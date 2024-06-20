Академия Генерального штаба: от эпохи Николая I до Русско-японской войны



Николаевская академия Генерального штаба

У истоков Академии Генерального штаба



Император Николай I

Неоправдавшиеся надежды

Дисциплина важнее науки



Генерал И. О. Сухозанет. Портрет кисти Д. Доу

Перегруженность второстепенным

На меня они произвели большое впечатление – ярким изображением из рук вон плохого, подчас, управления войсками. Должно быть, сильно задета была высокосановная часть аудитории (присутствовал и бывший командующий на Кавказском театре войны вел. кн. Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мартынов счел необходимым обратиться к присутствовавшим с такими словами:



– Мне сообщили, что многие из начальников, участников минувшей кампании, выражают крайнее неудовольствие по поводу моих сообщений. Я покорнейше прошу этих лиц высказаться. Каждое слово свое я готов подтвердить документами, зачастую собственноручными тех лиц, которые выражали претензии.



Не отозвался никто.



Генерал А. И. Куропаткин

В особенности можно было подчеркнуть неуменье со стороны командного состава согласовать действия различных групп войск, для достижения одной и той же цели, неуменье правильно решать вопрос о направлении главного удара в зависимости от знания сил и расположения противника (эти знания были большей частью недостаточны).

Ординарцы вместо телеграфа



Один из академических выпусков

Использованная литература:

Деникин А. И. «Путь русского офицера». М.: Прометей. 1990.

Куропаткин А. Н. «Записки о Русско-японской войне». М.: Вече. 2020.