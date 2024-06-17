Иордания и Ирак отозвали свои подписи под декларацией после завершения украинского саммита в Швейцарии, объяснив своё решение

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Иордания и Ирак отозвали свои подписи под декларацией после завершения украинского саммита в Швейцарии, объяснив своё решение

Весьма неожиданно для организаторов саммита Зеленского в Швейцарии уменьшилось число подписантов итоговой декларации уже после завершения этого саммита. Напомним, что в этой декларации утверждены позиции, согласно которым Россия «должна соблюдать устав ООН и международное право в плане соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств». То есть, прямо об «отводе войск на границы 1991 года» не говорится, однако это, по сути, читается в скрытой «попытке». Также декларация «требует» от России, например, передачи Запорожской АЭС под украинский контроль. Что не получилось с помощью г-н Гросси перед «неймовирным контрнаступом» в 2023 году, теперь пытаются протащить с помощью очередной невнятной декларации, забывая о собственных нарушениях международного права, включая гуманитарное.

Так вот, уже после завершения междусобойчика в швейцарском курортном Бюргенштоке свои подписи под «документом» отозвали Иордания и Ирак. Соответственно, число подписантов снизилось до 78-ти.



Напомним, что изначально подписывать «декларацию Зеленского» отказались присутствовавшие на саммите делегации 13 государств мира. Это Мексика, ЮАР, Индия, Бразилия, Индонезия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Колумбия, Ватикан, Бахрейн, Ливия и Армения.

В Багдаде и Аммане объяснили свою позиции. И там, и там заявили, что они отправляли в Швейцарию свои делегации для содействия миру, а не для того, чтобы «утвердить ультиматум, выдвигаемый одной из сторон конфликта».

В Ираке заявили, что язык ультиматумов (а именно так и расценили итоговую резолюцию саммита в Багдаде) в контексте желания остановить войну неуместен. В Иордании так же посчитали, что резолюция больше похожа не на приглашение России к переговорам, а на перечень ультимативных требований без возможности достижения компромисса.

Напомним, что всего на саммите присутствовали делегаты от 101-й страны. Зеленским ожидалось более 150-ти.
19 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:28
    Клуб неадекватов покинули ещё двое...... laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:14
      Неслабо там бухали, видимо, прилетели- протрезвели, сами удивились
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 08:04
        Это мусульманские страны. Если всё так, как вы говорите, то подписи - отозвать, башка - сыктым, гарем - на рынок.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 06:29
    А Сербии что мешает отозвать?Положение в шпагате?Да и умные страны туда не поехали вообще
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:30
      У Вучича штаны в шпагате зело натянуты - резкие движения делать опасно, лопнут.
      Хотя вот даже Ирак и тот не забоялся, а вот Вучич...... what
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 07:14
        У него Косово болит, аж кушать не может
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:17
          Сербка мне недавно писала что ихние политиканы стонать начали что Россия не простила Сербии долги. Я ей нашёл инфу что было объявлено о выгодной для Сербии реструктуризации долгов.
          Она ответила что не первый раз сталкивается с тем что их СМИ искажают информацию. Хотя... А кто наши СМИ знает - может тоже преувеличили.....
          Она мне так же сообщила что сербы чем дальше тем меньше верят Вучичу.....
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 07:18
            Ну а с хрена ли, с другой-то стороны?
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 06:29
    Остальные,подписывали декларацию- левой ногой.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:40
    они отправляли в Швейцарию свои делегации для содействия миру, а не для того, чтобы «утвердить ультиматум, выдвигаемый одной из сторон конфликта»
    Странно почему тогда представители этих стран вообще подписали эту декларацию, а только потом руководство подумав решило отозвать эти подписи. Но, как говорят - лучше позже чем никогда.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: rotmistr60
      почему тогда представители этих стран вообще подписали эту декларацию, а только потом руководство подумав решило отозвать эти подписи.

      Вот когда им перевели, они внимательно прочитали, проанализировали, посмотрели, а кто же подписал....и решили, что эта компания им не подходит. Бывает так, что написанное лучше воспринимается, чем говорильня. Подождите, еще к ним присоединятся остальные "долгодумающие"
  5. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 06:41
    По поводу Сербии
    Ребята, вы только здесь новостную ленту читаете?

    Так сообщаю, от новости 13-15 июня - Сербское оборонное ведомство сообщило, что в ближайшие две недели около 600 офицеров и солдат отработают тактику и приемы ведения миротворческих операций с упором на применение нелетального оружия.
    В Сербии стартовали учения "Платиновый волк" с участием военных из стран НАТО


    Какие отзывы подписей вы ожидаете увидеть - когда внутри страны у тебя солянка военного контингента?
    Другой вопрос - а соответствует ли декларируемая повестка учений с истинной целью и причиной?!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:41
    План Верховного о " заморозке " конфликта - дайте нам плацдармы на правом берегу Днепра- а потом поговорим ,посадил запад на " пятую " точку.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:52
    Может хватит Вучича гнобить.Косово попалась - проголосовав за территориальную целостность Украины в русофобском угаре.Упс!!!Армяне оказались умнее.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 07:07
      Ну и что? Территориальную целостность Украины, по мнению Запада, нужно соблюдать. А Косово? Косово - это же совсем другое. Это не Украина. Там не нужно соблюдать территориальную целостность. Обычная политика на придуманных и нигде незаписанных, так называемых правилах Запада, которыми Госдеп вертит, как ему вздумается.
      Главные правила Запада: США всегда правы, США за всех всё решат и продиктуют своё правильное решение.
      Обычная имперская диктатура.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 07:05
    Ничё се... А что, так можно было что ли?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:25
    Так бывает... представители/командированные чего то, как то, не того сделали, а вот дома разобрались более тщательно, прикинул за последствия и исправили промашку.
    Можно и так.
  10. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 07:32
    Шампанского на халявку попили, а когда оно кончилось - подписи отозвали...
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:03
    в этой декларации утверждены позиции, согласно которым Россия «должна соблюдать устав ООН и международное право в плане соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств». То есть, прямо об «отводе войск на границы 1991 года» не говорится, однако это, по сути, читается в скрытой «попытке».

    В тексте есть упоминание о мартовской 2022 года Резолюции ООН, в которой это требование записано.
    А что касается Бразилии и Ватикана, они изначально были как наблюдатели и ничего подписывать не должны были.