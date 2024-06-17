Противник в ночь на 17 июня пытался атаковать дронами Воронежскую область и промзону Липецка
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Российская система РЭБ
В ночь на 17 июня киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты в глубине территории Российской Федерации. Для этих целей враг снова использовал многочисленные дроны. Одним из направлений для атак стала Липецкая область.
По словам губернатора региона Игоря Артамонова, угроза была обнаружена на подлёте к Липецку, а также над Хлевенским муниципальным районом. Сообщение о подавление первого дрона было опубликовано главой региона в 3:34. При этом Игорь Артамонов сообщил о падении обломков украинского беспилотника после его подавления и попросил очевидцев не публиковать фото и видео с места падения.
Артамонов:
Это помогает противнику корректировать направление и точность.
В 4,21 Игорь Артамонов сообщил о попытке противника атаковать липецкую промзону. В её районе был подавлен ещё один дрон.
Губернатор:
Жертв нет.
О возможных повреждениях глава Липецкой области не сообщает.
Около 5-ти часов утра губернатор сообщил о попытке противника атаковать промзону Липецка ещё двумя беспилотниками. Он же вновь обратился к очевидцам с просьбой не публиковать кадры с места попытки проведения атаки.
Воздушная тревога объявлялась и в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев в 5:50 мск в ТГ-канале написал следующее:
Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется.
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