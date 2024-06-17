НАТО планирует привести ядерный арсенал в боевую готовность, чтобы послать «прямой сигнал» России и Китаю

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НАТО планирует привести ядерный арсенал в боевую готовность, чтобы послать «прямой сигнал» России и Китаю

НАТО планирует привести ядерные боеголовки в состояние боевой готовности, страны альянса активно обсуждают эту тему. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО снова бряцает оружием, на этот раз ядерным, чтобы послать России и Китаю «прямой сигнал» о готовности его применить. По словам Столтенберга, альянс обязан продемонстрировать всему миру свой ядерный арсенал, потому что геополитические противники НАТО наращивают свои возможности в этой сфере, и не исключено, что в будущем произойдет столкновение альянса с Россией и Китаем.



Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… Но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем.

— заявил Столтенберг в интервью британской газете.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад своими действиями ведет мир к гибели, до точки невозврата осталось совсем немного. Западные страны во главе с США пытаются нанести поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерных средств в мире.

На сегодняшний день Россия заинтересована в диалоге по созданию системы неделимой безопасности, Западу давно нужно понять, что так, как было раньше, уже не будет, мир меняется. Угроза для Европы — не Россия, а США.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:23
    Формально это можно расценивать как прямую угрозу ядерного удара по нам.....
    То есть заявляют что готовятся.

    зы Хотя адекватные разве перед подготовкой удара разве об этом трындят на весь мир?
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 06:59
      Как я и предполагал спираль эскалации начала раскручивается по полной, здесь главное нам не моргнуть первыми. Для начала надо готовить и провести демонстративный ядерный взрыв на нашем полигоне, далее распечатать наши арсеналы и передать тяо в авиацию и на флот и ждать очередного хода врага. Надо быть готовым при вводе войск нато сначала применить по ним и их странам сначала конвенциальное оружие, ну а если не вразумит то и ядрен батон. И не слушать их истерику и запугивния и добить окраину до ее капитуляции.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 07:04
        все что Вы описали , кроме взрыва на полигоне уже было осенью 2022 года
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +2
          Сегодня, 07:13
          Да но в 22 г.окраине поставляли только в основном нелетальное оружие, а сейчас военнослужащие нато наносят удары по нашей территории и еще это заявление Столтенберга о приведение в боеготовность ядерных сил.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -5
    Сегодня, 06:24
    «НАТО планирует привести ядерный арсенал в боевую готовность» —

    — "Как аукнется, так и откликнется" ...
    (Третий закон Ньютона)
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:29
    Россия просто " раскусила" - незначимыми рекомендациями после Швейцарии затянуть нас в " болтовню " и заморозку конфликта.Но Верховный на пару дней опередил - наши условия " заморозки " озвучены.УПС!!! А ядрён батон всегда у всех готов.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 07:13
      Цитата: tralflot1832
      Верховный на пару дней опередил - наши условия " заморозки " озвучены.УПС!!! А ядрён батон всегда у всех готов.

      " Пургу" бывает несет не только Песков . wassat Запад воспринимает призывы к миру , как слабость . Кто предпочитает позор - войне , получит и позор и войну . Не мной сказано , но верно . hi
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:31
    альянс обязан продемонстрировать всему миру свой ядерный арсенал, потому что геополитические противники НАТО наращивают свои возможности в этой сфере, и не исключено, что в будущем произойдет столкновение альянса с Россией и Китаем.
    Ну продемонстрирует, а дальше что? Россия и Китай должны этого испугаться и сдаться еще до начала конфликта? Говорящие головы в НАТО уверены, что так и должно случится повышая градус конфронтации все больше. Судя по всему "предохранительный клапан" НАТО сломался и все идет к тому, что в необходимый, по их мнению, момент они просто не смогут спустить избыток создавшегося давления в котле, а хвататься за телефон экстренной связи уже будет поздно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:39
      Да вот как бы эти неадекваты на Западе реально чего-нибудь не удумали и не сотворили......
      Вполне могут.....
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 06:45
      Интересно,а как они собираются демонстрировать?Вот мы,например-можем.На той же Новой Земле.Только что то мешает...В танце
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 06:48
    Запад стремительно теряет власть на планете и ничего не может с этим поделать. Вот оттуда все эти судорожные движения.
  6. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 06:48
    Цитата: dmi.pris1
    Интересно,а как они собираются демонстрировать?Вот мы,например-можем.На той же Новой Земле.Только что то мешает...В танце

    Насколько мне известно, есть бородатый договор, запрещающий испытания ЯО на поверхности земли (для всех без исключения). Только подземные испытания.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Nesvoy
      есть бородатый договор, запрещающий испытания ЯО на поверхности земли (для всех без исключения). Только подземные испытания.

      Вот именно, что "бородатый" . Тогда хоть что-то соображали. Да плевал запад на все договоры сейчас. + неадекваты держатся за кнопку.
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 07:05
    - Применение Россией ядерного оружия в ходе вторжения в 2022 г. могло привести Украину к полному разгрому и вхождению в состав России при полном молчании и покорности Запада.
    - Применение Россией ядерного оружия в 2023 г. могло обеспечить победу на Украине с сохранением вооружённого нейтралитета со стороны НАТО.
    - Применение Россией ядерного оружия в 2024 г. способно вызвать масштабное ядерное противостояние со странами НАТО.
    - Неприменение Россией ядерного оружия в 2024 г. может привести к превентивному применению ядерного оружия странами НАТО в 2025 г. с последующей полномасштабной войной.
    Такова цена непринятия необходимых решений вовремя.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:32
    Вопрос... а кто у них командует теми "аргументами", которые есть у некоторых, отдельных, государств???
    Если принят, что там всем заправляют полосатики, это понятно, а по другому...
    Впрочем, а по другому у них может и не бывает.
  9. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 07:54
    Столтенберг опять дунул в лужу - в Карибском море сейчас находится группа кораблей ВМФ России (де факто это карибский кризис 2.0) - не с руки америкосам щас ЯО размахивать, а то ведь и вздохнуть не успеют как появится пролив имени Сталина.