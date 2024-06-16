Саммит «курам на смех»: за суверенитет и территориальную целостность Украины высказалось Косово, которое НАТО насильно отторгло от Сербии - без референдума

Принятая на так называемом «саммите мира» в Швейцарии итоговая декларация (которую, кстати, не все участники поддержали) в полной мере дискредитирует сам формат международного права, о котором в последние пару дней активно рассуждали в Бюргенштоке. В декларации заявлено, что «необходимо основываться на основном принципе - о территориальной целостности и суверенитете государств». Мол, как только это «осознает» Россия, так сразу же она будет «приглашена за стол переговоров». То есть, прямого заявления об «отводе войск на границы 1991 года» нет, зато есть попытка притянуть за уши международное право, якобы в данном случае целиком и полностью стоящее на защите Украины.Однако есть как минимум две вещи, которые фактически нивелируют все потуги лиц, пытавшихся продемонстрировать поддержку Зеленского и Ко.Во-первых, в международном праве прописан и другой крайне важный принцип – право наций (народов) на самоопределение. Он же подчёркивает незыблемость главного принципа демократии – всенародного волеизъявления.Посему подписантам «декларации» в Швейцарии нужно напомнить, что международное право, с которым они пытаются играть в свои игры, чётко обозначает: референдум – высшая форма демократии. И именно на основе референдумов территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в 2022 году вошли в состав Российской Федерации.Тем же лицам стоит напомнить, например, о том, что территория Косово была отторгнута от Сербии как без проведения референдума, так и без учёта того самого принципа суверенитета и территориальной целостности, на которые уповают подписанты. Кстати, среди подписантов, курам на смех, и то самое Косово… Это оно-то выступает за территориальную целостность государств? Тогда – бегом марш под юрисдикцию Белграда! А как иначе… Или снова «вы не понимаете, это другое»? Только так теперь не работает. Никакого двойного дна у международного права нет. Если высказался за это право, то будь любезен соблюдать его сам.Во-вторых, если ряд европейских стран активно поддержали на саммите Зеленского в Швейцарии «территориальную целостность и суверенитет» Украины, то где же их равная активность по поддержанию того же в палестинском вопросе? Ведь буквально в течение нескольких недель череда стран ЕС приняла декларации о признании независимости Палестины, так почему же нет никаких «мирных саммитов» по Газе, по Рафаху? Почему нет требований к Израилю?В общем, снова тот случай, когда решили достать из ящика стола «основные принципы ООН», но у самих настолько рыльце в пушку, что сами себя с этими принципами и выставили в качестве тех, кто их не исполняет и исполнять не собирается.