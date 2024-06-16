Саммит «курам на смех»: за суверенитет и территориальную целостность Украины высказалось Косово, которое НАТО насильно отторгло от Сербии - без референдума

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Саммит «курам на смех»: за суверенитет и территориальную целостность Украины высказалось Косово, которое НАТО насильно отторгло от Сербии - без референдума

Принятая на так называемом «саммите мира» в Швейцарии итоговая декларация (которую, кстати, не все участники поддержали) в полной мере дискредитирует сам формат международного права, о котором в последние пару дней активно рассуждали в Бюргенштоке. В декларации заявлено, что «необходимо основываться на основном принципе - о территориальной целостности и суверенитете государств». Мол, как только это «осознает» Россия, так сразу же она будет «приглашена за стол переговоров». То есть, прямого заявления об «отводе войск на границы 1991 года» нет, зато есть попытка притянуть за уши международное право, якобы в данном случае целиком и полностью стоящее на защите Украины.

Однако есть как минимум две вещи, которые фактически нивелируют все потуги лиц, пытавшихся продемонстрировать поддержку Зеленского и Ко.



Во-первых, в международном праве прописан и другой крайне важный принцип – право наций (народов) на самоопределение. Он же подчёркивает незыблемость главного принципа демократии – всенародного волеизъявления.

Посему подписантам «декларации» в Швейцарии нужно напомнить, что международное право, с которым они пытаются играть в свои игры, чётко обозначает: референдум – высшая форма демократии. И именно на основе референдумов территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в 2022 году вошли в состав Российской Федерации.

Тем же лицам стоит напомнить, например, о том, что территория Косово была отторгнута от Сербии как без проведения референдума, так и без учёта того самого принципа суверенитета и территориальной целостности, на которые уповают подписанты. Кстати, среди подписантов, курам на смех, и то самое Косово… Это оно-то выступает за территориальную целостность государств? Тогда – бегом марш под юрисдикцию Белграда! А как иначе… Или снова «вы не понимаете, это другое»? Только так теперь не работает. Никакого двойного дна у международного права нет. Если высказался за это право, то будь любезен соблюдать его сам.

Во-вторых, если ряд европейских стран активно поддержали на саммите Зеленского в Швейцарии «территориальную целостность и суверенитет» Украины, то где же их равная активность по поддержанию того же в палестинском вопросе? Ведь буквально в течение нескольких недель череда стран ЕС приняла декларации о признании независимости Палестины, так почему же нет никаких «мирных саммитов» по Газе, по Рафаху? Почему нет требований к Израилю?

В общем, снова тот случай, когда решили достать из ящика стола «основные принципы ООН», но у самих настолько рыльце в пушку, что сами себя с этими принципами и выставили в качестве тех, кто их не исполняет и исполнять не собирается.
30 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +15
    Сегодня, 17:32
    Я подготовился к голосованию по рекомендациям к России по Украине в Швейцарии.У меня три варианта что нам делать с этими рекомендациями.
    1. ANB Звание
      ANB
      +6
      Сегодня, 17:50
      Унитаз не очень подходит - бумага жёсткая. А вот самого главного варианта нет - свернуть в трубочку и засунуть в попу авторам и подписантам. Но такую картинку модератор зарубит. :)
      1. Арка Звание
        Арка
        +1
        Сегодня, 19:10
        Перед этим тщательно вымочив её в скипидаре. А очень умным, типа деды или чухонца ещё и спичку поднести
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:12
      что нам делать с этими рекомендациями
      Я бы выбрал унитаз. Рационально и демонстративно winked
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +10
    Сегодня, 17:34
    Сборище дегенератов , которые способны только....
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 18:01
      Ну так и обсуждают там формулу клоуна.
  3. Roust Звание
    Roust
    +6
    Сегодня, 17:35
    Это просто очередной скрип колеса цирка шапито под названием умирающий ЕС.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:46
    А Сербия то подписала или как???
    1. solar Звание
      solar
      -2
      Сегодня, 17:50
      А Сербия то подписала или как???

      Подписала. Ниже список я выложил.
  5. solar Звание
    solar
    -3
    Сегодня, 17:48
    Принятая на так называемом «саммите мира» в Швейцарии итоговая декларация (которую, кстати, не все участники поддержали)

    Список "подписантов" с фотографиями.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:14
      Список "подписантов" с фотографиями
      Запомнить бы хорошенько МИДу этих самых подписантов
      1. solar Звание
        solar
        -2
        Сегодня, 18:16
        Запомнят, наверное. Турок вроде в БРИКС собрались принимать...
    2. призрак777 Звание
      призрак777
      0
      Сегодня, 19:26
      На букву Е явно не страны вписаны.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 19:28
        Кроме стран стам участвовали делегации от международеых организаций- или как участники, или как наблюдатели (как Ватикан или ООН, к примеру)
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +6
    Сегодня, 17:49
    Можно вспомнить все Колонии которые под управлением Метрополии и тут кстати Украина тоже колония.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 18:02
      Список не впечатляет- та же шайка + желающие просто тусануться на халяву ( Тимор, Палау). Особняком стоит де-факто не существующая Сомали smile .
      1. Uno Звание
        Uno
        -3
        Сегодня, 18:28
        вы список гостей на 9 мая случайно не помните?
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 18:29
          гостей на 9 мая
          Гости- это все же немного не то от слова совсем.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +7
    Сегодня, 17:52
    После нападения западных фашистов на Югославию никаких принципов оон нет и не будет.
    1. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 18:09
      Ключевое ограничение по "если бы мы жили в идеальном мире".
      Но ничего идеального нет, тем более в "Эпохе Перемен", в которой мы все живем. Сейчас главенствует Анархия, которая мать порядка.
      Роды будут тяжелыми.
  9. Комментарий был удален.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 18:11
    Косово, которое НАТО насильно отторгло от Сербии - без референдума
    Хорошо бы от Британии отторгнуть Шотландию, от Италии Южный Тироль и далее по списку wink
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -3
      Сегодня, 18:51
      Хорошо бы от Британии отторгнуть Шотландию
      Лишние 40 млрд фунтов в год на прокорм гордых горцев есть? Пока они спонсора не найдут- не отделятся, гордость горцев имеет свои пределы laughing .
  11. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 18:14
    А ведь на этом саммите еще была Сербия, которая по братски проголосовала за его декларацию
    1. Комментарий был удален.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 18:21
      Сербы из за Косово ,будут всё подписывать о целостности государства.
  12. Макsim Звание
    Макsim
    -1
    Сегодня, 18:18
    а как понимаю Сербы подписались?
  13. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 18:21
    Пишут что Швейцария тоже не подписала! laughing А сербы.... Сербы - да, подписали.

    Не подписались под итоговым документом: Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Бразилия, Таиланд, Бахрейн, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Словакия, Армения. А также Ватикан и Швейцария.

    https://www.kp.ru/daily/27595.5/4946499/
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 19:23
      Бразилия (наблюдатель), Ватикан (наблюдатель) и ООН (наблюдатель) и не должны были подписывать, они присутствовали как наблюдатели, а не участники.
  14. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    -2
    Сегодня, 18:21
    Список подписантов никаких сюрпризов не принес - страны НАТО и колонии США. А вот список стран отказавшихся подписать... Бразилия, ЮАР, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия - т.е. все (!!!) главные страны ГЮ. Так же отказались подписать Армения (вот это сюрприз), Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд.
  15. uralex Звание
    uralex
    +4
    Сегодня, 18:29
    С такими международными западными играми в "демократию", мир все больше погружается в средневековье, где основным правилом было: "кто сильнее - тот и прав"...
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:19
    Посидели, потерялись локтями, кое кто языками чесал и все без толку!
    Кому интересно заступается/впрягатся за аутсайдеров/неудачников...