу на мирового Наполеона тянет зы!
  4. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 16:49
    Ну, попробуй заставь. На словах вы все "львы толстые", а на деле *** простые
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 16:49
    Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться

    Детка, твое место у па.... плиты... жрать мужу готовить, портки его стирать, подгузники детю менять и воспитывать... а не Россию матушку на колени ставить! soldier Заедостали уже всяки телки, которым рутовые права кто-то дал... лучшие работницы месяца с протертыми коленями
  6. jamonchik Звание
    jamonchik
    0
    Сегодня, 16:49
    Эта прошмандовка будет заставлять Россию ? wassat tongue soldier
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:50
    Не поленился 88 стран подписали ,рекомендацию итогов саммита.Мелони сегодня " наркоманка " дня ,но ещё не вечер,могут первое место и отобрать.
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:50
    Мелони: Если Россия не согласится на мирные условия швейцарского саммита, то её заставят это сделать

    А заставлялка то отросла? А то, судя по фото, былые дыньки у Мелоньи и те усохли... lol
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:51
    Мелони: Если Россия не согласится на мирные условия швейцарского саммита, то её заставят это сделать

    А "заставлялка" выдержит? Пупок не развяжется? Или хочешь сказать, что сейчас в поддавки запад играет? fool
    Я понимаю вам окраинцев не жалко, ибо в основном они всё равно русские. Но если соберётесь Россию "заставлять", то парой тысяч в день будут уже ваши сыновья, братья, отцы, соседи наконец. В самом деле готовы их жизнь и здоровье поставить на кон? lol