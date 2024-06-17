На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0

16
На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0

Украина уделяет большое внимание разработке и применению в конфликте с Россией безэкипажных катеров, с помощью которых Киев атакует не только корабли Черноморского флота, но и Крымский мост. На проходящем в Одессе международном форуме Black Sea Security был продемонстрирован новый украинский безэкипажный катер.

Украинские специалисты разработали новый морской беспилотник с названием Stalker 5.0. Заявляется, что данный безэкипажный катер можно применять не только в качестве дрона-камикадзе для поражения целей, но и для выполнения других задач, например, ведения разведки и доставки грузов, также он может осуществлять патрулирование в прибрежных районах или в устьях рек.



Как пишет украинская пресса, катер оснащен бензиновым мотором мощностью 60 л. с., что позволяет разогнать данный БЭК до максимальной скорости свыше 40 узлов, крейсерская составляет порядка 30 узлов. Дальность хода заявлена в 600 км. Что примечательно, мотор подвесной, установлен по типу моторных лодок. Длина катера составляет 5 метров, ширина — 1,2 метра, масса боевого заряда — 150 кг. Заявленная стоимость — 60 тысяч долларов.


На сегодняшний день основными безэкипажными катерами, применяемыми Киевом, являются: Sea Baby и Magura V5. Кроме того, на вооружении имеются БЭКи «Мамай» и некоторое количество различных переходных моделей и мелкосерийных изделий. Западные спонсоры Украины периодически выделяют значительные суммы на закупку морских дронов для ВСУ, помогая наносить удары по Крыму.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 07:09
    На гроб смахивает особенно сзади (на первой фото к статье).
    Какелы дизайнеров из ритуальных услуг стали привлекать?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 07:12
      Я тоже так же подумал. Гроб с двигателем.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:13
        Да ладно если бы только с двигателем то... Там ведь наверно килограмм 300 взрывчатки.... Если не больше.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 07:22
          150 написали, тоже не божья свечка
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 07:15
        В СССР была такая фраза - "гроб на колесиках", не прошло и 50 лет - украина шмагла воплотить сие чудо laughing

        Гроб с двигателем.

        Ну он же безэкипажный, чего Харона то беспокоить... или там ИИ Сидорович 5.0 laughing
      3. Luminman Звание
        Luminman
        +2
        Сегодня, 07:38
        Цитата: Андрей Николаевич
        Гроб с двигателем

        Весьма символично для будущего ВСУ...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:18
      Цитата: Nexcom
      На гроб смахивает особенно сзади (на первой фото к статье).

      Ну, так сказано же, что сей "инструмент" широкого назначения, в том числе и "доставки грузов" . Груз 200 в самый раз будет. Ширина - длина позволяет не одного туда заложить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:21
        Ну разве что для начальства. laughing Тела своих рядовых они уже давно бросают на ЛБС и где попало. И не заморачиваются.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:50
      В Одессе ещё выставки какие-то проходят... Интересно - с фуршетом?
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +8
    Сегодня, 07:12
    На проходящем в Одессе международном форуме Black Sea Security был продемонстрирован новый украинский безэкипажный катер
    А не кажется вам странным, что в воюющей стране без опаски за последствия проводят "Международный форум Black Sea Security", на котором спокойно демонстрируют то, что должно атаковать российские корабли и объекты? А вдарить по этой выставке никак нельзя?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:15
      А чего им бояться то? Наше начальство как-то не сильно старается такие мероприятия вырубать.
    2. Lako Звание
      Lako
      +4
      Сегодня, 07:16
      В проведении этой СВО, странностей больше, чем здравого смысла.
    3. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 07:56
      А вдарить по этой выставке никак нельзя?

      А смысл? Большое пространство с минимум занятой полезной площадью... ну разнесем павильон, какой прок от этого? Тем более что там наверняка резидентура наша уже побывала и что надо срисовала.
  3. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 07:36
    Дальность хода заявлена в 600 км

    Это же сколько топлива ему понадобится для покрытия 600 км?
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 07:58
      Это же сколько топлива ему понадобится для покрытия 600 км?
      Естессно, при штилевой погоде.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 08:01
    На гроб смахивает особенно сзади (на первой фото к статье).
    Какелы дизайнеров из ритуальных услуг стали привлекать?


    Я тоже так же подумал. Гроб с двигателем.


    В СССР была такая фраза - "гроб на колесиках", не прошло и 50 лет - украина шмагла воплотить сие чудо


    Запертый в базах Черноморский флот тоже смеется над БЭКами....а серьезнее нельзя было откомментировать?