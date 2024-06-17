«Побегут при первой возможности»: украинские военные не верят в задумку с мобилизованными заключенными

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«Побегут при первой возможности»: украинские военные не верят в задумку с мобилизованными заключенными

Задумка Зеленского с мобилизацией заключенных не находит большой поддержки в украинской армии, офицеры считают, что из уголовников не получится хороших солдат. Да и с количеством мобилизованных осужденных не всё так радужно, как планировалось. Об этом пишет Washington Post.

По данным американской газеты, на сегодняшний день были освобождены из тюрем и отправлены в войска 2750 заключенных, хотя планировалось мобилизовать от 10 до 20 тысяч. После прохождения военной подготовки они будут отправлены на передовую, где из них сформируют отдельные отряды штурмовиков. Но в ВСУ не верят, что из этого получится что-то более-менее нормальное.



Как заявил один из рекрутеров, занимающийся непосредственно набором заключенных, изъявивших желание вступить в ВСУ, в армии никто не верит, что они будут способны нормально воевать. Самый реальный вариант — это сдача в плен или дезертирство. То, что они побегут, в этом никто не сомневается. Как ранее заявили в Минюсте Украины, на данный момент согласились сменить камеру на окоп порядка 4 тысяч заключенных-мужчин. В Генштабе ВСУ такой цифрой не сильно довольны, поэтому предложили рассмотреть вариант с мобилизацией женщин, отбывающих наказание в местах не столь отдаленных. Предполагается, что их может быть даже больше, чем мужчин.

Ранее стало известно, что пополнить свой состав заключенными согласились националистические формирования, причем они не стали создавать из них отдельные подразделения, предпочитая распределять их по боевым отрядам.
7 комментариев
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  1. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 07:07
    DUH.................. who would have guessed?
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 07:10
    Среди них есть разные, но средняя температура по больнице от таковой, что у мобиков, отличаться не будет.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 07:11
    Дураков у них нет, они предпочтут баланду жрать, чем по уши в то дерьмо, что сейчас в ВСУ творится. + какие там гарантии то? Тем более из них отдельные отряды организуют (размер при этом не понятен, отделение, взвод и т.д.).

    У меня во взводе в прошлом году были бывшие... но они прекрасно знали на што шли, никакого выделение по этому признаку не было. Все проходили убучение или переобучение, кто из бывших армейцев. Вначале вторым номером, потом по мере накопления опыта менялись номерами, т.е. ты по факту его куратор. Ну по крайней мере у нас конкретно такая организация была. А с учетом как с могилизованными, у них... не обучения, заград отряды и т.п. - там без шансов затея. У меня был второй номер, пол 10 отсидел за... ну вы поняли. Я честно не вникал, для меня это не штрафник, а боец. Нормальный мужик, он мне жизнь спас считай, помог в ситуации, когда трындец был, мой второй номер в паре при штурме soldier Мы общались уже позже, когда по ранению тогда вышел - он контракт закончил, в деньгах и прочими делами не обидели. Общаемся иногда, он даже в марте приезжал на сходку good drinks
    Это к тому, что я писал выше... даже если ихним дали какие-то гарантии - то на 99.99% я уверен, что никто их не будет соблюдать, начиная от якобы обучения, кончая тем, что выживут и должны получить плюшки (на фоне что с обычными могилизованными происходит). Поэтому, если кто и пошел или с упомрачительными сроками и т.п... или просто того.... я не думаю, что зеликокс как-то ограничивал статьи.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:13
    [quote]причем они не стали создавать из них отдельные подразделения, предпочитая распределять их по боевым отрядам.[/quote
    Ну, правильно. Шаг влево-шаг вправо - расстрел на месте. Уж нацики знают, что с такими делать. Хорошо, если вообще доедут до фронта, а не сбегут по дороге вместе с оружием.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:16
    То, что они побегут, в этом никто не сомневается.
    А ведь действительно для многих сдачу в плен можно рассматривать как шанс и в тюрьме не сидеть на украине и смерти избежать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:20
      Так-то да, но ведь и до плена ещё дожить надо, долог путь до передовой
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 08:06
    Флаг им в руки и - на холмик.