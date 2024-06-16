ВС РФ продвинулись севернее освобождённой Новоалександровки, приближаясь к селу Воздвиженка

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ВС РФ продвинулись севернее освобождённой Новоалександровки, приближаясь к селу Воздвиженка

Пока в Швейцарии проходил более чем странный междусобойчик, большинство участников которого вообще не понимали, что они на нём делают, российская армия продолжала боевую работу по освобождению конституционных территорий Российской Федерации. В течение суток Вооружённые силы России после освобождения села Новоалександровка продвинулись не менее чем на 2 км к северу от этого населённого пункта. Освобождено около 2,8 кв. км территории.

Это позволило приблизиться к селу Воздвиженка, которое остаётся последним на пути ВС РФ по выходу к ключевому маршруту снабжения группировки ВСУ на Донбассе. Речь об автодороге Покровск-Константиновка (или в больших масштабах – Днепропетровск-Луганск), по которой осуществляется поддержка ресурсами не только гарнизона ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра, но и фактически трёх четвертей всей донбасской группировки врага.



К настоящему моменту ВСУ, отступая от Новоалександровки, над которой утрачен контроль, под натиском российской армии вынуждены прижиматься как к упомянутой Воздвиженке, так и к той самой дороге (помечена жёлтым цветом).



Учитывая тот факт, что Воздвиженка находится в низменности, у ВСУ крайне мало шансов сохранить контроль над этим селом. Поэтому украинское командование пытается использовать фактор высот, которые расположены между Возвиженкой и дорогой Покровск-Константиновка, чтобы попытаться сдержать наступающие Вооружённые силы России.
3 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 17:12
    Собаки лают, а караван идёт. Нашим бойцам ратной удачи.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 18:08
      Украинские независимые эксперты сообщают о резком ухудшении положения ВСУ в Красногоровке и видят те же признаки кризиса обороны, что наблюдались в Авдеевке накануне оставления города. Согласно информации, поступающей как по российским каналам, так и по линии западных наблюдателей, русские солдаты имеют успех севернее завода огнеупоров, захватив после небольшой оперативной паузы более половины многоэтажных домов.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 18:55
        Взятие Красногоровки позволит выровнять фронт вплоть до Карловки, тем более что половина Невельского опять наша.
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    3. Комментарий был удален.