Весьма неожиданно для организаторов саммита Зеленского в Швейцарии уменьшилось число подписантов итоговой декларации уже после завершения этого саммита. Напомним, что в этой декларации утверждены позиции, согласно которым Россия «должна соблюдать устав ООН и международное право в плане соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств». То есть, прямо об «отводе войск на границы 1991 года» не говорится, однако это, по сути, читается в скрытой «попытке». Также декларация «требует» от России, например, передачи Запорожской АЭС под украинский контроль. Что не получилось с помощью г-н Гросси перед «неймовирным контрнаступом» в 2023 году, теперь пытаются протащить с помощью очередной невнятной декларации, забывая о собственных нарушениях международного права, включая гуманитарное.Так вот, уже после завершения междусобойчика в швейцарском курортном Бюргенштоке свои подписи под «документом» отозвали Иордания и Ирак. Соответственно, число подписантов снизилось до 78-ти.Напомним, что изначально подписывать «декларацию Зеленского» отказались присутствовавшие на саммите делегации 13 государств мира. Это Мексика, ЮАР, Индия, Бразилия, Индонезия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Колумбия, Ватикан, Бахрейн, Ливия и Армения.В Багдаде и Аммане объяснили свою позиции. И там, и там заявили, что они отправляли в Швейцарию свои делегации для содействия миру, а не для того, чтобы «утвердить ультиматум, выдвигаемый одной из сторон конфликта».В Ираке заявили, что язык ультиматумов (а именно так и расценили итоговую резолюцию саммита в Багдаде) в контексте желания остановить войну неуместен. В Иордании так же посчитали, что резолюция больше похожа не на приглашение России к переговорам, а на перечень ультимативных требований без возможности достижения компромисса.Напомним, что всего на саммите присутствовали делегаты от 101-й страны. Зеленским ожидалось более 150-ти.