Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир

Украина готова начать переговоры с Россией в любой день, но только после того, как с украинской территории будет выведена российская армия и будет восстановлена территориальная целостность. С таким заявлением по итогам швейцарского саммита мира выступил Зеленский.Нелегитимный президент Украины сделал заявление в отношении мирных переговоров с Россией. По его словам, они могут начаться «хоть завтра», но при условии вывода российской армии с украинской территории и возвращения всех «оккупированных» бывших регионов Украины. При этом он подчеркнул, что на следующем «саммите мира», который будет организовывать Украина, должна участвовать и Россия.— заявил просроченный президент.Ранее ряд западных медиа сообщил, что «саммит мира» в Швейцарии завершился фактически ничем, даже итоговую декларацию не подписали 11 государств, а некоторые мировые лидеры покинули саммит после первого дня. В итоге были приняты только три пункта из так называемой формулы Зеленского о ядерной безопасности, обмене пленными «всех на всех» и безопасном судоходстве для украинских судов.