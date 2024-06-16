Зеленский назвал условия, на которых Украина пойдёт на переговоры с Россией
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Украина готова начать переговоры с Россией в любой день, но только после того, как с украинской территории будет выведена российская армия и будет восстановлена территориальная целостность. С таким заявлением по итогам швейцарского саммита мира выступил Зеленский.
Нелегитимный президент Украины сделал заявление в отношении мирных переговоров с Россией. По его словам, они могут начаться «хоть завтра», но при условии вывода российской армии с украинской территории и возвращения всех «оккупированных» бывших регионов Украины. При этом он подчеркнул, что на следующем «саммите мира», который будет организовывать Украина, должна участвовать и Россия.
Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир
— заявил просроченный президент.
Ранее ряд западных медиа сообщил, что «саммит мира» в Швейцарии завершился фактически ничем, даже итоговую декларацию не подписали 11 государств, а некоторые мировые лидеры покинули саммит после первого дня. В итоге были приняты только три пункта из так называемой формулы Зеленского о ядерной безопасности, обмене пленными «всех на всех» и безопасном судоходстве для украинских судов.
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