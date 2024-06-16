Офицер ВСУ признал, что российская армия окапывается намного лучше, чем украинская

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Офицер ВСУ признал, что российская армия окапывается намного лучше, чем украинская

У российской армии имеется одна особенность, которой нет у украинской. Речь идет о способности закапываться в землю и возводить укрепления. Об этом заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным «Айрон».

Украинская армия несет большие потери из-за того, что не умеет окапываться так же хорошо, как российская. У россиян лучше получается возводить различные защитные укрепления, тогда как у ВСУ с этим все плохо, чему доказательством может служить та же Харьковская область.



Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация (...) Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать.

— заявил офицер, добавив, что еще одной проблемой у ВСУ является неспособность признавать свои ошибки и учиться у противника. Несмотря на многочисленные заявления, ситуация с возведением линий обороны так и не сдвинулась с места.

Ранее в Киеве заявили, что намерены возвести несколько линий обороны, аналогичных российским «линиям Суровикина» в Запорожской области. Однако, несмотря на выделенные 12 млрд гривен, создать фортификационные укрепления у Киева не получилось, хотя деньги куда-то улетучились. Причиной этого назвали тотальную коррупцию во всех сферах Украины. Вместо линий обороны некоторые чиновники возвели себе виллы за рубежом.
2 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:28
    Они несут большие потери именно потому, что не на того тявкали!
    Им много раз говорили, что идти на поводу у наглосаксов, это путь, даже не в никуда, это путь на погост!
    Надо было мозгами шевелить, историю вспоминать, а не скакать, последние мозги растряхивая, тем более кастрюля не помогает собрать, сохранить то, что взболтано и стекло очень вниз.
    А теперь все, безмозглые вылечить нельзя, увы.... пусть сами прикапываются, как умеют...
    А те, кто здравомыслия сохранил, поступают как могут, что б не последовать за кастрюлеголовыми...
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 19:29
    Меньше воровать нужно, в первую очередь властям! Тогда и оборонительные укрепления нормальные будут