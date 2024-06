Эксплуатация Британской Малайи: британцам было можно

Сбор каучука на плантации в Малайе

Британская Малайя



Карта несколько более поздняя, но отражающая деление территории в Британской Малайе

Снять сливки



Каучуковая плантация

Копать олово руками мигрантов



Добыча олова



Один из карьеров по добыче олова в долине реки Кинта

Электричество для добычи олова

Предыдущая тема про лампочку императора Хирохито вызвала очень яркие комментарии. Некоторые из них были столь превосходны, что их можно отнести в южнокорейское посольство для отчетности. Прямо удивительно, что находятся люди, которые вот так, с пеной у рта, защищают пропаганду другой страны. Надеюсь, что они получают достойное вознаграждение за свои труды.Комментирование показало, что тема явно требует продолжения. Кому-то факты истории явно не по нраву, и у этого есть своя веская причина. По моему мнению, сложившемуся на данный момент, западные историки, которые в основном и сформировали нынешнее представление о политике Японской империи в период мировых войны, избегают и детального изучения этой самой политики, и еще больше сторонятся сопоставления политики Японии и европейских колониальных держав в Азии в это же время. В частности, соотнесения с британской колониальной политикой.Японцев часто проклинают за то, что они установили свой контроль над Кореей, Тайванем, Маньчжурией, потом и над значительной частью Китая. Причем, если Корея и Тайвань управлялись генерал-губернаторами, то Маньчжурия и китайские государства, такие как Реформированное правительство Китайской республики, были формально независимыми. Это все преподносится как оккупация и колонизация.Между тем Британия делала в тот период то же самое. Британская Малайя в то время состояла из трех частей. Первая часть – Объединенные малайские государства (The Federated Malay States) состояли их четырех протекторатов на Малайском полустрове: Селангор, Перак, Негери Сембилан и Паханг. Вторая часть – Необъединенные малайские государства (The Unfederated Malay States), они слагались из пяти британских протекторатов: Джохор, Кедах, Келантан, Перлис, Теренггану. Третья часть – поселения в проливе (The Straits Settlements), в которые входили с севера на юг: Пенанг, Диндинг, Малакка и Сингапур.Объединенные малайские государства являлись основным массивом центральной части полуострова, остальные территории были разбросаны тут и там: Джохор был на юге, остальные необъединенные государства – на севере Британской Малайи, а поселения в проливе тянулись цепочкой вдоль западного побережья Малайского полуострова.Это немаловажный момент, поскольку отчетность об экономическом развитии составлялась для каждой части отдельно. Поселения в проливе считались собственно британской территорией, а малайские государства – формально были независимыми, но подчинялись британским резидентам. Объединенные малайские государства так назывались потому, что в них был назначен генеральный резидент. Резиденты подчинялись губернатору Сингапура.Японскую политику в Азии преподносят как политику колонизации и выкачивания всяких местных ресурсов, при этом совершенно забывая о масштабной индустриализации, которую японцы успели провести в Маньчжурии, на Тайване и в меньшей степени в Корее.При этом, в чем все исследователи единодушны, так это в определении британской политики в Малайе как чисто колонизаторской. Тут действительно крыть нечем, ибо факты налицо.В 1937 году экспорт Британской Малайи состоял в основном из олова (21,5 %) и каучука (54,1 %). Суммарно 75,6 %. Это были высокодоходные отрасли. В 1930-х годах среднегодовая доходность добычи олова составляла 22 %, в некоторые годы, в силу колебаний цен, превышала даже 50 %. Но этот доход доставался в подавляющей массе небольшой группе капиталистов. Среди них доминировали англичане.Британская администрация, впрочем, была в чем-то последовательной и даже интернациональной по своей политике. Любой богач мог вложить капитал и получать прибыль. Были китайские, малайские, индийские богачи. При этом британский капитал, к примеру, потеснил китайцев, в начале ХХ века доминировавших в добыче олова, и захватил в этой отрасли господство.Выплавка олова была монополизирована двумя британскими фирмами. Также и в производстве каучука. В Объединенных малайских государствах из 1,1 млн акров крупных каучуковых плантаций 55 % принадлежало европейцам. Из довоенных инвестиций 52 % направлялись в каучук, причем британская доля составляла около 70 %.Доходы этих владений состояли в основном из экспортных пошлин на каучук и олово, а также импортных пошлин и акцизов на различные товары. Малайя, в которой 65 % культивируемых земель было занято каучуковыми плантациями, к примеру, очень нуждалась во ввозе продовольствия и ежегодно импортировала 500–600 тысяч тонн риса. В силу того, что промышленность была ориентирована почти целиком на переработку сельскохозяйственных ресурсов, Малайя почти целиком ввозила промышленную продукцию.Британская политика в Малайе почти целиком была направлена на создание условий для капиталистического предпринимательства и извлечения прибыли. Причем ни индустриализация, ни даже разработка других видов полезных ископаемых, кроме олова, британцев не интересовали. Был высокий спрос на каучук и олово, вот британцы и снимали сливки. Добычей железной руды в Малайе до начала Второй мировой войны занимались японцы.Сколько всего было сказано про то, как японцы притесняли тех же корейцев, но вот про притеснение и беззастенчивую эксплуатацию азиатов в Британской Малайе говорится значительно меньше, да и в более снисходительном тоне. Хотя даже небольшая толика фактов более чем впечатляющая.В Британской Малайе процветало самое жесткое неравенство. К примеру, почти не было европейцев среди крестьян или рабочих, но зато 95 % административных работников и сотрудников с высокой квалификацией было представлено европейцами, главным образом англичанами. Работали в основном азиаты. В 1937 году в Малайе проживало 2,169 млн малайцев (42,4 %), 2,114 млн китайцев (41,3 %), 755 тысяч индусов (14,8 %) и 18 тысяч европейцев (0,4 %).Малайцы в основном трудились в сельском хозяйстве, особенно выращиванием риса, китайцы работали на добыче олова и сборе каучука, а индусы преимущественно занимались сбором каучука.Вот как раз олово было важным источником дохода, но также и источником социальных бедствий. В 1930-х годах город Ипох на реке Кинта в Объединенных малайских государствах, расположенный 200 км к северу от Куала-Лумпура, был крупнейшим центром по добыче олова.Поскольку Малайя имела сравнительно небольшое население, британские власти с конца XIX века активно привлекали китайцев и индийцев на работы по добыче олова. Методы добычи были очень просты: карьеры и шурфы в отложениях реки Кинта, в которых копошились китайцы, добывавшие и промывавшие россыпи. Долину реки перекопали так, что с конца 1910-х годов начались частые и разрушительные наводнения.Но добыча методами золотой лихорадки часто приводила к социальным неурядицам. Например, в конце 1890-х годов, когда цена на олово резко упала, в долине Кинта потеряли работу 18 тысяч китайцев. Многие из них лишались последнего, даже жилья, и превращались в бродяг, наводнявших улицы Ипоха и его окрестности. В городе было построено два больших моста, под которыми нашли убежище бродяги и бездомные, преимущественно уже неспособные работать. Некоторые из них умирали от голода.Стать бродягой можно было легко и просто. Например, в декабре 1926 года, когда Ипох в очередной раз затопило масштабным наводнением, сотни оловянных приисков были затоплены и разрушены, добыча олова в долине реки прекратилась, а сам Ипох столкнулся с нехваткой продовольствия из-за прекращения подвоза. После этого британские власти зачесались и в 1929–1930 годах провели ряд работ, в частности строительство канала, который снизил угрозу наводнений.В 1930 году, когда из-за Великой депрессии добыча олова снова резко сократилась, британские власти изменили свое отношение к китайцам. Если раньше оно довольно благосклонно относилось к ним и позволяло занимать земли для огородов, хотя и под условие уплаты определенного взноса. Но в 1931 году на них был введен налог: 10 % от стоимости их жилья, еще 2 % – за воду и 2 % – за образование, также исходя из стоимости недвижимости. Впрочем, платить им было нечем, и была введена 12-месячная рассрочка уплаты налога за 1931 год.В том же году началась массовая высылка китайцев обратно в Китай. Британские власти пообещали им бесплатный проезд. 20 тысяч китайцев уехали из Перака сами, а 1 500 человек, которые не могли выехать самостоятельно, были вывезены двумя поездами до портов. Но после того, как тысячи китайцев устремились домой, британские власти отменили бесплатный проезд. Оставшиеся в Ипохе китайские рабочие и их семьи питались гнилыми овощами, если их удавалось найти, и пытались добиться помощи от китайского правительства.Теперь об электрификации.Японцы, конечно, много чего сделали в Корее, и одним из последствий их бурной деятельности было то, что значительная часть корейцев стала использовать электричество в быту. Тогда еще не было многих важных электроприборов, они еще не вошли в широкое употребление. Но и электрическое освещение по сравнению с масляными и керосиновыми лампами, свечами было большим прогрессом, поскольку было более здоровым и безопасным. Этот факт вызвал просто бурю возмущения у некоторых комментаторов.В Британской Малайе электричество, конечно, тоже было. Первая электростанция появилась, как нетрудно догадаться, для добычи олова. Но потом внедрили и освещение.Мне с большим трудом удалось найти некоторые сведения об электрификации Британской Малайи. Я долго мучил поисковик, прежде чем мне удалось добраться до статистических сборников, в которых эти сведения были. Это были ежегодные колониальные отчеты, в которых печатались данные о социально-экономическом развитии колоний и зависимых территорий.В них показатели об электрификации неизменно были в разделе «Разное», две-три страницы. Причем каждый год цифры разнились, и они с трудом сводимы в единую систему. По сравнению с японской статистикой, которая превосходила даже немцев, британские власти электрификацией интересовались мало.Например, в отчете по Джохору за 1933 год указаны лишь сборы за электрическое освещение, которые шли в доход этого государства. Ставка сбора – 25 малайских центов за кВт*ч, а в 1933 году было собрано 282,8 тысячи малайских долларов, что соответствует 1,1 млн кВт*ч, израсходованному на эти нужды.В отчете за 1935 год по Объединенным малайским государствам указано, что установленная мощность электростанций составила 121,6 тысячи кВт, которые произвели 297,9 млн кВт*ч.Наконец, в отчете за 1937 год сообщалось, что в Объединенных малайских государствах было произведено 520,9 млн кВт*ч электроэнергии, из которых 467,1 млн было израсходовано на добыче олова, 4,3 млн – на добыче золота, 8,7 млн – на добыче угля, а на остальные нужды пошло 40,7 млн кВт*ч.Сколько было потребителей электроэнергии в Объединенных малайских государствах? В отчете приведены сведения только по Ипоху, Тайпингу и Куала-Лумпуру. Суммарно 15 868 потребителей.В Ипохе, упомянутом выше, в 1937 году было 4 527 потребителей, включая 234 новых потребителя, которые израсходовали 3,966 млн кВт*ч или в среднем по 876 кВт*ч в год на каждого потребителя. Потребляемая мощность составила 1 267 кВт или по 281 ватт в среднем на каждого потребителя.В общем, вот практически все сведения, которые британские власти пожелали нужным записать в свои ежегодные отчеты по Малайе.Из этих сведений можно увидеть следующее.Во-первых, никакой более или менее системной политики электрификации в Британской Малайе не велось.Во-вторых, подавляющая часть электроэнергии направлялась на добычу олова.В-третьих, если в 1937 году население Объединенных малайских государств составляло 1,961 млн человек, то они могли представлять порядка 435,7 тысяч хозяйств (4,5 человека на хозяйство). Тогда уровень электрификации составлял порядка 3,5 %. В Корее под японской властью в 1937 году – 12,3 %.