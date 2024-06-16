Зеленский назвал условия, на которых Украина пойдёт на переговоры с Россией

69
Зеленский назвал условия, на которых Украина пойдёт на переговоры с Россией

Украина готова начать переговоры с Россией в любой день, но только после того, как с украинской территории будет выведена российская армия и будет восстановлена территориальная целостность. С таким заявлением по итогам швейцарского саммита мира выступил Зеленский.

Нелегитимный президент Украины сделал заявление в отношении мирных переговоров с Россией. По его словам, они могут начаться «хоть завтра», но при условии вывода российской армии с украинской территории и возвращения всех «оккупированных» бывших регионов Украины. При этом он подчеркнул, что на следующем «саммите мира», который будет организовывать Украина, должна участвовать и Россия.



Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир

— заявил просроченный президент.

Ранее ряд западных медиа сообщил, что «саммит мира» в Швейцарии завершился фактически ничем, даже итоговую декларацию не подписали 11 государств, а некоторые мировые лидеры покинули саммит после первого дня. В итоге были приняты только три пункта из так называемой формулы Зеленского о ядерной безопасности, обмене пленными «всех на всех» и безопасном судоходстве для украинских судов.
69 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    -17
    Сегодня, 18:15
    Ранее ряд западных медиа сообщил, что «саммит мира» в Швейцарии завершился фактически ничем

    Что значит "ничем"?
    Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +17
      Сегодня, 18:20
      solar hi, все кому не лень, а не лень всем, давно кладут с прибором на все эти резалюции, конвенции и прочие права и ценности, право сильного цветет и пахнет, если раньше это хоть как то маникюрили то теперь всем фиолетово.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +6
        Сегодня, 18:47
        Зеленский не просто НЕЛЕГИТИМЕН, а он ещё и ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК, которого военный трибунал на скамье подсудимых ждёт и всё никак не дождётся!

        А те, кто подписал без России данное коммюнике, также являются соучастниками ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ киевского режима во главе с Порошенко и Зеленским!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +6
          Сегодня, 18:50
          Татьяна hi, Сербию тоже запишим? Она тоже в числе подписантов, к сожалению. Зато Армения отказалась, вот ведь кривая линия политики.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 18:56
            Цитата: Ропот 55
            Татьяна hi, Сербию тоже запишим? Она тоже в числе подписантов, к сожалению. Зато Армения отказалась, вот ведь кривая линия политики.

            Придётся в током случае и представителя Сербии записать в число русофобствующих Военных Преступников, если Сербия не отзовёт свою подпись!
            А Вы как думали!
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +1
              Сегодня, 19:21
              Зеленскому и его кураторам из МИ-6, Моссада и руководства клуба стран G7 нужно было замарать и преступно повязать СОВМЕСТНО пролитой кровью жертв проамериканского марионеточного киевского режима Порошенко и Зеленского в Украине все прочие страны ООН в своих военных преступлениях ПРОТИВ русских и России в Украине с 2013 года, чтобы их - эти страны - активизировать в мире на поприще развязывания ТМВ с Россией в качестве союзников и зачинщиков ТМВ.
    2. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +7
      Сегодня, 18:21
      Ох уж эти сказочки,ох уж эти сказочники. fellow
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 18:53
        так эту сказку почитать бы еще - проекты гуляют, а итоговый документ еще не опубликован, наговорить можно что угодно - после подписания "гарантий" безопасности тоже "в воздух чепчики бросали", только когда прочитали, особенно, то что мелким шрифтом...
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +6
      Сегодня, 18:22
      Что значит "ничем"?
      Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.

      Пшиком. Да хоть ста восьмидесяти. Ваши пророчества не оправдались.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 18:23
        Ваши пророчества не оправдались.

        Какие пророчества?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +5
          Сегодня, 18:26
          Вы придавали значимость этому сходняку. И якобы Россию поставят перед фактом, что ей придется что-то выполнять. Разве нет?
          1. solar Звание
            solar
            -3
            Сегодня, 18:59
            Нет. Я писал, что после его проведения объявят о втором, на который пригласят и Россию.
            Уже объявили о его подготовке.
    4. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +12
      Сегодня, 18:22
      А толку то от той декларации как от Будапештского меморандума.Ну подписали и подписали. А дальше что?Глобальный Юг в лице тех же Индии,Саудовской Аравии ,Бразилии,Китая отказался что-либо подписывать.Западные страны и ранее подписывались под всеми хотелками США. Ничего же не поменялось после этого саммита.Все осталось на своих местах.Попытки заставить Россию что-либо делать помимо её воли и ранее предпринимались,угрозы и ранее были.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: OrangeBigg
        А толку то от той декларации как от Будапештского меморандума.Ну подписали и подписали. А дальше что?

        Думаю, здесь не все так просто. Уже "завтра" "подписантам" начнут "выкручивать руки" с целью отказа от торговых отношений с нами и возможно поставок оружия (Вы же меморандум подписали? Будьте добры действовать соответственно.).
        Цитата: OrangeBigg
        Глобальный Юг в лице тех же Индии,Саудовской Аравии ,Бразилии,Китая отказался что-либо подписывать.

        О чем и речь. Если бы подпись совсем не к чему не обязывала, чего бы и не "подмахнуть бумажку"?
    5. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 18:31
      «Что значит "ничем"?»©
      А, чем?
      Какую юрсилу имеет эта "декларация"? Которую, кстати, не подписали: Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Бразилия, Таиланд, Бахрейн, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Словакия, Армения. А также Ватикан и Швейцария.

      https://www.kp.ru/daily/27595.5/4946499/
    6. kit88 Звание
      kit88
      +4
      Сегодня, 18:32
      Цитата: solar
      Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.

      И что они подписали?
      Три пункта, под первыми двумя могла бы стоять подпись и России.
      Не для того принято собирать более 100 стран в одном месте. Где грозные ультиматумы? Где предостережения третьим странам не иметь с нами дело?
      Короче, собрались сами не знают зачем и для проформы подписали какую-то бумажку - ну, не зря же приезжали!
    7. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:54
      Цитата: solar

      Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.

      и?!!!!
      в европе подписывают декларации о черт знает скольки гендерах, это же не повод с этим соглашаться
      кроме того в мире не 80 стран а 202
    8. 1976AG Звание
      1976AG
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: solar
      Ранее ряд западных медиа сообщил, что «саммит мира» в Швейцарии завершился фактически ничем

      Что значит "ничем"?
      Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.



      Во первых декларация это не закон и не накладывает ни на кого никаких обязательств. Во вторых, вы видели текст декларации ? Вы знаете под чем именно поставили подписи эти страны ?
    9. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: solar
      Декларацию подписали более восьмидесяти делегаций.

      Из них как минимум 5 от ЕС.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 18:17
    Господи, как оно раздухарилось. Ты смотри, какие они все обкуренные: "заставят Россию присутствовать" _ это как: пригонят мишку 2%, каспарова с ходором ?
    1. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 18:58
      Ну так вещества подвезли, Камалла вонючий торсик обняла да и дудкин прокукарекал. Жизнь удалась.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:18
    Для начала ну так чтоб начать, на Украине должен появиться презедент, а не эта просрочка.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:23
      При чем тут это?Если будет другой президент,с такой же позицией,то что-есть повод с ним разговаривать?По просрочке..А идет война и какие выборы могут идти там?Так же и в Германии не выбирали канцлера,обходились одним вождем.Для них это сейчас тоже-вождь,фюрер
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:26
        dmi.pris 1, я с вами согласен, только вот Песков уже не раз заявлял что Москва готова к переговорам, а последнее его выступление по этой теме гласило что Росмия готова к переговорам но не с Зеленским, а вот про то что у нового президента должна быть другая позиция ни слова.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 18:29
          Я не понимаю этого.На фронте гибнут наши бойцы.О чем можно говорить,даже если будет другой там.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 18:33
            dmi.pris 1, ну я то откуда знаю, факт остаётся фактом, и наше руководство не раз и не два заявляло о готовности к переговорам.
          2. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 18:36
            А там с другой позицией президента не может быть вообще, по крайней мере, пока зелёная масса рулит поддерживаемая коричневыми.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 18:39
              Фаталист hi, неонаци Зеленского давно бы на лоскуты распустили, но они на привязи у Вашингтона и без комманды не кинутся.
            2. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 18:39
              Тогда зачем эти заявления о готовности к переговорам.Но только с другим?Это можно как то обьяснить?Нет,не нам,а тем кто в окопах?
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 18:43
                Если кабы по мне, то учитывая, то что я сказал выше, знают и Песков и ВВП, поэтому готовность переговорам, судя по исходным данным, возможна лишь после достижения целей СВО, а достичь цели денацификации_ значит уничтожить нацизм в корне. Убрав всю эту смесь, в дальнейшем и переговариваться будет не с кем ибо мы будем победителями.
              2. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 18:44
                Ответил чуть выше.) (Короткий коммент).
              3. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 18:45
                dmi.pris 1, у нас частенько не популярные решения вообще не обьясняют никому, или объясняют так что только на МОГУЧИЙ переходить после таких объяснений.
  4. Макsim Звание
    Макsim
    +3
    Сегодня, 18:21
    а клоун зеле боба это вообще кто, что бы что то заявлять?
  5. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    +3
    Сегодня, 18:22
    Зелупок высказал "грозность" при таких же клоунах? wassat только принудительное УСЫПЛЕНИЕ спасёт МИР от подобных(ещё и оскопление,дабы не плодились)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:24
    Выполнение всех этих трёх пунктов для нас неприемлемо.Для меня странно что Путин ВВ озвучил чуть менее 7000 пленных.Их что отсепарировали - кто хочет на обмен,а кто нет.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 18:34
      Да, странно. Украинский омбудсмен озвучивал что-то около 28000.
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 18:39
      Были вести, что из бывших ВСУшников собирали дивизию Судоплатова. (Там и Запорожская и Херсонская).
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:48
        Фаталист, было дело, была информация, потом написали про первый их бой. А потом тишина, может где и была информация но я не встречал.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 19:00
          Возможно секретят. Что б не подставлять родственников с той стороны.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 19:09
            Фаталист, ну в наш век засекретить такое подразделение, сложновато, тем более что стукачей на нашей стороне ещё чистить и чистить
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 19:10
              Ну как вариант. Не хочется верить, что "первый блин оказался комом".
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    -2
    Сегодня, 18:27
    Не надоело глупости озвучивать, что Зе не легитимный. Сколько не говори халва, во рту слаще не будет. Парадокс, но хочется пожелать Зе ещё немного пожить - пока есть Зе, есть надежда, что "договорняка" не будет.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 18:31
      Не надоело глупости озвучивать, что Зе не легитимный.

      Он легитимный, потому что вы так решили?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -3
        Сегодня, 18:32
        Причем тут я, так решили конституция и законы Украины.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 18:40
          Вот я и говорю, вы так решили. Конституция обладает верховенством над законами. При этом конституция не позволяет подтвердить однозначную легитимность Зе.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 18:49
            Возможно их конституция и не позволяет однозначно подтвердить легитимность, но в тоже время их конституция однозначно не подтверждает не легитимность Зе. "Порядок проведения выборов Президента Украины устанавливается законом" - это слова из их конституции. Причем здесь верховенство конституции над законом? А закон их говорит, при военном положении выборы президента не проводятся.
            1. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 19:02
              Причем здесь верховенство конституции над законом?

              По-вашему, это мелочь. Тогда понятно.
              Это всего лишь ваше трактование.
              Должно быть решение конституционного суда. Его, насколько понимаю, нет.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 19:04
                Я же выше написал, что про порядок проведения выборов их президента, их конституция говорит - читай законы. Так же нет и решения их конституционного суда, что Зе не легитимный. С чего это тогда Зе стал не легитимным?
                1. Tagan Звание
                  Tagan
                  0
                  Сегодня, 19:30
                  Так же нет и решения их конституционного суда, что Зе не легитимный. С чего это тогда Зе стал не легитимным?

                  Он свой срок оттрубил. А необходимых процедур по подтверждению легитимности нет.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:41
          Владимир М hi, так у них если я не ошибаюсь, даже военное положение не повод отменять выборы по сроку, а на форс мажор у них вроде как спикер рулит.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 18:53
            У них в конституции в форс мажоре всего 4 пункта по которым должен начать рулить спикер. Случай с Зе под эти пункты не попадает. У них в законе написано - выборы при военном положении не проводятся. hi
  8. km-21 Звание
    km-21
    +4
    Сегодня, 18:28
    Никакой суверенной Украины давно не существует. На ее месте находится военная база НАТО укомплектованная западным оружием и зомбированными наемниками украинского происхождения готовыми воевать и умирать за интересы США.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 18:28
    «саммит мира»
    нам такая компания не подходит. feel
  10. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 18:31
    Украина готова начать переговоры с Россией в любой день, но только после того, как с украинской территории будет выведена российская армия и будет восстановлена территориальная целостность. С таким заявлением по итогам швейцарского саммита мира выступил Зеленский.

    Значит не будет никаких переговоров. Осточертело уже балабольство Запада в целом и наркоши Зели в частности слушать. Заставят они Россию их декларацию выполнять - заставлялка не выросла ещё!!! am Все эти "декларации" и "резолюции" исключительно для внутреннего западного "рынка". Они и сами понимают, что РФ чигала на них. Пусть заседают сколь угодно долго и где угодно, толк от этого нулевой
  11. Uno Звание
    Uno
    -2
    Сегодня, 18:40
    "В итоге были приняты только три пункта из так называемой формулы Зеленского о ядерной безопасности, обмене пленными «всех на всех» и безопасном судоходстве для украинских судов"

    их всего три и было, ну это просто рукалицо
  12. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +2
    Сегодня, 18:45
    Когда «президента» Зе начнут называть правильно - военный преступник?
  13. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    +1
    Сегодня, 18:50
    Если российская армия покинет 404 и та получить свои границы под свой контроль, то о каких переговорах может идти речь? Я себе плохо представляю даже тему таких "переговоров"! О чем говорить-то? 404 останется при "своих", а России о чем говорить? Типа" Вы там смотрите, не балуйте, иначе опять вам ата-та будем делать"?
    1. Stenolaz Звание
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 18:57
      Деньги будет Зеля требовать, репарации. Замок у короля купил, бабки надо компнсировать.
  14. fsvlad Звание
    fsvlad
    -6
    Сегодня, 18:50
    на следующем «саммите мира».. должна участвовать и Россия

    Анекдот: Встречаются как-то просроченный с обнуленным..
  15. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 18:55
    Да привезите его в Москву на переговоры. wink
  16. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 18:57
    Было бы любопытно увидеть что за авторитетные гос-ва подписали эти бумазеи. Кот'Дивуар ? Палау ? Макронезия ? Ну,понятно,там будет еще Прибалитика , ВБ , США, Франция и прочее - но кто там факторный за пределами "большой 7ки" ? С района бродяг разных для массовки натащить это дело невеликое - амеры этим регулярно пользуются на ГА ООН. Но чем реально 9/10 этих государств могут нам насолить ?
    Откажутся продавать бананы ? какао ? Я не знаю, пальмовое масло ? Ну ,последнее,конечно да, это был бы мощный удар feel
    1. Комментарий был удален.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 19:06
      Кот'Дивуар ? Палау ? Макронезия ?
      И Кот, и Палау. А еще Фиджи, Сао Томе и Принсипе, Бенин, Сомали (де-факто не существующее) . Ну и Косово конечно. Ну и Макаронезия- Кабо Верде и Испания с Португалией.
    3. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Knell Wardenheart
      Было бы любопытно увидеть что за авторитетные гос-ва подписали эти бумазеи.

      Пишут, что, как ни странно, Сербия подписала.
    4. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 19:24
      Вот список. Примечательно, что его подписали даже пророссийские Венгрия и Сербия, и даже Турция. Его не подписали лишь 9 стран, включая малозначимый Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР. Бразилия и Ватикан выступили наблюдателями.
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 19:06
    Дешевле и проще для всех будет, если товарищ спотыкнётся и сломает хвост. Потом уже договариваться с Россией. request
  18. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:09
    Зеленский назвал условия, на которых Украина пойдёт на переговоры с Россией

    Россия пойдёт на переговоры только на своих условиях и по достижению намеченных результатов СВО.
    Всё остальное "мимо кассы", не интересует. request
  19. tank64rus Звание
    tank64rus
    0
    Сегодня, 19:13
    Ограбили Россию на 300млрд. наускали бандерлогов теперь подписали. а нам фиолетово.
  20. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:15
    В общем то плевать, чего они там хотят... а вот чего хотят персонально полосатики, на это стоит обратить внимание.
  21. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:29
    Пусть затолкает свои условия себе в зад ний карман брюк. Он никто и звать его никак.