Зеленский анонсировал поставку Украине первых истребителей F-16

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Зеленский анонсировал поставку Украине первых истребителей F-16

Первые американские истребители F-16 Украине поставит Дания, произойдет это в «ближайшее время», заявил Зеленский по итогам переговоров с датским премьер-министром Метте Фредериксен.

Нелегитимный президент Украины провел переговоры с премьер-министром Дании Фредериксен, в ходе которых поднял вопрос поставки истребителей F-16. Датский премьер пообещала передать самолеты в ближайшее время, но конкретных сроков не назвала. Также нет информации о том, сколько истребителей будет передано в первой партии.



Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время.

— заявил Зеленский.

Киев торопит своих европейских союзников с передачей самолетов, поскольку на Украине считают, что они смогут переломить ситуацию на поле боя. В Воздушных силах ВСУ планируют использовать F-16 сразу в нескольких ролях: во-первых, как самолеты ПВО для перехвата российских ракет и дронов-камикадзе, во-вторых, в качестве бомбардировщиков для ударов по позициям российских войск. И в-третьих, в качестве истребителей для завоевания превосходства в воздухе.

Дания передаст Украине почти два десятка истребителей F-16 из наличия ВВС страны, речь идет о самолетах F-16AM/BM, выпущенных в 80-е годы прошлого века.
22 комментария
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 20:29
    Хосподи, уже больше полугода всё анонсируют и анонсируют. Наши ракеты последнее время каждый день своими прилётами по аэродромам ждут эти фабики, расчищая весь плацдарм, а те ещё пока никак не долетят.
    1. aksleks
      aksleks
      -10
      Сегодня, 20:52
      Лично мне интересно, что вы, лично вы будете делать когда с ф-16 полетят ракеты в сторону России? Желчью плескать?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 21:23
        Я так понял, Вы в госпитале после ранения полученного на фронте.
        Тогда вопрос - у Вас есть возможность изменить ситуацию когда с F16 полетят ракеты в сторону России?
        Отвечу за Вас - ни Вы, ни мы (в тылу) изменить ничего не можем. Так что не стоит упрекать и язвить.
        Вам скорейшего выздоровления. hi
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 21:55
        Думаю нам найдётся чем плеснуть.
    2. aksleks
      aksleks
      -8
      Сегодня, 20:55
      или на фронт подадитесь?
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +5
        Сегодня, 20:58
        вы с фронта вопрошаете человека?
        1. aksleks
          aksleks
          +1
          Сегодня, 21:02
          Цитата: Овсиговец
          вы с фронта вопрошаете человека?

          с госпиталя
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 20:30
    Напоминание в качестве дополнения к тексту публикации:
    Уральская компания «Форэс», которая занимается производством пропанта для нефтяных скважин, объявила премию 15 млн руб. за первый сбитый истребитель F-16.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      -2
      Сегодня, 20:43
      Цитата: Монтесума
      компания «Форэс» ...объявила премию 15 млн руб. за первый сбитый истребитель F-16.

      Будем надеяться, что сдержит обещание
      А то буквально недавно промелькнуло:
      Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказал участнику специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с позывным «Десант» в выплатах за два подбитых американских танка Abrams

      Неприятно
      Ссылка:
      https://lenta.ru/news/2024/05/07/lider-zemlyan-otkazalsya-vyplachivat-dengi-podbivshemu-takni-abrams-boytsu/?ysclid=lxhu2zrri8882773778
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:08
        Цитата: sdivt
        Цитата: Монтесума
        компания «Форэс» ...объявила премию 15 млн руб. за первый сбитый истребитель F-16.

        Будем надеяться, что сдержит обещание

        Сдержит. Информация представителя компании о выплатах за подбитые танки Leopard и Abrams:
        «Мы за первый танк заплатили 5 миллионов рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые уничтожают танки, доходит»

        https://lenta.ru/news/2024/06/08/uralskaya-kompaniya-poobeschala-milliony-za-sbitye-samolety-vsu/?ysclid=lxhuqigrru878279470
  3. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    -1
    Сегодня, 20:30
    Предстоит работа С-500 "Прометей". Достанет из Краснодарского края?
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 20:43
      Из Крыма точно достанет. Ходят сплетни, его под Керчью ставят.
      Вопрос в его собственном прикрытии....
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    -1
    Сегодня, 20:37
    Обкуренная Моника Зеленски всё ещё ждёт звёздно-полосатые истребители.
  5. Макsim Звание
    Макsim
    +2
    Сегодня, 20:41
    сначала святые байрактары с джавелинами, затем три топора, бредли, абрамсы и леопарды, химарсы, атамаксы. Не устали еще наяривать на оружие белого господина.
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 20:44
    Зеленский уже никто. И звать его никак.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 20:48
      Просрочка ещё очень крепко держится за власть.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:50
    И в-третьих,

    В-четвертых - носитель ТЯО am Думаю на них и 500ки не пожалеют.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 20:59
      ТЯО США тоже поставят? Байден в деменции, но сомневаюсь что ему разрешат применить ТЯО против России, Ясень-М сейчас в подбрюшье США, заявлено что ТЯО на нём нет, но кто-ж правду скажет, и кто проверит? Если полетят Цирконы с СБЧ США икнуть не успеют
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 21:07
        США как ни одна больше стран в мире, которая посеяла кучу зарядов... 2 титановых шарика... 1 сломал, второй потерял... Даже сами себя чуть не подорвали... чудо сработал последний! предохранитель из почти десятка при падении... не помню уже в каком штате уже. Был у них тоже план, постоянно держать бомберы стратеги... в итоге посеяли 4 заряда... тот емнип тоже из них как раз. Сорян - лень гуглить - просто вспомнилось. Так что "случайно" может и ядрена вошЪ затесатся. И потом дико будут извиняться. Потому что все понимают, что 1 раз не .... рас... И мы не будем СЯО расчехлять. А то, что все идет к тому, что тяо применит кто-то... это уже имхо почти реальность... попробывать так сказать... и посмотреть верны ли планы.
        1. Авиатор_ Звание
          Авиатор_
          0
          Сегодня, 21:28
          Даже сами себя чуть не подорвали... чудо сработал последний! предохранитель
          Помню, что теряли бомбы с В-52, в море у Испании и в Гренландии. Одну из испанских, кажется, так и не нашли.
        2. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 21:30
          СССР тоже терял ракеты, или торпеды с ТЯО, с самолётов падали, все хороши, Топоры и прочее мы сбить можем, а вот Циркон США нет, они испытывают КРВБ на 6 МАХ, но пока испытывают, а Циркон на вооружении и 10+ МАХ, и хрена его знает что там на Ясене и Горшкове в закромах, да и не только, книжка есть 50 лохматого года, там схема ледокола Ленин где нарисованы ядерные торпеды для пролома льда, работавший на Арктике связистом коллега тоже говорил что мирный ледокол имеет торпедные и ракетные отсеки
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 21:24
    Ф16_ это уже серъёзно. Надеюсь, наша разведка держит под контролем, а ВКС и арта без проволочек всё закончат. Поясню свою мысль: было много инфы, что идёт набор пилотов, предпочтение знающим русский. Если за штурвалом будут отставные натовцы, знающие технику от и до они доставят нам проблем.