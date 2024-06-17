НАТО планирует привести ядерный арсенал в боевую готовность, чтобы послать «прямой сигнал» России и Китаю
НАТО планирует привести ядерные боеголовки в состояние боевой готовности, страны альянса активно обсуждают эту тему. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
НАТО снова бряцает оружием, на этот раз ядерным, чтобы послать России и Китаю «прямой сигнал» о готовности его применить. По словам Столтенберга, альянс обязан продемонстрировать всему миру свой ядерный арсенал, потому что геополитические противники НАТО наращивают свои возможности в этой сфере, и не исключено, что в будущем произойдет столкновение альянса с Россией и Китаем.
— заявил Столтенберг в интервью британской газете.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад своими действиями ведет мир к гибели, до точки невозврата осталось совсем немного. Западные страны во главе с США пытаются нанести поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерных средств в мире.
На сегодняшний день Россия заинтересована в диалоге по созданию системы неделимой безопасности, Западу давно нужно понять, что так, как было раньше, уже не будет, мир меняется. Угроза для Европы — не Россия, а США.
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