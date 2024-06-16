Мелони: Если Россия не согласится на мирные условия швейцарского саммита, то её заставят это сделать

Защищать Украину означает защищать систему правил [в мире]. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться

Если Россия не согласится на сформулированные в ходе «саммита мира» в Швейцарии условия мирного урегулирования, то коллективный Запад заставит ее сдаться. С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.Западные страны должны сформулировать в ходе саммита в Швейцарии условия, на которых должен быть заключен мир на Украине. В дальнейшем они будут доведены до России, но если она не захочет следовать им, то Запад заставит ее это сделать. Естественно, Запад продолжит поддерживать Украину до полной победы над Россией.— заявила Мелони.Все требования должны быть размещены в итоговом документе саммита, но, поскольку он фактически провален, то в него включат требования вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, снять блокировку с украинских портов на Черном море и прекратить их обстрелы. Также в декларации призывают уважать территориальную целостность Украины.Между тем 11 стран отказались подписывать итоговый документ саммита, среди них Саудовская Аравия, Бразилия, Таиланд, Мексика, ЮАР и Индия.