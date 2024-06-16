Зеленский анонсировал поставку Украине первых истребителей F-16
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Первые американские истребители F-16 Украине поставит Дания, произойдет это в «ближайшее время», заявил Зеленский по итогам переговоров с датским премьер-министром Метте Фредериксен.
Нелегитимный президент Украины провел переговоры с премьер-министром Дании Фредериксен, в ходе которых поднял вопрос поставки истребителей F-16. Датский премьер пообещала передать самолеты в ближайшее время, но конкретных сроков не назвала. Также нет информации о том, сколько истребителей будет передано в первой партии.
Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время.
— заявил Зеленский.
Киев торопит своих европейских союзников с передачей самолетов, поскольку на Украине считают, что они смогут переломить ситуацию на поле боя. В Воздушных силах ВСУ планируют использовать F-16 сразу в нескольких ролях: во-первых, как самолеты ПВО для перехвата российских ракет и дронов-камикадзе, во-вторых, в качестве бомбардировщиков для ударов по позициям российских войск. И в-третьих, в качестве истребителей для завоевания превосходства в воздухе.
Дания передаст Украине почти два десятка истребителей F-16 из наличия ВВС страны, речь идет о самолетах F-16AM/BM, выпущенных в 80-е годы прошлого века.
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