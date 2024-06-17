«Побегут при первой возможности»: украинские военные не верят в задумку с мобилизованными заключенными

Задумка Зеленского с мобилизацией заключенных не находит большой поддержки в украинской армии, офицеры считают, что из уголовников не получится хороших солдат. Да и с количеством мобилизованных осужденных не всё так радужно, как планировалось. Об этом пишет Washington Post.По данным американской газеты, на сегодняшний день были освобождены из тюрем и отправлены в войска 2750 заключенных, хотя планировалось мобилизовать от 10 до 20 тысяч. После прохождения военной подготовки они будут отправлены на передовую, где из них сформируют отдельные отряды штурмовиков. Но в ВСУ не верят, что из этого получится что-то более-менее нормальное.Как заявил один из рекрутеров, занимающийся непосредственно набором заключенных, изъявивших желание вступить в ВСУ, в армии никто не верит, что они будут способны нормально воевать. Самый реальный вариант — это сдача в плен или дезертирство. То, что они побегут, в этом никто не сомневается. Как ранее заявили в Минюсте Украины, на данный момент согласились сменить камеру на окоп порядка 4 тысяч заключенных-мужчин. В Генштабе ВСУ такой цифрой не сильно довольны, поэтому предложили рассмотреть вариант с мобилизацией женщин, отбывающих наказание в местах не столь отдаленных. Предполагается, что их может быть даже больше, чем мужчин.Ранее стало известно, что пополнить свой состав заключенными согласились националистические формирования, причем они не стали создавать из них отдельные подразделения, предпочитая распределять их по боевым отрядам.

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